Globális 5G csúcstalálkozó: a realme is az 5G mellett tette le a voksát

A feltörekvő globális okostelefon-márka, a realme június 3-án tartott 5G csúcstalálkozóján bejelentette: 3 éven belül 100 millió fiatal fogyasztó számára teszi elérhetővé az 5G-s okostelefonokat. A GSMA-val és a Counterpoint Research kutatóintézettel közösen tartott csúcstalálkozón a realme egy új okostelefont is bemutatott. A mind teljesítményben, mind kamera funkciókban zászlóshajónak szánt GT 5G 2021. június-július folyamán érkezik. A telefon bemutatása mellett számos további vállalati kezdeményezés is útjára indul, amelyek elősegítik az 5G hálózat globális terjedését.

A “ Making 5G Global: Accessibility for All” név alatt megrendezett csúcstalálkozó egy iparági szövetség, egy kutatóintézet, egy alkatrészgyártó és egy eszközgyártó vezetőit hozta össze, hogy megosszák és megvitassák gondolataikat az 5G témájában. Olyan aspektusokról is szó esett, mint az 5G hálózat jelenlegi helyzete és mozgatórugói, az 5G evolúció technikai feltételei, a fiatalabb generáció és az 5G különleges kapcsolata, illetve az 5G hálózatok elterjedésének lehetőségei.

A csúcstalálkozón a realme megerősítette, hogy az “5G népszerűsítője” kíván lenni, valamint elkötelezett aziránt is, hogy segítse az 5G hálózatok adaptációját a különböző piacokon, ezzel is hozzájárulva a technológia elterjesztéséhez. 2020-ban a realme 14 különböző 5G-s készüléket dobott piacra, összesen 21 piacon, amely az összes termékének mintegy 40%-át tette ki. 2022-re a vállalat célja, hogy 5G-s készülékei száma már meghaladja a 20-at, 70%-ra növelve az 5G-s készülékek arányát a portfólióban, a világ 50 piacán. A realme azt is bejelentette, hogy a következő években vezető iparági pozícióra tör a 100 dolláros árkategóriában található 5G telefonok között. Ez a lépés pedig tovább gyorsíthatja az 5G bevezetését, különösen a gyorsan fejlődő piacokon.

Madhav Sheth, a realme indiai és európai piacokért felelős alelnöke és igazgatója az 5G csúcstalálkozón kifejtette: „Már az első realme 5G modell bemutatása, a realme X50 óta új design koncepciókat és műszaki újításokat kerestünk. Mindezt azért, hogy az 5G-s telefonok még komplexebb designnal és karcsúbb formában nyújtsanak csúcsteljesítményt. Valljuk, hogy 5G éra beköszöntével, az új technológia alkalmazásának elterjesztésében kulcsfontosságú küldetése lesz a realmenek. Keményen fogunk dolgozni az 5G népszerűsítésén, többek között úgy, hogy meghalljuk vásárlóink igényeit, továbbra is fókuszálunk a termékfejlesztésre és támogatjuk az 5G ökoszisztéma kiterjesztését iparági partnereinkkel.”

„A realme hiszi, hogy az 5G a fiatalabb generációnak szól, – azoknak az internetes bennszülötteknek, akik a fizikai világon túl, a digitális térben is keresik a kifejezési formákat és a kapcsolattartás módját. A fiatal fogyasztókat megszólító márkaként a realme arra törekszik, hogy figyelmesen meghallgassa, megértse, és bevonja ezt a generációt annak érdekében, hogy még nagyszerűbb 5G-s felhasználói élményt nyújthasson. A fiatalok bevonásával reméljük, hogy ezáltal ők lesznek az 5G bevezetésének előfutárai, akik még több embert segíthetnek átlépni az 5G új korszakába.”

2021-ben a realme több mint tíz 5G pop-up áruház felállítását tervezi szerte a világon, ahol a fiatal userek exkluzív terekben felhőalapú játékokkal játszhatnak, élvezhetik a hiper-realisztikus kiterjesztett valóságot, de élő közvetítéseken és más, népszerű 5G-s élményeken keresztül is megtapasztalhatják majd az 5G hálózat lehetőségeit.

A csúcstalálkozóhoz csatlakozott Kalvin Bahia, a GSMA Intelligence vezető közgazdásza is. Ő így kommentálta az eseményt: „Ez év májusáig a világ 60 országában startolt el az 5G: ezek közül 12 fejlődő piac, elsősorban Ázsiában. Bár az 5G-lefedettség növekedése biztató, a GSMA felmérése azt mutatja, hogy az új technológia széleskörű elterjedésének még vannak akadályai; például az eszközök megfizethetősége, a digitális műveltség és készségek hiánya, valamint a mobiladat költségei. Mindezek ellenére az 5G-re való áttérés elkerülhetetlen az egész világon, és az 5G várhatóan 600 milliárd USD-t termel a világgazdaságba, a következő évtizedben. ”

is hasonlóan látja az 5G növekedését: a technológia elterjedése lenyűgöző volt, és ennek egyik fő mozgatórugója az 5G okostelefonok árának jelentős csökkenése volt. Hozzátette: „Tavaly néhány rendkívül versenyképes, megfizethető árú 5G képes készülékkel találkozhattunk Kínában, köztük a V3 5G telefonjával, 145 USD körül. A realme számos más országban is népszerűsíteni kívánja a technológiát, többek között a megfizethető és kiváló jellemzőkkel bíró készülékeivel.”

Rajen Vagadia, Qualcomm India alelnöke & SAARC elnöke hozzátette: “Az 5G chipsetekre való áttérés szignifikánsan megnöveli az eszközök feldolgozási teljesítményét, és lehetővé teszi számunkra, hogy maximalizáljuk azokat a fejlesztéseket, amelyeket a mai okostelefon-alkatrészekben és hardverekben alkalmazunk. Ugyanilyen fontos, hogy az 5G-t minden kategóriában elérhetővé tegyük, így hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlett és a fejlődő piacok is széles körben élvezhessék az 5G előnyeit. “

Az 5G készülékek globális bevezetésének elősegítésére a realme 2021-ben hét K+F központot nyit világszerte. A központok az innovatív 5G technológiák felkutatására és új termékek fejlesztésére fókuszálnak majd. Jelenleg a realme kutatás-fejlesztés erőforrásainak 90%-át már az 5G technológiával és termékekkel kapcsolatos aktivitások teszik ki. A következő két évben a realme globálisan 300 millió USD-t fektet be az 5G technológia kutatásába és termékfejlesztésébe, valamint az 5G technológia globális népszerűsítésébe.

A realme egy úttörő okostelefonok és AIoT termékek globális forgalmazásával foglalkozó technológiai vállalat, amely élvonalbeli technológiákat tesz még hozzáférhetőbbé. Fiatal célközönsége számára számos okostelefont és életmód technikai eszközt kínál prémium műszaki felszereltséggel, minőségi és trenddiktáló formatervezéssel, megfizethető áron.

A “Dare to Leap”, vagyis “Merj ugrani” szlogennel fémjelzett márkát 2018-ban alapította Sky Li. A realme mára a világ hetedik legnagyobb okostelefon-márkája, és világszerte 15 piacon, mindössze 2 éve alatt bekerült az 5 legnagyobb okostelefon-gyártó közé. 2021 első negyedévéig a világ 61 országában jelent meg, például Kínában, Dél-Kelet-Ázsiában, Európában, Oroszországban, Ausztráliában, a Közel-Keleten és Afrikában. Felhasználóinak száma világszerte eléri a 70 milliót. További információért látogasson el a realme.com-ra.