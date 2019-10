Generációváltás a munkaerőpiacon: ilyen cégvezető válik a Z generációból

A Z generáció szerint kiváló cégvezető lesz belőlük, mivel tanulékonyság, alkalmazkodóképesség, kreativitás és kíváncsiság jellemző rájuk. A jövő vezetői szerint 2050-ben diploma helyett a vizsgával nem megszerezhető szociális készségeken lesz a hangsúly, és a vezetői képességeket nem feltétlenül az iskolapadban, hanem a munkahelyi ranglétrát végig járva fogják megszerezni – derül ki az Adecco Csoport #CtheFuture Z generációs felméréséből.

Jelenleg még az X generáció van többségben – hazai és nemzetközi szinten egyaránt – a munkaerőpiacon, 5 éven belül viszont a fiatalok átvehetik az uralmat. Becslések szerint ugyanis 2025-re a munkavállalók 75%-a az Y és Z generációból fog kikerülni. A HR-specialista Adecco csoport #CtheFuture nemzetközi kutatásában 5000 ambiciózus Z generációst kérdezett meg arról, hogy milyen képességek és tulajdonságok fogják jellemezni a jövő cégvezetőit. „Jelenleg a munkaerőpiacon generációváltás zajlik. Mivel azonban a Z generáció tagjai másként gondolkoznak, mint az idősebbek, a munkaerő kicserélődése a mai cégek felépítésének, szemléletmódjának és kultúrájának változását is eredményezheti” – mondta el Karvalics Mária, a magyarországi Adecco Kft. HR menedzsere.

Minek nekünk diploma?

„Z generációs kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan gondolkodik egy húszas éveiben járó fiatal a jövő vezetőiről, azaz saját magáról. Véleményük szerint rendkívüli vezetők és ügyes kommunikátorok lesznek, mivel a tanulékonyság, az alkalmazkodóképesség, a kreativitás és a kíváncsiság a legerősebb készségeik” – ismertette a kutatást Karvalics Mária.

A válaszokból az is kiderül, hogy a fiatalok úgy érzik, a jelenlegi oktatási rendszer nem készíti fel őket megfelelően a vezetői döntésekre. Így 30 év múlva jó eséllyel találkozhatunk olyan cégvezetőkkel és vezető beosztásban dolgozókkal, akiknek nem feltétlenül lesz diplomájuk (51%), és a kellő tudást nem az iskolában, hanem a munkahelyi ranglétra minden egyes lépcsőfokát megjárva fogják megszerezni. Több mint felük (55%) szerint ugyanis a szakmai gyakorlat és a tapasztalati tudás a legjobb módja a jövőbeli vezetők felépítésének.

Mindezek következtében nem meglepő, hogy a fiatalok többsége (70%) szerint 30 év múlva a készségek (soft skill) fontosabbak lesznek, mint a képességek (hard skill). „A jövőben az olyan szociális készségeken lesz a hangsúly, amikről nem szerezhető papír, nincs belőlük vizsga, és nem feltétlenül láthatóak elsőre az állásinterjún. Ilyen például az empátia, a könnyed és nyílt kommunikáció, a felelősségvállalás, a gyors problémamegoldó képesség, a csapatban gondolkodás vagy a feladatok sikeres átadására való képesség” – mondta el a szakember. „A fiatalok úgy látják, a mai vezetők nem túl erősek ezekben a készségekben, holott egy Harvard-i kutatás szerint mindezek akár 85%-ban meghatározhatják a munka sikerességét. A jelenlegi vezetőknek tehát a csapat irányításán, együttműködésén, a kreativitáson és az érzelmi intelligenciájukon kellene leginkább dolgozniuk a fiatalok meglátása szerint” – tette hozzá Karvalics Mária.

