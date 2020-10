Gatyába rázzák a boltost a maszkocska nélküli vásárló miatt

Október harmadikától számolgathatja a jegyző, hányszor csípik fülön a boltost a maszkocska nélküli vásárlók miatt. És jöhet a figyelmeztetés, a bírság és a bezárás, ha a boltos csak bámészkodik és nem csinál semmit. Úgy egyébként maszkot már május óta kötelező viselni a boltban. A sál, kendő, bukósisak, vagy éppen a harci pajzs (plexiből) már nem megy. Csak a maszk.

Október harmadikától indult a bírságmenet a boltos maszkviseletben. Ez a második fejezete annak, hogy szeptember 21-től új fejezetet nyitott a kormány a maszkviseletben. Többet is csavart a korábbi regulán, új rendeletben is rögzítette a kötelmeket. Csak a pontosság kedvéért, ez a 431/2020. számú kormányrendelet. Minden más érvénytelen.

Sál, kendő, trójai faló? Nanemá! Most már csak maszk!

Csak a történelmi hűség kedvéért. Május 4-én indult a maszkos hadjárat a koronavírus ellen, a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) kötelező viseletének előírásával az üzletekben (és más helyeken is, de mi most maradunk a boltban), a 168/2020. számú kormányrendelettel, de ekkortól csak vidéken (a főváros és Pest megye kivételével, de csak azért, mert a kijárási korlátozást két lépcsőben oldották fel).

A fővárosban és Pest megyében május 18-tól írta elő a kormány az arctakarást, és hogy ne legyen olyan egyszerű, két rendeletben is. A 211/2020. számú kormányrendelet a fővárosi maszkviseletet írta elő, a 207/2020. számú pedig a már említett, a vidékre vonatkozó regulát egészítette ki Pest megyével.

És az előbbieket váltotta maszkviselésben a 285. számú kormányrendelet, június 18-tól, egészen szeptember 20-ig tartva a rendjét.

És a különbség, ami a legfontosabb. Május 4-től szeptember 20-ig úgy fogalmazott a jog, hogy a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) kötelező.

Szeptember 21-től viszont oly módon szedték ráncba az arctakarást, hogy orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, valamint textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelező viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A hat évesnél kisebb gyermekek kivételek, a pláza folyosója nem. És úgy egyébként az eladó sem kivétel, amin – bármilyen meglepő – akad, aki csodálkozik, vagy éppen berzenkedik.

Ez egyértelmű: csak maszk, más – például kendő, sál, bukósisak – nem.

Ami nem változott még: a rendőr pedig mindig is ellenőrizhetett, figyelmeztethetett, büntethetett.

Szegény bótos: az ő dolga is figyelni és még be is zárhatják, kivéve ha

Csak halkan jegyezzük meg, nem újdonság a boltos felelősségének előírása a járvány elleni védekezésben. A korábbi 9-12 órás, 65 év felettieknek szabott idősáv betartásának, valamint az 1,5 méteres távolságtartás “érvényesítése” a boltos felelőssége volt a kijárási korlátozás időszakában. Csak akkor nem fenyegette a bezárás réme.

A boltos október 3-tól belépő büntetése viszont elkerülhető, akkor is, ha maszkocska nélkül beront a vásárló a boltba, ezt a rendelet egyértelműen kimondja. Ehhez viszont meg kell tennie minden tőle elvárhatót az előírás betartásáért, a legfontosabbakat a rendelet össze is gereblyézi. És ez a legfontosabb csavar az egészben, hiszen a cél az, hogy viselje a vásárló a maszkocskát, a rendőrre pedig ne is legyen már szükség. És így a szegény bótos megbüntetésére sem.

Ne de amikor jön a hétfejű vásárló maszk nélkül

A maszkocska szabály rém egyszerű, csak viselni kell. Kényelmetlen, igaz, a maszkocska módi ezért sokáig az volt, hogy csak a szájat takarták vele, ami járványosban a semmivel egyenlő.

De mit is tegyen a boltos, hogy ne büntessék? Ha néhány könnyű, vagy éppen nem is könnyű, de alapvető dolgot megtesz, szankció nem alkalmazható vele szemben. Ezt ki is mondja a rendelet.

Az előbbiek nyomán a renitens vásárló figyelmét fel is kell hívni: be sem léphet a boltba maszkocska nélkül, ha pedig mégis, akkor el kell hagynia (nincs olyan, hogy vásárlás közben megpihen és letolja a nyakára). És a legfontosabb, hogy a maszkocska szabályos viselete nélkül ki sem szolgálható (hiába lavírozik el valahogyan maszkocska nélkül a pénztárig).

És kötelessége a boltosnak egy elsimíthatatlan vita esetén a rendőrséget is értesíteni, ezt nem árt legalább halkan fülébe súgni a vásárlónak. Ő pedig hiába gondolja úgy, hogy ameddig a rendőr kiér, addig gyorsan fizet a pénztárnál, mert nem teheti meg.

Az előbbiek érdekében a bejáratnál és főleg a nagyobb boltoknál az eladótérben is célszerű egy kiírással pontosan felhívni a vásárló figyelmét a maszkocska kötelező viselésére és a mulasztás következményeire. Ezt minden boltos meg is teszi. De ez azért kevés, hiszen ha látja a boltos, hogy a vásárló nem tud, vagy nem akar olvasni, akkor figyelmeztetnie kell némi szóbeszéd révén is.

Ha pedig eljut a boltos addig, hogy a vásárló csökönyös, akkor kénytelen értesíteni a rendőröket. A rendőrség lehet, hogy lassabban érkezik és közben a vásárló vásárlás nélkül meglép, mert meggondolja magát és nem kockáztat. Ilyenkor célszerű persze jelezni a rendőröknek, hogy okafogyott a hívás. Így igazából nem is történt rendbontás és ez a végső cél.

A boltosnak az írásos és szóbeli figyelmeztetésen, felhíváson kívül más eszköze nincs a vásárlóval szemben. És ami nagyon fontos, a vagyonőrnek (biztonsági őrnek) sem, kivéve a garázdaságot, ami már bűncselekmény.

Ha pedig a makrancos, a maszkocska viseletére köteles vásárló a kifogásait a vásárlók könyvében rögzítené, tegye, a boltosnak segít vele, nem saját magán. Volt már ilyen is.

És akkor a jegyző húzogathatja a rovátkákat

A boltost a kereskedelmi hatóság, egyszerűbben szólva a jegyző ellenőrizheti és büntetheti, erre a kereskedelmi joganyag ad felhatalmazást. Tehát ez önmagában nem újdonság. (Például a vendéglőst, a plázát is).

A rendőrség feladata ellenőrizni a vásárlót, ezzel együtt persze kiderül, hogy a boltos vajon betartatja-e a vásárlókkal a maszkocska viseletét, megtesz-e minden tőle elvárhatót a makrancos vásárlóval szemben. A rendőrség, ha hibát talál a maszkviseletben, akkor egyrészt valamilyen módon fellép a vásárlóval szemben, ugyanakkor figyelmezteti a boltost, de értesíti is erről a jegyzőt. És a jegyző számolgathat, melyik boltost hányadszorra is figyelmeztetik.

Mert végső soron a boltbezárás a jegyző hatásköre, feladata.

A büntetési tétel nem semmi. Igaz, hogy a boltos a kötelezettsége megszegése esetén első alkalommal figyelmeztetést kap a jegyzőtől, de második alkalommal már 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki. Harmadik alkalommal pedig a boltot legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja a jegyző. És a tétel ugrik is tovább, hiszen a negyedik jogszegésétől kezdve az üzletet legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, de hasonlóan a harmadik esethez, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. Például aki ötödször bukik meg, az legalább öt nap bezárást kap. És a szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

A jogelvek szerint azonban a cselekmény súlyát és az arányosságot is figyelembe kell vennie a jegyzőnek, de a fenyegetettsége a boltosnak ezzel együtt sem semmi, hiszen az egy év réme ott lebeg a szeme előtt. Ez súlyos, persze a járvány is az.

És persze a jegyző maga is elbandukolhat a boltba ellenőrizni a maszkviselést.

És a vásárló maszkocska nélkül: fizethet is érte

A szabálysértési jog szerint.

A védelmi intézkedés megszegése ugyanis az egészségügyi válsághelyzet során szabálysértésnek minősül. A rendőr pedig figyelmeztethet, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési feljelentést tehet. Már statisztika is van róla a híradásokban.

(blokkk.com)