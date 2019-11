Győrben bővül a Start it @K&H inkubátorprogram

A vezető hazai, iparágfüggetlen nagyvállalati inkubátorprogram, a Start it @K&H Budapest után Győrben bővül tovább, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a StartITup Győr Egyesülettel együttműködésben. Az új inkubátor stratégiai elhelyezkedése ideális helyszín a nemzetközi piacra lépéshez. Emellett a helyi startupok az üzletfejlesztéshez és a potenciális befektetők megtalálásához olyan szakértői támogatást és kapcsolatrendszert kapnak, ami a legnagyobbat lendítheti rajtuk.

A hazai startup világ fejlődését jól mutatja, hogy a Start it @K&H, a vezető hazai, iparágfüggetlen nagyvállalati inkubátorprogram Budapest után Győrben bővül tovább, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a StartITup Győr Egyesülettel együttműködésben. „A 2017-ben indult Start it @K&H inkubátorprogramunk tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy rengeteg jó innovációs, üzleti ötlet bukik el ma Magyarországon a vállalkozói ismeretek hiánya miatt. A startup életciklus korai szakaszában különösen fontos a szakértői támogatás az ötletek sikeres piacra viteléhez, az üzletfejlesztéshez, a potenciális befektetők megtalálásához. A K&H fenntarthatósági stratégiájának egyik fő területeként megjelölt vállalkozásösztönzés jegyében ezért példaként kívánunk szolgálni a hazai startupok felkarolásában, hogy a legkritikusabb pillanatban a legnagyobbat lendítsünk rajtuk, és a hazai nagyvállalati inkubátorok közül elsőként Győrben is kiterjesztjük programunkat” – mondta el Németh Balázs, a K&H Operáció, technológiák és lakossági hitelkezelési divízió vezetője a Start it @K&H Győr megnyitóján.

aktív startup élet Budapesten kívül is

„A tizenöt iparágból 31 mentorált csapat bevonásával működő program eddig 1,2 milliárd forint külső tőke bevonásával, több mint 50 nyilvános meet-up szervezésével, több mint 35 iparági mentor és szakértő, valamint tíz vállalati és egyetemi partner bevonásával segítette a hazai startupokat. Az eddigi eredmények és anyavállalatunk, a belga KBC ma már hat városban működő, 700 startupot magába foglaló inkubátorhálózata arra ösztönzött minket, hogy Magyarországon is több városban jelen legyünk. A nemzetközi piacra lépést is segítő stratégiai elhelyezkedése, az aktív, értékteremtő közösség, a hangsúlyos egyetemi és nagyvállalati jelenlét és az olyan elkötelezett szakmai partnerek, mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a StartITup Győr Egyesület támogatása miatt Győr ideális helyszínnek bizonyult egy új startup inkubátor létrehozására” – fejtette ki Németh Balázs a választás okait.

„A megyei vállalkozásoknál felhalmozott tudás és tapasztalat, illetve a külpiaci fókusz olyan üzleti környezetet biztosít és olyan aktív üzleti közösséget nyújt az induló, ugrásra kész startup csapatoknak, ami nagyon is lerövidítheti az üzleti siker felé vezető útjukat. Ugyanakkor nemcsak tanítani vagy segíteni szeretnénk a startup csapatokat – nyitottak vagyunk az új ötleteik, a lendületük, a digitális és virtualizációs gondolkodásuk iránt. Meggyőződésem, hogy a startupok által hozott újszerű látásmód, az inkubátorprogrammal felépített szakmai együttműködés és a megyei gazdasági, vállalkozói háttér olyan pluszt hoz a kamara életébe, amiből a startup csapatokon kívül a megye gazdasága is profitálhat” – mondta Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke.





a Start it @K&H Győr inkubátorba bekerülő startupok:

BabyMeets: design startup, a csapat újragondolt kórházi csomagokat (ruházat és kiegészítők) alkot kismamák és újszülöttek számára.

Balkon: a startup formatervezett egymással kapcsolódó és minden irányba bővíthető ládarendszert fejleszt otthoni kertészeknek.

B-Cube: mesterséges intelligenciával támogatott, technikai elemző és kereskedő algoritmust kínálnak pénzpiaci és kriptotermékekhez.

Bistroom: a csapat által fejlesztett platform segítségével speciális igényekhez igazodó reggeliket lehet keresni és rendelni a szállás környékéről.

Centipede Labs: algoritmusuk CT-felvételekből csontpótló és implantáló műtéti tervezésre alkalmas 3D modelleket állít elő.

LifeBot: mobil, univerzális robotplatformjuk kockázatmentesíti és felgyorsítja az emberi munkavégzőkre veszélyt jelentő ipari és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását.

Low-Cost Robotics: a startup 3D-nyomtatott, olcsó és egyedi funkcionális protéziseket fejleszt végtaghiányos kisgyermekeknek.

Smart4Factory: hardverfejlesztésük az elektronikai gyártósorok hatékonyságát 5%-kal javítja.

