GKI: egyÃ¼tt javult az Ã¼zleti Ã©s a fogyasztÃ³i bizalmi index augusztusban

Augusztusban emelkedett a GKI konjunktúraindexe a majdnem két és fél éve nem látott alacsony júliusi szinthez képest. A GKI Gazdaságkutató által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint ebben a hónapban nemcsak az üzleti várakozások javultak, hanem az elmúlt hónapokban hullámzóan alakuló fogyasztói bizalmi index is több mint egyéves csúcsára jutott.

A GKI fogyasztói bizalmi index augusztusban az előző havi csökkenést meghaladó ütemben nőtt. A lakosság saját pénzügyi helyzetét, és főleg jövőbeli megtakarítási képességét sokkal jobbnak látta, mint egy hónappal ezelőtt. Ez utóbbi legutóbb 2002 augusztusában volt ennél is kedvezőbb. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is javulónak érzékelte.

Az üzleti szférán belül főleg az ipari, kisebb mértékben a szolgáltatói bizalmi index emelkedett. Az építőiparban viszont folytatódott a derűlátás immár fél éve tartó csökkenése, bár így is messze ez a legoptimistább ágazat.

A kereskedelmi bizalmi index hároméves mélypontjára került. Az ipari bizalmi index – kéthavi csökkenés után – augusztusban érezhetően magasabb lett. Az elmúlt három hónap termelési színvonalának, a rendelésállománynak – ezen belül az exportrendeléseknek -, valamint a készleteknek a megítélése is határozottan javult. A termelési várakozások viszont romlottak.



Az építőipari bizalmi index augusztusban csaknem kétéves mélypontjára esett. A magas- és mélyépítő cégek is borúlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség alig változott, a rendelésállományok értékelése viszont érezhetően kedvezőtlenebb lett.A kereskedelmi bizalmi index a júliusi csökkenés után tovább esett, s ezzel az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv aljához közelít. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése jelentősen, a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény (az előző havi drasztikus visszaesés után) kis mértékben lett rosszabb.A szolgáltatói bizalmi index viszont visszaemelkedett az április szintjére. Az üzletmenet megítélése nem sokat változott, de lényegesen javult a várható forgalomról alkotott vélemény.A foglalkoztatási szándék augusztusban összességében változatlan maradt, leginkább a szolgáltató cégek körében erősödött, és az építőiparban gyengült. A lakosság munkanélküliségtől való félelme alacsony szinten hullámzik, augusztusban csökkent, amivel soha nem látott alacsony szintre került.Az áremelési törekvés a júliusi, minden ágazatra jellemző gyengülés után augusztusban vegyesen alakult, az iparban és a szolgáltató szektorban tovább lanyhult – ez utóbbinál 22 havi mélypontjára esett -, az építőiparban és a kereskedelemben viszont érezhetően erősödött – bár a cégek háromnegyede ez utóbbi szektorban sem tervez egyelőre árváltoztatást.Kissé tovább csökkent a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság helyzetének megítélése az üzleti szektorban nem változott, a lakosság véleménye azonban a júliusi romlás után kissé javult.(MTI)