Gyenge forint a boltban: jÃ¶het a kirakatverseny

2018 elejéhez képest 8%-kal gyengült a forint. Az elmúlt két esztendőben azonban az importigényes ruházat és a műszaki cikk piac ármozgása 1%-on belül maradt. De a bútor és az autó ára már kúszott felfelé. És most? A forint gyengülése nyomán mindenki még többet fog válogatni: a boltos is a beszerzésben, a vásárló is a boltban. Ha tud. De van más is. Fast fashion, web, akció és ezt már nem nagyon úszni meg. És lehet, hogy nem lesz már annyi Black Friday sem.

A gondos háziasszonyok naponta átfésülik a családok költekezési lehetőségeit, átszámolják, akármilyen vastag, de főleg ha vékony a pénztárca. Úgy tűnik, 2020-ban jobban kell majd válogatni a boltokban is, mint eddig, hiszen az ár az úr a boltban, amikor a vásárló belép és körülnéz.

Az élelmiszerárak már nekilódultak, ott már 5% felett mozog a drágulás mutatója (de itt nem a gyenge forint, hanem a nemzetközi árszintekhez itthon is igazodó alapanyag drágulás a döntő). Egyes iparcikk féleségek már eddig sem bírták a gyenge forint okozta beszerzési ár emelkedést, feljebb kellett srófolni a bolti árat is. De hát a piaci verseny azért mindig is visszafogja a beszállítók és a boltosok ceruzáját az árképzésben, viszont vannak egy idő után már nem lehet lenyelni a gyenge forint áremelő hatását.

A forint az elmúlt években év közben folyamatosan gyengült, így ha pusztán ezt nézzük, akkor eleve nem túl biztatóak a kilátások, főleg annak tükrében nem, hogy az év eleje a boltos világ leglustább időszaka, januárban-februárban a legkisebb a forgalom. És több előrejelzés arra utal, hogy 2020 sem lesz kivétel ebben:

2018 2019 2020 I. II. III. IV. I. II. III. IV. 01.23. 311,03 317,13 324,15 323,10 318,07 323,11 328,14 332,16 336,90 MNB, forint-euró árfolyam

Amit onnan veszel, az sokkal drágább

2018 elejétől 2020 januárjáig nézve a forint-euró árfolyamot a gyengülés mértéke már 8%. Ez már olyan szint, aminek a vége azért rányomja bélyegét a boltos árcédulákra is.

Az áremelkedés a legnagyobb értékű fogyasztási cikkeknél már eddig is megfigyelhető volt, így például a szobabútorok ára 2018-ban 3, 2019-ben 4%-kal ment feljebb. A személygépkocsik ára 4-4%-kal emelkedett az elmúlt két esztendőben. De például sajátos áruterületeken is hasonló ütemben kúsztak feljebb a boltos árak, például a látásjavító cikkeknél is. Ugyanakkor a ruházati cikkek és számos iparcikk, műszaki cikk tartotta átlagos árszintjét.

A boltos világ ártörténéseit összevetve az árfolyammozgással és az inflációval, így azért végül az is kitűnik, hogy a ruházati cikkek körében, ami zömében import, az átlagot tekintve egy alig észrevehető fél-egy százalékos drágulás elindult. A tartós iparcikkeknél viszont még nem másztak feljebb az árak:

2017 2018 2019 forint/euró 309,21 318,87 325,35 infláció +2,4% +2,8% +3,4% élelmiszer +2,8% +4,2% +5,4% ruházat +0,5% +0,5% +1% tartós cikk -0,3% -0,4% -0,3% szolgáltatások +1,5% +1,6% +3% MNB, KSH, forint/euró: éves átlag, élelmiszer: szeszesital, dohányáru nélkül, tartós cikk: tartós fogyasztási cikk,

A boltos is alaposan megnézi az árat, nem csak a vásárló

A boltos is válogat beszerzéskor, persze ennek vannak erős korlátai is. A vásárló is nézi például, mi mivel helyettesíthető, ha elszalad az ár. De hát a ruházati és a különféle más iparcikkek zöme a határokon túlról érkezik a boltokba, ezért a forint gyengülés költségemelkedését nehéz sokáig kerülgetni az árcímkéken. És számolni kell olyan nehéz költségekkel, mint a munkaerő, továbbá a környezetvédelem, itt nehéz spórolni.

Szerepet játszik az ármunkában ugyanakkor az is, hogy az egyes értékesítési csatornák, még egy ruházati piacon belül is például, más-más költségviszonyokat kínálnak. A fast fashion például eleve olcsó árpolitikára épül. De például az áruházláncok saját márkás termékköre is egy alacsonyabb árfekvést kínál.

A webáruházaknak a forintgyengülés is nagyobb teret kínál, ha többet és olcsóbbat keres a vásárló. Nem véletlen a műszaki cikkek fékezett ármozgása, hiszen a webes piac legnagyobb szelete és itt minden pillanatban éles a verseny, dús akciós körítéssel. A műszaki cikkeknél ráadásul a digitalizáció, a technológia fejlesztése is fontos árbefolyásoló tényező, bár egyes újdonság ára nagyot tud lódulni, de hosszabb távon már csökkennek a gyártási költségek.

A külföldi webáruházak vonzereje tompulhat viszont, hiszen ebben a viszonylatban egy az egyben kell átszorozni az árat és az a gyengébb forint mellett már kevésbé lehet vonzó.

Nem fogunk annyit vásárolni külföldön, a bevásárlóturizmusunk gyengülhet. Hozzánk persze többet jönnek majd vásárolni, főleg a határ mentén, amiben az osztrák és a szlovák vásárlók lehetnek az éllovasok.

Jöhet a kirakatverseny

És a reklám, a kirakat. A vásárló, ha érzi, hogy szaladnának az árak, többet válogat. Tudja ezt a boltos is. Reklám nélkül nincs bolt, de sokkal pontosabban kell célozni.

A leárazás is pénz, költség, hiszen a boltos ilyenkor lemond a bevétele egy részéről. Nyilván alaposabban meg kell rágnia, mit, mikor, mennyivel és hány darabot lehet leárazni, de az akciók egyáltalán nem maradnak el, sőt, a jó reklám fel is értékelődik.

És hát könnyen lehet az is, hogy 2020-ban már kevesebb Black Friday lesz. Némileg fékezett habzással.

(blokkk.com)