Gyorsjelentés 2020: Nőtt a 4iG árbevétele és eredménye az első félévben

A 4iG 20,2 milliárd forint konszolidált értékesítési árbevételt ért el az idei első félévben, 39 százalékkal többet az egy évvel korábbinál; a kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1,36 milliárd forintra nőtt, 34,8 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak eredményét – közölte az informatikai vállalat pénteken.

A csoport konszolidált adózott eredménye 33,8 százalékkal, 774 millió forintra nőtt. A járványhelyzet ellenére a munkavállalói létszám is emelkedett, június 30-án száma elérte a 644-et.

A közlemény szerint a cégcsoport eredményeit a többi között az új piaci, valamint a távmunkához és digitális átálláshoz kapcsolódó szolgáltatások mellett a megrendelők megnőtt hardverigénye is felfelé húzta. A társaság emellett bővíteni tudta a folyamatos megbízásokból származó szolgáltatási bevételeit, egy év alatt ez az arány 10-ről 16 százalékra nőtt. Jelentősen javult a tanácsadásból, egyéb termék vagy szolgáltatásból származó megbízások aránya is, amely 16 százalékról 36 százalékra emelkedett.

A 4iG a 20,2 milliárd forintos árbevétel mellett további 20,8 milliárd forintnyi megrendelésállományról is beszámolt, amelynek teljesítése még az idén esedékes. A cégcsoport bevételei így várhatóan jelentősen meghaladják majd a tavaly egész évben elért 41 milliárd forintot.

A tájékoztatás szerint az eredményes félév és a vállalat tartalékai miatt a cégcsoport gazdasági helyzete továbbra is stabil. Az iparág sajátossága, hogy az informatikai és ICT vállalatok jellemzően a harmadik és negyedik negyedévben realizálják bevételeiket, ennek megfelelően a 4iG menedzsmentje a második félévben a társaság üzleti teljesítményének további növekedésére számít – közölték.



A közleményben kiemelték, hogy a menedzsment várakozásait a londoni székhelyű elemzőház, az Edison Group prognózisa is erősíti. A 4iG elemzésével megbízott társaság szerint a cégcsoport a 2020-2022 közötti időszakban a magyarországi informatikai piac első számú integrátorvállalatává léphet elő, a társaság organikus, illetve akvizíciókkal támogatott növekedését pedig a világjárvány informatikai piacra gyakorolt hatásai is katalizálhatják majd.(MTI)