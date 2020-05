Gyorsjelentés 2020: A Graphisoft Park SE 1,14 millió euró nettó nyereséget ért el az első negyedévben

A Graphisoft Park SE szabályozott ingatlanbefektetési társaság a tervekkel összhangban 1,14 millió euró nettó nyereséget ért el az első negyedévben a “pro forma” (korábbi gyakorlattal készült) adatok szerint, ami mintegy 170 ezer euróval marad el a 2019. első negyedévitől, elsősorban a megnövekedett hitelállományhoz kapcsolódó kamatköltségek miatt – közölte a társaság a BÉT honlapján csütörtökön közzétett konszolidált, IFRS szerinti jelentésében.

Az első negyedévi “pro forma” pénzügyi eredmények a társaság várakozásainak megfelelően alakultak: a bérleti díjbevétel az egy évvel korábbit 260 ezer euróval meghaladva 3,77 millió euróra, míg a kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) a működési költségek növekedése mellett 220 ezer euróval, 3,57 millió euróra nőtt. Az értékcsökkenés nem változott jelentősen, ugyanakkor a magasabb hitelállományhoz kapcsolódó kamatköltségek, valamint a forint gyengülése miatt a forintban nyilvántartott eszközök árfolyamvesztesége jelentősen csökkentették a tárgyidőszaki pénzügyi eredményt.

A beszámoló szerinti adózott eredmény 846 ezer euró volt az első negyedévben, 290 ezer euróval alacsonyabb a “pro forma” eredménynél. A befektetési célú ingatlanok el nem számolt értékcsökkenése 1,698 millió euróval növelte, míg a valós érték változásuk 1,988 millió euróval csökkentette az eredményt. A valós érték csökkenése a bizonytalan piaci körülmények, valamint a 2020-2021-ben várható átmeneti bevételkiesés következménye.



A beszámoló szerinti eredmény 2019 hasonló időszakában 5,389 millió euróval volt magasabb a “pro forma” eredménynél.A társaság tulajdonában lévő teljes ingatlanállomány valós értéke az első negyedév végén 263 millió euró volt, 2 millió euróval elmaradt a 2019. év végitől. A valós nettó eszközérték az esedékes hiteltörlesztések eredményeképpen közel 195 millió euró volt, 400 ezer euróval kisebb az előző év véginél. Az egy részvényre jutó valós nettó eszközérték a 2019. év végi 19,4 euró után március végén 19,3 euró volt. A valós nettó eszközérték a június elejére kitűzött osztalékfizetést követően (az egyéb piaci hatások mellett) 30 millió euróval, több mint 15 százalékkal – azaz részvényenként 2,98 euróval – csökkenni fog – hívta fel a figyelmet a társaság.A Graphisoft jelentésében kifejti: a gazdasági visszaesés a társaság első negyedéves eredményeit még nem érintette, a korábban publikált terveknek megfelelően alakultak. Az év hátralevő részében azonban számolni kell a járványhelyzet kapcsán hozott intézkedések várható hatásaival, ezért csökkentették a 2020-ra és 2021-re vonatkozó “pro forma” eredmény-előrejelzéseket.A társaság a korábban publikált előrejelzéshez képest jelenleg mintegy 700 ezer euró bevételkiesésre számít, az éves árbevétel 5 százalékkal maradhat el a korábban tervezettől, illetve 2,5 százalékkal az előző évi bevételtől. Így a 2020. évi várható bérletidíj-bevétel 13,9 millió euró körül, a konszolidált “pro forma” eredmény pedig 4 millió euró körül várható. 2021-ben – a korábban tervezett növekedés helyett – az idei eredmények szinten tartásával számolnak. A 2020. évi “pro forma” nettó eredmény a társaság jelenlegi becslései szerint 700 ezer euróval, a 2021. évi nettó eredmény 900 ezer euróval marad el a korábban publikálttól. Hozzáteszik: az előrejelzések bizonytalansága nagyobb, mint korábban, a tényleges eredmény ettől akár lényegesen is eltérhet bármely irányban.A jelentés kitér arra is, hogy a társaság a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel visszavonta a tervezett strukturált részvény-visszavásárlási tranzakciót, emellett az igazgatótanács döntött a 2019. évi “pro forma” eredmény 90 százalékának megfelelő, mintegy 4,5 millió euró, továbbá a visszavont tranzakcióra elkülönített összeg terhére további 25,5 millió euró – összesen 30 millió euró – osztalék kifizetéséről. A részvényvásárlási programra elkülönített összegből fennmaradó mintegy 7,5 millió euró elmélyülő gazdasági válság esetén is biztosítja a vállalat további biztonságos működését, valamint a “pro forma” eredmény 90 százalékának megfelelő osztalék kifizetésének lehetőségét.A Graphisoft Park 0,02 euró névértékű részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A csütörtöki kereskedést 4700 forinton zárta a papír, ami megegyezik az előző záróárral. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 5400, a legalacsonyabb 3490 forint volt.(MTI)