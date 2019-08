G7 csúcstalálkozó – Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók

Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat este kezdődő franciaországi csúcsértekezletén “valamennyi partnerét arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek ártanak”. A francia államfő ezt a találkozó kezdete előtt az Atlanti-óceán partján található Biarritzból élőben közvetített televíziós beszédében mondta.

A világ hét legfejlettebb országai (Németország, Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Kanada, Nagy-Britannia és Franciaország) vezetőinek hétfőig tartó találkozójának főbb témáit felsorolva – kereskedelmi háborúk, brazíliai erdőtüzek, iráni nukleáris program – Emmanuel Macron jelezte: azt szeretné, ha a csúcs “hasznosnak és jelentősnek” bizonyulna.

“Jogosan várják el, hogy szavatoljuk és megvédjük a békét a világban. Beszélni fogunk Iránról, Szíriáról, Líbiáról, Ukrajnáról … Ezekben a kérdésekben időnként nézeteltérések mutatkoznak, és távolinak tűnhetnek önöknek, de érintik önöket is” – hangsúlyozta a francia elnök ünnepélyes tízperces beszédében, megemlítve a 2015-ös franciaországi terrortámadásokat és a migrációs válságot.

A kereskedelmi háborúk elkerülésére a feszültségcsökkentést fontosságát emelte ki Emmanuel Macron.

A francia elnökkel egy időben Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is megszólalt, aki szerint az egység és a szolidaritás nehéz próbatétele lesz a franciaországi találkozó egy olyan év után, amikor világ leggazdagabb országainak vezetői nehezen találták meg a közös nyelvet.

Tusk is figyelmeztetett, hogy a világ gazdaságilag hét legfejlettebb országa közötti kereskedelmi háborúk tovább fogják rombolni köztük a bizalmat, és amennyiben Donald Trump amerikai elnök a vámtarifákat fogja használni politikai eszközként, az kockázatos lesz az egész világra nézve.

Az Európai Tanács elnöke azt is megemlítette, hogy az európaiak nehezen fogják tudni ratifikálni az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amennyiben folytatódnak az amazonasi esőerdőkben kialakult tüzek.



“Természetesen támogatjuk az EU-Mercosur megállapodást, de nehéz egy harmonikus ratifikációs folyamatot elképzelni az európai országokban, miközben a brazil kormány lehetővé teszi a föld zöld tüdejének elpusztítását” – fogalmazott Tusk.Francia elemzők szerint a brazíliai erdőtüzek megállítását elősegítő “konkrét intézkedések” kérdése az egyik fő témája lesz a G7-ek megbeszéléseinek.Emmanuel Macron pénteken azzal vádolta meg Jair Bolsonaro brazil elnököt, hogy “hazudott” a környezetvédelmi elkötelezettségét illetően. Macron ezért bejelentette: Franciaország nem támogatja az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amelyet húsz évig tartó tárgyalások után júniusban írtak alá a felek.A francia elnök szombati televíziós beszédében elismerte, hogy a környezetvédelmi kérdésekben “egyes, (a G7-ekhez tartozó) országokkal is, mégpedig az Egyesült Államokkal nézeteltérések” mutatkoznak. Emmanuel Macron úgy vélte, hogy valamennyi nagyhatalomnak fel kell lépnie az óceánok és az esőerdők védelmében.“Amazónia a közös kincsünk, mindannyiunkat érint, Franciaországot jobban is, mint a többieket az asztal körül, miután (a Franciaországhoz tartozó) Guyana Amazóniában van” – hívta fel a figyelmet a francia elnök.“A nyugalomra és a megegyezésre szeretnék kérni tényleg mindenkit. Nem mindenben értünk együtt, időnként gúnyolódások is vannak. De úgy vélem, hogy az olyan nagy kihívásokat, mint a klímavédelmet, a biodiverzitást, a technológiai átalakulást, az aggodalmakat a társadalmunkban, az egyenlőtlenségek elleni küzdelmet, a biztonságnak a világban mindenhol érzékelhető romlását csak együttesen fellépve tudjuk megoldani” – fogalmazott Emmanuel Macron, aki munkaebéden látta vendégül Donald Trump amerikai elnököt a tanácskozás helyszínén, a biarrizti Hotel du Palais épületében.Az amerikai elnök és felesége délelőtt érkezett meg a bordeaux-i repülőtérre, ahonnan Donald Trump helikopterrel repült tovább Biarrritzba. A Fehér Ház szerint az elnök a nemzetközi kereskedelem tökéletesítésére vonatkozó célkitűzéseit akarja megvalósítani az értekezleten.(MTI)