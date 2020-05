A Magyar Telekom Nyrt. árbevétele az elemzői várakozásoknak megfelelően mérsékelten, 0,2 százalékkal 159,33 milliárd forintra emelkedett idén az első negyedévben – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint az adózott eredmény a 2019 első negyedévi 4,0 milliárd forintról 0,8 milliárd forint veszteségbe fordult 2020 első negyedévében, mivel a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, ami a nettó pénzügyi eredmények romlásához vezetett – írták.

A főbb számok a Portfolió elemzői várakozásaival teljesen megegyezőek lettek, akik a visszaesést nagyrészt a gyenge forint miatt keletkezett jelentős pénzügyi veszteséggel magyarázták.

A jelentés idézi Rékasi Tibor vezérigazgatót, aki elmondta: a Covid 19-járvány miatt a negyedév vége felé jelentkező negatív hatások ellenére a kereskedelmi és stratégiai prioritásaik folyamatos fókuszban tartásával az összbevétel és a tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) is az előző évhez képest közel változatlan szinten maradt. A cég 46,4 milliárd forint EBITDA-t ért el az első három hónapban, 0,1 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Az árbevétel stabil maradt, mivel a távközlési szolgáltatások mind Magyarországon, mind Észak-Macedóniában történt emelkedését ellensúlyozta a magyarországi rendszerintegrációs (RI) és IT-bevételek visszaesése. A mobil bevételek éves összehasonlításban 3,9 százalékkal emelkedtek, 88,1 milliárd forintot tettek ki 2020 első negyedévében, mivel a mobil adatforgalmi bevételek intenzívebben növekedtek, mint a mind a két országban bekövetkező hangbevételek csökkenése – írták.



A vezetékes bevételek 2020 első negyedévében éves összehasonlításban változatlanok maradtak, 52,8 milliárd forintos szinten. Az RI/IT bevételek 2020 első negyedévében 14,2 százalékkal, 18,4 milliárd forintra estek vissza. A magyarországi bevételek a magyar közszféra és vállalati szektor projektjeiből származó alacsonyabb bevételek miatt csökkentek. A távközlési adó éves összevetésben 3,9 százalékkal 6,5 milliárd forintra nőtt 2020 első negyedévében.A vezérigazgató kifejtette: a járvány kitörése óta szigorú közösségi távolságtartási szabályokat vezettek be a csoporton belül, munkatársaik közel 80 százaléka jelenleg otthonról dolgozik. A legtöbb értékesítési pont továbbra is üzemel, jelentősen korlátozták üzleteikben az ügyfélforgalmat. Telefonos és online ügyfélszolgálataik sikeresen kezelik a megnövekedett ügyfélmegkereséseket – jelezte.Elmondta: hálózataik megbízható és biztonságos működéséhez folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre. Az 5G és mobil szélessávú szolgáltatási célú frekvencia licenszek megvásárlása után, április elején elindították kereskedelmi 5G szolgáltatásukat, és a lefedettséget folyamatosan növelik a következő hónapokban.A jelenlegi válság pénzügyi eredményeikre gyakorolt pontos hatása még bizonytalan, a távközlési szolgáltatásaik iránti kereslet jelentős marad a vezérigazgató szerint. A járvány kezdete óta a hang- és adatforgalom emelkedését tapasztalják vezetékes és mobil hálózatukon egyaránt, míg a nemzetközi roaming szintjének csökkenését. Jelezte: a magasabb forgalom, valamint a forintárfolyam gyengülése miatt költségeik emelkedésére számítanak, ez kedvezőtlen hatással lesz nyereségességükre. Ezek enyhítése érdekében további költségcsökkentési intézkedéseket vezetnek be, melyek segíthetik az éves pénzügyi célitűzéseik elérését.Közölték: az előzetesen 2020 első negyedévére tervezett Telekom Park budapesti irodaház értékesítésére később kerül sor a járványügyi helyzetre tekintettel. Jelenleg elemzik, hogy milyen hatása lesz a 2020. május 1-től érvényes új kiskereskedelmi adónak a pénzügyi adatokra.A Telekom idén és jövőre is a 2019-eshez (666,7 milliárd forint) képest nagyjából változatlan árbevételre számít, az EBITDA eredményében pedig 1-2 százalékos növekedést vár mindkét évben. A szabad cash-flow tavalyi 65,1 milliárd forintos értékéhez képest a társaság az idén 5 százalékos növekedéssel számol, 2021-ben pedig változatlan szinttel. A CAPEX költés (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) 89,6 milliárd forintot ért el 2019-ben, ezt változatlan szinten tervezik tartani az idén és jövőre is.A Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír árfolyama a szerdai kereskedésben 5 forinttal, 1,27 százalékkal 400 forintra erősödött, forgalma 303,2 millió forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 335 forint, a legmagasabb 464 forint volt.(MTI)