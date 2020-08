Gyorsjelentés 2020: Csökkent az ANY Biztonsági Nyomda árbevétele és nettó eredménye az első fél évben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 12,977 milliárd forint nettó árbevételt és 301 millió forint konszolidált nettó nyereséget ért el idén az első fél évben, az árbevétel 19,35 százalékkal, az eredmény 53,83 százalékkal alacsonyabb lett az egy évvel korábbinál – közölte a társaság hétfőn a BÉT honlapján.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült konszolidált jelentésben az árbevétel csökkenését a koronavírus miatti átmeneti gazdasági visszaeséssel és az előző évi választási munkák eredményeként elért magasabb bázishoz viszonyított csökkenésével magyarázták.

A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 3,0 milliárd forint volt, ez 39 százalékkal lett kisebb, mint 2019 első hat hónapjában; a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 4,9 milliárd forint, ez megegyezik a bázisidőszakival. A kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 1 milliárd forinttal csökkent, 4,0 milliárd forintot ért el. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 92 százalék volt az első fél évben. Az export árbevétel 5,7 milliárd forintot tett ki, ez szintén azonos az egy évvel korábbival, és 44 százalékos export arányt jelent – írták.

A konszolidált üzemi eredmény 556 millió forint volt idén az első fél évben, ami 397 millió forintos csökkenés a forgalom változásának következtében.



Zsámboki Gábor vezérigazgató a jelentéshez hozzáfűzte: lojális és magas szakértelemmel rendelkező munkatársaik jelentik a nyomda legfontosabb értékét, ezért természetesen minden szükséges óvintézkedést megtettek és megtesznek dolgozóink egészségének védelme érdekében.Kiemelte: a nyomdának úgy sikerült megőriznie nyereségességét, jó fizetőképességét, hogy megőrizték a munkahelyeket, nem került sor elbocsátásokra és nem is terveznek ilyen lépéseket. A koronavírus miatt kialakult új helyzetben csökkent a cég nettó árbevétele, hiszen aki tehette otthon maradt és nem cserélte le okmányait, nem váltott új útlevelet és talán még egy újabb hitelkártyát is tudott nélkülözni. A nemzetközi piacokon is hasonló a helyzet, ezért jelentősnek nevezte, hogy magas szinten maradt az export árbevétel. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy új piacokat és új vevőket, új tendereket is sikerült megnyerniük – jelezte. Ugyanebben az időszakban folytatták az új budapesti telephely építését, Gyomaendrődön pedig a Gyomai Kner történetének legnagyobb beruházását, ami a teljes kötészet és nyomógéppark megújulását jelenti, a legkorszerűbb 2020-ban gyártott berendezésekkel.Összegzése szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. jól vizsgázott a legválságosabb időszakban: a júliusi adatok és a megrendelés állomány azt jelzi, hogy túl vannak a nehezén. Azt remélik, hogy az általános egészségügyi helyzet és ezzel együtt a gazdasági környezet is javulni fog a következőkben – tette hozzá Zsámboki Gábor.Az ANY Biztonsági Nyomda csoport kilenc társaságból áll. Magyarországon 5, Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában és Moldovában egy-egy telephellyel működik. A cégcsoport a kelet-közép-európai régió egyik legnagyobb árbevételű biztonsági és üzleti nyomtatványgyártó cége.Az ANY Biztonsági Nyomda részvényeivel 2005 óta a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A papír a hétfői kereskedést 1220 forinton zárta. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 1405, a legalacsonyabb 1025 forint volt.