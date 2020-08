Gyorsjelentés 2020: Csökkent a Magyar Telekom árbevétele és profitja a második negyedévben

Az elemzői várakozásokkal csaknem megegyezően, 2,2 százalékkal 157,2 milliárd forintra mérséklődött a Magyar Telekom Nyrt. árbevétele idén a második negyedévben, adózott nyeresége pedig 20,8 százalékkal 11,5 milliárd forintra csökkent az előző év azonos időszakához képest – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint 2020 első fél évében a bevétel éves szinten 1,0 százalékkal 316,5 milliárd forintra csökkent. A nettó profit az első hat hónapban 42,3 százalékkal 10,7 milliárd forintra esett éves összevetésben. Az eredmény csökkenése a jelentés szerint az alacsonyabb EBITDA (kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény), a magasabb értékcsökkenési és amortizációs költségek és a forint 2020 első negyedévében jelentkező gyengülése miatt következett be.

A csoport szintű bevételei csökkenését a Telekom azzal magyarázta, hogy a távközlési szolgáltatási bevételek emelkedését mind Magyarországon, mind Észak-Macedóniában ellensúlyozta a magyarországi rendszerintegrációs és IT (RI/IT) bevételek visszaesése.



A főbb negyedéves számok a Portfolió elemzői várakozásaival csaknem megegyezőek lettek: az elemzők szerint az árbevétel 1,6 százalékkal 158,2 milliárd forintra csökkenhetett idén a második negyedévben, az adózott eredménynél pedig 15,6 százalékos csökkenést vártak 11,3 milliárd forintra.A jelentésben Rékasi Tibor vezérigazgató kiemelte: mint minden vállalat, a Magyar Telekom is jelentős kihívásokkal teli második negyedéven van túl, a járványhelyzet sok tekintetben befolyásolta a működésüket. “Rendkívül jelentős eredménynek tartom, hogy a körülmények ellenére összességében stabil pénzügyi eredményeket értünk el a második negyedévben” – fogalmazott. Hozzátette: a szélessávú lefedettség javításához az optikai hálózatfejlesztési program felgyorsításáról döntöttek, így az első fél évben 135 ezer új végpontot adtak át, megkezdték rádióhálózatuk modernizációját, és fokozatosan növelik 5G szolgáltatásuk lefedettségét.Az EBITDA (kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 1,4 százalékkal 56,1 milliárd forintra csökkent a második negyedévben, míg az első hat hónapban 0,8 százalékkal 102,5 milliárdra, mivel a közvetett költségekben elért megtakarítások nem tudták teljesen ellensúlyozni az alacsonyabb bruttó fedezetet – írták.A csoport szintű bevételeken belül a mobil bevételek a második negyedévben 1,3 százalékkal 86,0 milliárd forintra nőttek a mobil adatbevételek mindkét országban jelentkező növekedésének köszönhetően, amit részben ellensúlyoztak az alacsonyabb kiskereskedelmi hangbevételek. Az első hat hónapban a mobil bevételek éves szinten 2,6 százalékkal, 174,1 milliárd forintra nőttek.A vezetékes bevételek a második negyedévben enyhén, 0,8 százalékkal 53,1 milliárd forintra, míg az első hat hónapban 0,6 százalékkal, 105,9 milliárd forintra emelkedtek, mivel a TV- és a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatási bevételek emelkedése ellensúlyozta a készülékértékesítés és hálózatos bevételek visszaesését, valamint a magasabb kedvezmények hatását. Az RI/IT bevételek 2020 második negyedévében 22,0 százalékkal, 18,1 milliárd forintra csökkentek, az első hat hónapban pedig 18,2 százalékkal estek vissza. A magyarországi bevételek a magyar közszféra és vállalati szektor projektjeiből származó alacsonyabb bevételek miatt csökkentek, ami a COVID-19 világjárvány okozta változó ügyféligények hatása.A közvetlen költségek 1,6 százalékkal 67,1 milliárd forintra csökkentek a második negyedévben, míg az első hat hónapban 0,6 százalékos volt a csökkenés.A távközlési adó 6,8 százalékkal 6,8 milliárd forintra nőtt április-júniusban, tükrözve a Magyarországon bevezetett kijárási korlátozások következtében megnőtt, minden szegmensben tapasztalt, mobil hangalapú forgalom emelkedést, valamint a magasabb lakossági vezetékes forgalmat.A nyereségadó a második negyedévben változatlanul 3,9 milliárd forint maradt, az adózás előtti eredmény éves csökkenése ellenére. Ezt egyrészt az észak-macedóniai Stonebridge által fizetett osztalékhoz kapcsolódó forrásadó növekedés, másrészt pedig a fejlesztési adókedvezmény állomány kifutása nyomán keletkező valamelyest magasabb társasági adó költség elszámolása okozta a jelentés szerint.A Telekom idén és jövőre is a 2019-eshez (666,7 milliárd forint) képest nagyjából változatlan árbevételre számít, az EBITDA eredményében pedig 1-2 százalékos növekedést vár mindkét évben. A szabad cash-flow tavalyi 65,1 milliárd forintos értékét idén és 2021-ben is változatlan szinten tervezik. A CAPEX költés (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) 89,6 milliárd forintot ért el 2019-ben, ezt 10 százalékkal tervezik növelni idén, és változatlan szinten tervezik tartani jövőre.A Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír árfolyama 1 forinttal, 0,27 százalékkal 371 forintra nőtt szerdán. Az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 335 forint, a legmagasabb 464 forint volt.(MTI)