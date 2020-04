Generációváltás a Dachser igazgatótanácsában

Burkhard Eling 2013-ban csatlakozott a Dachser igazgatóságához pénzügyi igazgatóként (CFO), 2021. január 1-től a családi tulajdonban lévő cég új vezérigazgatójaként (CEO) tevékenykedik majd. A Dachser operatív vezetői tisztségeiben betöltött 31 év szoros együttműködés után Bernhard Simon vezérigazgató és Michael Schilling, a Road Logistics helyettes-ügyvezető igazgatója (COO) 2021-ben csatlakozik a logisztikai szolgáltató Felügyelő Bizottságához, amelynek elnöke Bernhard Simon lesz.

„2020 végén Michael Schilling és én átadjuk az igazgatótanács felelős irányítását a vezetőség következő generációjának. Ez a hosszú ideje tervezett közös lépés új lendületet ad majd a vállalat jövőjének.” – magyarázza Bernhard Simon, a Dachser vezérigazgatója. „A koronavírus-krízis minden bizonnyal nagy kihívás az egész vezetőség számára, de ez nem kérdőjelezi meg hosszú távú stratégiánkat. Fontos az, hogy a vállalatot egy új generációnak adjuk át, kezdve a vezetőséggel. Meggyőződésünk, hogy sikerül jó irányba kormányoznunk a Dachsert az elkövetkező hónapokban. A saját hálózatunk stabilitásának és az ellátási láncok működésének fenntartásával továbbra is megbízható és minőségi kiszolgálást fogunk biztosítani ügyfeleink számára.”

Új szervezeti egység: IT & Development

január 1-től Stefan Hohm felel az új informatikai és fejlesztési egységért (CDO), amely kutatással és fejlesztéssel, innovációs témákkal, IT-vel, szerződéses logisztikával és globális ipari megoldásokkal foglalkozik. Alexander Tonn, a Road Logistics ügyvezető igazgatójaként csatlakozik az igazgatótanácshoz, de a pénzügyi igazgató tisztségét addig is kitölti. Végül Edoardo Podestà is az igazgatótanácsban marad, mint Air & Sea Logistics ügyvezető igazgatója.

„Burkhard Eling, Stefan Hohm és Alexander Tonn sok éven keresztül bizonyítottak felelősségteljes pozíciókban a cégnél, és döntő szerepet játszottak ez idő alatt a Dachser fejlődésének alakításában” – folytatja Simon. ,,Edoardo Podestàval és jövőbeli pénzügyi igazgatójukkal együtt 2021-től kezdve vezetői csoportot képeznek, amely dinamikusan foglalkozik a következő évtized központi témáival: a digitalizálással kombinált ügyfélközpontúsággal, a fenntarthatósággal és a képzett személyzet hiányával.”

Burkhard Eling 2021. január 1-jén veszi át az igazgatótanács vezetői- és szóvivői a posztját. Jelenleg 48 éves, 2013-ban csatlakozott a Dachser ügyvezető testületéhez pénzügyi igazgatóként. Ő vezette be a vállalaton belül világszerte az SAP rendszert és irányította a társaság SE formájába való áttérését. Nevéhez fűződik az Idea2net vállalati szintű stratégiai innovációs program is. Michael Schillinggel és Bernhard Simonnal közösen az Azkar (ma Dachser Iberia) ibériai logisztikai szolgáltató egyesülése utáni integrációt is levezényelte.

Stefan Hohm az újonnan létrehozott informatikai és fejlesztési egységet fogja vezetni, mint CDO fejlesztési vezérigazgató 2021. január 1-től. Tapasztalt vezetőként a cégnél van már 27 éve, a fejlesztési témák mellett az IT, a szerződés-logisztika és a globális ipari megoldások üzletének további kialakítása is feladatköréhez fog tartozni. A jelenleg 47 éves üzletember szerződéses logisztikai karrierjét a Dachsernél kezdte, majd átvette a németországi Erfurtban és Hofban lévő telephelyek vezetését. 2016 óta vállalati igazgatóként a logisztikai szolgáltató kutatási és fejlesztési munkájáért, valamint annak megoldásaiért felelős.

Alexander Tonn 2021. január 1-től a Road Logistics ügyvezető igazgatói pozíciójában a Dachser European Logistics and Food Logistics üzletági fejlesztéseiért felel. A 46 éves igazgató már több mint 20 éve dolgozik a társaságnál. A memmingeni telephely helyettes vezetői posztján eltöltött évek után Tonn 2014-ben került a Dachser központi irodájába, ahol a szerződéses logisztika nemzetközi fejlesztéséért volt felelős. 2017 óta a vállalat németországi European Logistics üzleti egységét is vezette, ugyanezen feladatkörét Road Logistics-nál történő ügyvezető igazgatói kinevezése után tovább folytatja majd. Alfred Miller megőrzi a Food Logistics üzletág ügyvezető igazgatói szerepét.

A Dachser jövőbeli vezetőségének sorát Edoardo Podestà zárja, aki 2019 októbere óta az igazgatótanács tagja az Air & Sea Logistics üzletág ügyvezető igazgatójaként. Podestà felel a légi- és tengeri szállítmányozás globális üzletágáért, az Európa és Kína közötti vasúti szolgáltatási üzletért, valamint az ASL Asia Pacific üzletágának vezetéséért.

Szilárd alapok a jövő építéséhez

Bernhard Simon 1999 óta a Dachser igazgatótanácsának tagja, 2005 óta részvényesként vezette a családi tulajdonban lévő társaságot. A társaság erőteljes növekedése és nemzetközivé válása nagyrészt Simon erőfeszítéseinek köszönhető. Vezetése alatt a Dachser Európa- és világszerte az egyik legismertebb logisztikai szolgáltatóvá vált.

Michael Schilling 2002-ben csatlakozott a Dachser igazgatótanácsához, azóta felépítette az egyik legjobban teljesítő, egész Európára kiterjedő gyűjtőhálózatot. Ezekkel az eredményekkel továbbra is ő a mozgatórugója és lendületadója a határokon átnyúló szállítmányozási és szerződéses logisztikai szolgáltatások általi fenntartható növekedésnek. Az ő vezetése alatt kifejlesztett szabványosított folyamatok, informatikai rendszerek és IT-platformok képezik annak a magas színtű minőségnek és megbízhatóságnak az alapját, amely megkülönbözteti a Dachsert a logisztikai piacon.

A DACHSER-ről:

A világ minden táján, összesen 399 helyszínen tevékenykedő mintegy 30 600 alkalmazottnak köszönhetően a DACHSER 2018-ban megközelítőleg 5,6 milliárd EURO-s konszolidált nettó árbevételt termelt. Ugyanebben az évben a logisztikai szolgáltató összesen 83,7 millió küldeményt szállított 41,3 millió tonna össztömegben. A Dachser 44 országban képviselteti magát világszerte. További információért látogasson el a vállalat weboldalára: www.dachser.com.

DACHSER Magyarország:

A LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 1999 óta van jelen a magyar piacon, a szállítmányozási és logisztikai piac meghatározó szereplője. Pilisvörösvári székhelyén az ország egyik legmodernebb logisztikai bázisát üzemelteti. Belföldi hálózatát 8 vidéki telephely alkotja, összesen több mint 300 munkatársat foglalkoztat. A kiemelkedő színvonalú szállítmányozási és logisztikai produkció magas színvonalú adminisztratív háttérszolgáltatásra támaszkodik. Az elmúlt évek eredményei alapján a vállalat töretlen és dinamikusan fejlődő szereplője a szolgáltatási szférának. 2018-ben 3,5%-os forgalom növekedést ért el, ez 81,4 millió EUR árbevételt jelent.