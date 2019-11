Gyorsjelentés 2019: Nőtt az Alteo árbevétele és eredménye az első három negyedévben

Az Alteo konszolidált árbevétele 41 százalékkal, 12,8 milliárd forintról 17,9 milliárdra nőtt az első három negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest, a konszolidált kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) a tavaly őszi 1,1 milliárd forintról 140 százalékos növekedéssel 2,8 milliárdra emelkedett – közölte az energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat hétfőn az MTI-vel.

Az árbevétel növekedését elsősorban a villamosenergia és földgáz kiskereskedelm, illetve a hő- és villamosenergia-termelés növekedése, valamint a befejeződött beruházások és felvásárlások segítették. Az EBITDA emelkedését főként az energiatermelési és a kiskereskedelmi tevékenység dinamikus növekedése, valamint az Alteo tulajdonába került, Bőny térségben található 25 megawattos (MW) szélerőműpark belépése eredményezte.

Az Alteo felidézte, hogy idén folytatódott a 2017-2019-es stratégiával összhangban álló befektetések tőkeigényes szakasza. A vállalat összesen 20 milliárd forintot meghaladó befektetést, illetve fejlesztést valósított meg az elmúlt három évben.

A 2017 és 2019 közötti beruházási ciklus kiemelt eredményeként említették egyebek mellett, hogy a vállalat megújuló energiát hasznosító erőművi portfóliója hozzávetőleg 45 megawatt kapacitással bővült, a gázmotoros portfólió terén pedig a vállalat kizárólagos tulajdonossá vált a Zugló-Therm Kft.-ben, amely a vállalat szabályozási központjának kiemelten fontos eleme.

Befejeződött az Alteo első, 1,1 milliárd forint teljes költségű K+F+I programja is, amelyre a társaság 500 millió forint támogatást nyert el. A program keretében tavaly augusztusban megkezdte az üzemszerű termelést egy villamosenergia-tároló rendszer, a projekt technikai zárása és elszámolása 2019 második félévében történt meg.









Fontos szolgáltatási szerződéseket is sikerült kötni, meghosszabbították a TVK-Erőmű Kft.-vel a hosszú távú üzemeltetési és karbantartási szerződést, valamint megkötötték az erőmű fő- és segédberendezéseinek élettartam-hosszabbításra vonatkozó vállalkozói szerződést – jelezte az Alteo.

A közlemény szerint a vállalat tőkepiaci szereplése is aktív volt 2019 folyamán, az első félévben a társaság sikeresen, jelentős túljegyzés mellett zártkörű tőkeemelést bonyolított le, majd kötvénykibocsátást is intézményi befektetőknek. Ősszel az Alteo részt vett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) júliusban elindult növekedési kötvényprogramjában, ennek keretében októberben 8,8 milliárd forint értékben hajtott végre sikeres kötvénykibocsátást, szintén jelentős túljegyzés mellett.

Az Alteo részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A papír pénteken 808 forinton zárt, az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 860, a legalacsonyabb 630 forint volt.(MTI)