GKI: a lakÃ¡spiacon mÃ¡r tÃ¶bben vÃ¡rnak Ã¡rcsÃ¶kkenÃ©st, mint Ã¡remelkedÃ©st

A lakáspiacon immár többen várnak árcsökkenést, mint áremelkedést a GKI Gazdaságkutató Zrt. januári ingatlanpiaci felmérése szerint.

A GKI az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók és üzemeltetők), valamint a lakosság következő egy évre vonatkozó ingatlanpiaci terveit, szándékait és kilátásait térképezi fel negyedévente publikált lakáspiaci felmérésében. A januári felmérésben 101 ingatlanos cég válaszolt, a lakossági reprezentatív minta 1000 emberből állt. A felmérés 2020 januárjától a Masterplast Nyrt. támogatásával készül.

A felmérés szerint az ingatlanokkal foglalkozó vállalkozások körében a fővárosi agglomerációt illetően enyhén tovább romlottak a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások. A budai oldal esetében lényegében nem változtak, míg a pesti oldalon egyértelműen negatív elmozdulás következett be. Nyugat-Magyarországon – a családi házak kivételével – minden piaci szegmensben romlottak valamelyest a kilátások. Kelet-Magyarországon elég vegyes a kép, negyedéves alapon nem bontakozott ki egyértelmű tendencia.



A lakosság lakásvásárlásra és -építésre vonatkozó várakozásai negyedéves alapon összességében alig változtak, mindazonáltal enyhe elbizonytalanodás olvasható ki az adatokból. Ugyanis a biztosan lakást vásárló körben némi visszaesés, a csak valószínű szándékot említők körében enyhe növekedés következett be. A lakásárakkal kapcsolatos várakozások csak kissé változtak az előző felméréshez képest. Országosan továbbra is számottevő többségben vannak a stabil árakra számítók (56 százalék), de az árcsökkenést várók aránya (28 százalék) immár meghaladja az áremelkedésre számítókét (18 százalék).Az előrejelzések szerint a következő 12 hónapban fővárosi átlagban enyhe, 2 százalék körüli árcsökkenés várható. A várakozások szerint megáll a hosszú évek óta tartó masszív áremelkedés, de komoly áreséssel járó érdemi trendforduló idén nem valószínű. A keleti régióban is a stagnáló árakra számítók vannak többségben (57 százalék), áremelkedésre már csak 7, árcsökkenésre viszont 36 százalékuk számít. Az összesített prognózis 3 százalékot közelítő áresést valószínűsít. A nyugati országrészben a felmérés résztvevőinek harmada tovább emelkedő árakra számít, és csak 18 százalékuk gondol áresésre. Az összesített prognózis 2 százalék alatti potenciális áremelkedésre utal.(MTI)