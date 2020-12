GVH: a magyar vállalkozásoknak is kedvez a nemzetközi cégek belföldi perelhetősége

A magyar vállalkozások számára is kedvezően döntött az EU bírósága azzal, hogy a nemzetközi cégek perlését a velük szerződő vállalkozás országában is lehetővé tette a versenysértésből fakadó károk megtérítése érdekében – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MTI-vel szerdán.

A GVH szerint a döntés azért fontos, mert a belföldi vállalkozások egyre gyakrabban szerződnek külföldi székhelyű céggel az online térben végzett szolgáltatásokra. Jogvita esetén ugyanakkor bizonytalanságot okozhat, hogy a másik fél fizikailag nincs jelen Magyarországon.



Az uniós bíróság ítélete szerint a külföldi székhelyű cégek, így akár a legnagyobb online platformok is – mint például az Amazon, Facebook, Google, Apple iOs – perelhetőek a hazai bíróság előtt – írta a GVH. Az ítélet minden olyan esetben irányadó lehet, amelyben egy üzleti felhasználó kára a platform és az üzletfél közti szerződésen túlmutató, további jogszabályba ütközésből, például versenyjogi jogsértésből fakad – tették hozzá.A döntéssel megerősítést nyert: ha a nagy külföldi platformok egyoldalúan alkalmazott vagy előírt szerződéses kikötései miatt a hazai vállalkozások esetleg kárt szenvednének el, az érvényesítési igények egyszerűsödnek azzal, hogy magyar bíróság előtt is kezdeményezni lehet az eljárást.A GVH a közleményben emlékeztet, hogy az uniós bíróság – minden hasonló esetre irányadó – ítélete a Booking.com szállásfoglaló portál ellen indult eljárásban született. A portál üzemeltetőjével szemben a magyar versenyhatóság is folytatott fogyasztóvédelmi típusú eljárást, amiért többek között agresszív, pszichés nyomásgyakorlással késztette felhasználóit mihamarabbi foglalásra. A Gazdasági Versenyhivatal idén tavasszal 2,5 milliárdos bírságot szabott ki jogsértéséért a holland vállalkozásra.platform ellen egy Németországban szállást üzemeltető német társaság indított keresetet a székhelye szerinti bíróságon, a német bíróság azonban az unió bíróságához fordult az illetékesség megállapítására.(MTI)