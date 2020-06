GKI: júniusban csökkent, de még erős maradt a fogyasztók pesszimizmusa

Júniusban csökkent, de még erős maradt a fogyasztók pesszimizmusa: a GKI fogyasztói bizalmi index értéke áprilisi, történetének legnagyobb esése után májusban jelentősen (11 ponttal), majd júniusban kisebb ütemben (6 ponttal) nőtt, amivel két hónap alatt csaknem a felét ledolgozta az áprilisi zuhanásának – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb, online felmérésének adatai alapján az MTI-vel.



A fogyasztói bizalmi index értéke júniusban mínusz 32,8 pontra emelkedett a májusi mínusz 38,5 pontról.

Áprilisban a legnagyobb mértékben a lakosság munkanélküliségtől való félelme erősödött. Májusban és júniusban érezhetően enyhült a félelem, de az áprilisi romlásnak összesen is csupán egyharmadát sikerült korrigálni, és továbbra is messze ez a fogyasztók által legnegatívabbnak érzett tényező – írták.

Júniusban a lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását továbbra is romlónak értékelte, de a mutató áprilisi esésének már több mint felét ledolgozta, itt a legnagyobb mértékű a korrekció.



Két hónap alatt átlagos mértékben javult a magyar gazdaság jövőbeli helyzetének – egyébként nagyon rossz – megítélése. Áprilisban a sokkhatás legkevésbé az emberek saját jövőbeli megtakarítási képességéről alkotott véleményét érintette; ráadásul májusban a mutató szinte a teljes előző havi csökkenést ledolgozta. E tekintetben júniusban nem történt változás.A fogyasztók inflációs várakozása az áprilisi megugrás és a májusi érdemi gyengülés után júniusban minimálisan erősödött, és csaknem 10 ponttal volt erősebb a márciusi értékénél.A GKI fogyasztói bizalmi indexe 1000 ember megkérdezésével készül, április óta online módszerrel, a felmérés reprezentatív. (Az index értéke áprilisban mínusz 49,8 pontra esett, ami 30 éves történetének legnagyobb zuhanása volt. Értéke azonban még így sem érte el a 2009. áprilisi, a gazdasági válság legmélyebb pontján mért mindenkori minimumát, mínusz 72,3 pontot.)(MTI)