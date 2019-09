Gyenge forint a boltban: többet nézzük a kirakatot

Némi bútortologatás azért lesz a pénztárcákban, megfésülik a családi költekezést. 2018-hoz képest a forintgyengülés mértéke jelenleg 4,8%. Van esély drágulásra. Ez éves szinten 4-500 milliárd forintot mozgathat meg a boltos világban. A fekete péntek és a karácsony azonban nem marad el. Ráadásul a fekete péntek nagyon erős lesz, hiszen az egy nagy akció. És van egy nagy úr is a piacon.

Az év végi ünnepi boltos vásárlás erős lesz továbbra is, hiszen a vásárlási szokásokban ennek kitüntetett szerepét nem veszélyezteti a forint gyengülése. Az utóbbi három esztendő béremelései nyomán annyival azért vastagabbak a pénztárcák, hogy a fekete péntek, utána pedig a karácsonyi ünnepi asztalra valók és az ajándékok vásárlása továbbra is nagy rohamot jelentsen a boltokban.

Azért a reklám íze kicsit más lesz: van, aki csak a thm-et piszkálgatja már most is

Amikor jó alacsonyak a hitelkamatok. És mi hiányzik legjobban, amikor a forintgyengülés nyomán drágulhat az importtermék a boltban, aminek egyébként a webkereskedelemben az átlagosnál nagyobb súlya? Hát az akció.

A fekete péntek egyébként nagyon erősnek ígérkezik, hiszen egy nagy akciós hullám a lényege, ami ma már nem csak a webáruházak, hanem a hagyományos boltok szokásrendjébe is egyre szélesebb körben beépül. És bár a beszerzésekről már korábban kellett dönteniük a webáruházaknak, azt nem hagyhatják az utolsó pillanatokra, de a nagyobb árfolyammozgás már befolyásolhatja az év végi beszerzések költségeit is, hiszen ez nem kerülgethető sokáig. A boltosoknak eladó beszállítók sem nyelnek le mindent.

Egy már biztos. A forintgyengülés nyomán többet nézzük majd a kirakatot, többet lapozgatjuk a reklámújságokat – áruházi szórólapokat, ki tudja, újabban miért nevezik így egyes áruházak-, és jobban odafigyelünk a reklámözönre.

A bökkenő csak annyi ebben a viszonylatban, hogy a boltosok, szolgáltatók számára a reklám nem csak nyomdai, vagy internetes technikai költség, hanem az árengedmény révén bizony a bevétel egy részéről is le kell mondani. Nos, lehet számolni azzal, hogy itt is óvatosabban fog fogni a boltosok, szolgáltatók ceruzája, hiszen ha drágul az importcikkek beszerzése, akkor könnyen lehet, hogy a reklámjukra valamivel kevesebb jut. Mert a költségeket minden fronton faragni kell.

Több lesz a furfang persze, hiszen a bolt reklám nélkül nem bolt, ma már minden napra kell valami akció. A nagy százalékos mértékek – 70%, 80% – persze maradnak, de az “akár”, az “ig”, vagy éppen a “végkiárusítás” reklámjelzések súlya nagyobb lesz. Hiszen a boltos máskor sem áraz le mindent, hát most viszont szűkülhet a termékkör valamelyest.

Mindez pedig azért, mert a háziasszonyok mindig is árgus szemekkel figyelik az árakat a boltban, ilyen a természetük. Ők is a hasznukat keresik, persze a család javára, mint minden piac szereplő előttük a sorban, a termelő is, a gyártó is, és a boltos is. Mindenki szeretne a lehető legjobban kijönni a pénzéből és mindenki tudja, hogy a háziasszonyok bevásárlólistáiból kell megélniük.

4-500 milliárd forintunk bánhatná a boltban, de áremelésben óvatos lesz mindenki

Legalább, és akkor ebben ott van a gyártóknál az import alapanyagok, gépek beszerzésének vonzata is. A késztermékek importja – például citrom, cipő, mobiltelefon – mellett a gyártókat is megkínozza a gyenge forint. A 2018-as átlaghoz képest 4-5% lehet a forintgyengülés mértéke, ha a 330-335 forintos sávban ragad az euró árfolyama, amivel számolni kell a beszerzésekben.

Így becslésünk szerint a 12 ezer milliárd forintnyi éves boltos költekezésben az import késztermékek és a zömében import alapanyagot, alkatrészt tartalmazó portékák a beszerzésben 4-500 milliárd forintot mozgathatnak meg. De mindenki, beszállító, kereskedő is óvatos lesz az áremelésben, ahol lehet, valamilyen más költséget lefarag, hogy ne kelljen mindennek felnyomni az árát, pusztán a forintgyengülés nyomán.

A boltos az előbbiekkel együtt végül már csak drágábban jut hozzá a polcra kirakható portékához. Turkálni is fog ő is az olcsóbb beszerzésben. De nem egyik pillanatról a másikra, ráadásul a vásárlónak is lesz majd egy-két szava, amikor átírják a boltos árcédulákat.

A képhez hozzátartozik, hogy a jelenleg mért forint-euró árfolyam a korábbi időszak 5-10 forintos gyengülési hullámainál azért durvább, hiszen a forint most majdnem egy húszassal gyengébb a 2018-as átlagnál. Ráadásul a mezőgazdasági termelői árak emelkedése ettől függetlenül is megtornáztatja az élelmiszeres piacot, ahol egyes termékköröknél jócskán megugrottak a boltos árak is, például a zöldségféléknél nagyságrendjét nézve harmadával egy év alatt. De az iparcikkek körében, ami zömében import, eddig alig mozdultak az árak:

2017 2018 2019* forint/euró 309,21 318,87 334,19 infláció +2,4% +2,8% +3,1% élelmiszer +2,8% +4,2% +5,6% ruházat +0,5% +0,5% +1,8% tartós cikk -0,3% -0,4% -0,4% szolgáltatások +1,5% +1,6% +2,8% MNB, KSH, forint/euró: éves átlag, */: árfolyam 2019. szeptember 26., árak: 2019. július, élelmiszer: szeszesital, dohányáru nélkül, tartós cikk: tartós fogyasztási cikk,

És akkor mit csinál a vásárló

A vásárlók mindig megtalálják pénztárcájuk nyitogatása előtt a számukra legjobb költekezési utat, helyet. Lesz keresgélés bőven.

Az egyik várható változás döntő részben az élelmiszerek piacán, hogy erősödhet a hazai termés kereslete. A gyenge forint az importot is gyengítheti, persze a kereslet-kínálat más okok miatt a hazai árakat is húzhatja felfelé. Az élelmiszerek piacán azonban a döntő ártényező továbbra is a mezőgazdasági alapanyagok ármozgása lesz, a nemzetközi piacokon.

Az import cikkek árskáláján egyet-kettőt visszaléphet a vásárló. Például a műszaki ketyerék piacán alaposabban meggondolja, mennyi szolgáltatás is kell neki igazán otthon. A boltos is gondolni fog erre, így ő is eleve többet fog turkálni az olcsóbb beszerzések piacán.

És mivel nincsenek “egyenárak”, árverseny is van a piacon, erősebb lesz a boltok, értékesítési csatornák közötti válogatása a vásárlónak.

A külföldi webáruházak vonzereje tompulhat, hiszen ebben a viszonylatban egy az egyben kell átszorozni az árat és az a gyengébb forint mellett már kevésbé lehet vonzó.

Nem fogunk annyit vásárolni külföldön, a bevásárlóturizmusunk gyengülhet. Hozzánk persze többet jönnek majd vásárolni, főleg a határ mentén, amiben az osztrák és a szlovák vásárlók lehetnek az éllovasok.

A külföldi utazásoknál is lehet némi átrendeződés, teljesülhet a pénzügyminiszter sóhaja, hogy a tengerparttal szemben jobban megéri a Balaton partján lubickolni.

Mindezeken túl nagyobb lehet a kormány családtámogatási programjából néhány kör vonzereje, hiszen ha drágul a személygépkocsik ára, jobban megéri igénybe venni a nagycsaládosok támogatását. És érdemes lehet jobban átgondolni egy babaváró kölcsön felhasználási lehetőségeit is. A pénz mindig jól jön.

De hát amivel kezdtük: van egy nagy úr a piacon

Több a pénzünk. De a vásárlási szokásoknak van még egy eleme, ami azért eléggé vaskos.

A presztízs, a státuszszimbólum, a divat és a megszokás nagy úr. Így nem kell attól félni, hogy a szuper újdonságok, a csúcs techholmik, a legújabb divatcuccok nem találnak gazdára a boltokban.

Sőt, az is lehet, hogy még a turkálók is profitálnak valamit a gyenge forintból. Mert még vannak, igaz, az elmúlt esztendőkben megállt a piacuk. És a kínai boltosok is lehet, hogy dörzsölgetik a tenyerüket. De elszállni nem fognak.

(blokkk.com)