Gyorsjelentés 2020: Az Appeninn adózott eredménye csökkent az első fél évben

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. adózott eredménye az év első hat hónapjában 6,43 millió euró volt, míg az előző év azonos időszakában elérte a 10,51 millió eurót – közölte a társaság hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A konszolidált gyorsjelentés szerint a vállalat kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) viszont éves összevetésben 7,4 millió euróval, 11,4 millió euróra emelkedett az első fél évben.A vállalat az MTI-nek hétfőn eljutatott közleményében ismerteti: az EBITDA jelentős javulásához a jövedelemtermelő ingatlanportfólió átértékelése is nagymértékben hozzájárult. Jelezték, hogy nőtt a jövedelemtermelő befektetési célú ingatlanok értéke is: a teljes vagyon becsült értéke 161,9 millió euróra (csaknem 58 milliárd forint) emelkedett, ami 2019 azonos időszakához képest több mint 13 millió eurós (több mint 4,5 milliárd forint) növekedés.Az ingatlanpiaci társaságnak 2020 első fél évében 4,2 millió euró árbevétele származott ingatlan bérbeadásból, míg egy évvel korábban 4,6 millió euró.Közölték, a koronavírus-járvány hatása a bérlői állomány kis részét érintette, az ingatlanportfólió kihasználtsága pedig még így is közel 90 százalék volt. Az érintettek döntő többségénél átütemezték a bérleti szerződéseket, ezért az ingatlanbérbeadásból származó bevétel egy része az év második felében, illetve 2021. év elején realizálódik majd.Az ingatlanpiaci társaság az év első felében 6763 négyzetméternyi bérbe adható területtel növelte budapesti irodapiaci kapacitását, két felső kategóriás iroda megvásárlásával. A két akvizíció nyomán 38 ingatlan van a társaság tulajdonában, amelyek összesen több mint 155 ezer négyzetméternyi bérbeadható területtel rendelkeznek.Az Appeninn Nyrt. a turisztikai ingatlanfejlesztések területén is jelentősen bővítette portfólióját: a csoport az első fél évben többségi tulajdonrészt szerzett a balatonfüredi kikötőterületet tulajdonló Solum-Invest Kft.-ben, valamint a több vidéki, főként szállodafejlesztésre koncentráló projektet is elindító Dreamland Holding Zrt.-ben.Az Appeninn részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, záróáruk hétfőn 323 forint volt. Az elmúlt egy évben a papír legmagasabb ára 460 forint, a legalacsonyabb pedig 196 forint volt.(MTI)