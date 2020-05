Gyorsjelentés 2020: A Mol-csoport nettó veszteséget könyvelt el az első negyedévben

A Mol-csoport 48,4 milliárd forint (152 millió dollár) nettó veszteséget könyvelt el az idei első negyedévben az előző év azonos időszakában elért 48,6 milliárd forint (173,8 millió dollár) nettó profit után, ez a gyengébb forintárfolyam miatti devizaárfolyam-veszteségre, valamint a zuhanó olajárak okozta készletleírásokra vezethető vissza – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.

A vállalatcsoport ugyanakkor 191,4 milliárd forint (622 millió dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el az első három hónapban, 21 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az eredmény meghaladta a 165,5 milliárd forintos piaci konszenzust.

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki az eredményeket kommentálva kifejtette: a járványhelyzet és az azt követő gazdasági válság beárnyékolja a 2020-as teljesítményt. Hangsúlyozta, hogy a Mol elkötelezett kollégái, kiváló minőségű eszközei, erős mérlege és rugalmas, integrált üzleti modellje segít a vállalat ellenállóképességének megőrzésében.

“Miközben harcolunk a világjárvány ellen, és mindent megteszünk kollegáink, vásárlóink és partnereink védelméért, keményen dolgozunk annak érdekében is, hogy a Mol még szélsőséges körülmények között is működőképes maradjon és végül még erősebbek lehessünk a válságot követően” – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

Hernádi Zsolt jelezte, számos olyan nehéz döntést meghoztak már, amelyek segítenek megőrizni a vállalat készpénztermelő képességét, likviditását és pénzügyi rugalmasságát, hogy így képesek legyenek megragadni majd a normalizálódás során felmerülő lehetőségeket is.

A Mol értékesítési nettó árbevétele 1119,5 milliárd forint (3,646 milliárd dollár) volt az év első három hónapjában, a tavalyi első negyedévi 1142,4 milliárd forint után.

A kutatás-termelés (upstream) üzletág EBITDA-ja 35 százalékkal, 56,4 milliárd forintra (185 millió dollárra) csökkent az első negyedévben a március elejétől tapasztalható rendkívül alacsony olajárak miatt.

A feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 91,1 milliárd forintra (294,8 millió dollárra) emelkedett a tavalyi első negyedévi 38,6 milliárd forint után, főként a finomító árrések megduplázódása miatt.



A fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja az első negyedévben 27 milliárd forint (87,9 millió dollár) volt, 4 százalékkal nőtt helyi devizákban mérve. A társaság tájékoztatása szerint március utolsó 2-3 hetében a járványhoz kapcsolódó határzárak miatt az év korábbi részében tapasztalt jelentős növekedés szinte teljes egészében eltűnt.A gázszállítási üzletág EBITDA-ja 9 százalékkal, 21,9 milliárd forintra (71 millió dollárra) nőtt a tavalyi első negyedéves eredményekhez képest, a magasabb volumen és az alacsonyabb működési költségek miatt.A közleményben a vállalat kitért arra is, hogy az április újabb kihívásokat és nehézségeket hozott minden szegmensben, megmutatva a világjárvány és a gazdasági válság kézzelfogható hatását. A Mol a kiszámíthatatlan külső környezet miatt a 2020-as EBITDA-iránymutatást visszavonta, az idei organikus beruházási terveket pedig legalább 25 százalékkal csökkentette.A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír záróára szerdán 2040 forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3340 forint, a legalacsonyabb 1501 forint volt.(MTI)