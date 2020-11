futuRE:build: A Deutsche Telekom IT Solutions versenyén a pandémia alatti és után világ problémáira keresik a megoldásokat a diákok

Nemzetközi ötletversenyt indít a Deutsche Telekom IT Solutions. A felsőoktatásban tanulók számára nyitott háromnapos kreatív ideathont online, november 13. és 15. között rendezik meg, ami a pandémia alatti és utáni világ legégetőbb problémáira keresi a választ. Az eseményen neves mentorok segítik a csapatban vagy egyéniben dolgozó diákokat. Az esemény nagykövete Mariya Gabriel, az Európai Unió innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosa. A legjobb projektek értékes díjazásban részesülnek és a diákok az ötletük megvalósításában is támogatást kapnak. A futuRE:buildre még november 10-ig lehet jelentkezni.

A Deutsche Telekom IT Solutions online versenyén a résztvevőktől négy témakörben várnak ötleteket. A diákok az oktatás, az egészségügy, a társadalom és a gazdaság területén dolgozhatnak ki olyan előremutató projekteket, amelyek megoldást nyújthatnak egyebek mellett az online oktatás és tanulás, a távdiagnózis, a helyi önkéntesség, a nagyobb egészségügyi biztonság, a szabadúszó munkakultúra, a járvány nyomán átalakuló irodapiac, a kisvállalkozások támogatása vagy az ötnapos munkahét aktuális problémáira. A témakörökön belül a versenyzők szabadon ötletelhetnek, a lényeg, hogy az eredmény innovatív, megvalósítható és fenntartható legyen.

„Örömmel álltam a Deutsche Telekom IT Solutions futuRE:build kezdeményezésének élére, hiszen ez az innovációs terület kiemelten fontos számomra. Hiszek abban, hogy oktatás, kutatás és innováció nélkül nincs fejlődés, fenntartható jövő. A most igazán fókuszban lévő digitalizációs, automatizációs folyamatok pedig nemcsak a társadalmi és gazdasági problémák hatékony megoldásában előremutatóak, hanem az üzleti élet sikerét is ezek a tényezők hajtják. European Innovation Area kezdeményezésünknek pedig pont az a célja, hogy az üzleti élet szereplőivel és az oktatási intézményekkel, fiatal tehetségekkel közösen dolgozunk egy zöldebb, egészségesebb és a válságokkal szemben ellenállóbb kontinensért” – mondta Mariya Gabriel, az Euróai Unió az innovációért felelős biztosa.

„A világunk folyamatosan változik, de szinte sosem változott még ennyire gyorsan, ahogyan a jelenlegi helyzetben. Az ilyen időszakok rengeteg társadalmi és gazdasági problémát hoznak felszínre, de lehetőséget adnak a közös gondolkodásra, erősítik az innovációs szemlélet. Ehhez pedig mi is szeretnénk tevékenyen hozzájárulni: egy olyan nemzetközi platformot hoztunk létre az európai tehetségek számára, ahol inspiráló közegben vihetik sikerre a mindennapi életminőségünket gyökeresen megváltoztató ötleteiket” – mondta Mészáros Mariann, a Deutsche Telekom IT Solutions HR igazgatója.

A futuRE:buildre november 10-ig lehet jelentkezni az ideathon Junction felületén. A legjobb projektek kategóriánként 2500 eurós díjazásban részesülnek, az összetett verseny nyertese pedig további 2500 eurót vihet haza. A Deutsche Telekom IT Solutions a nyertes koncepciók megvalósítását is segíti majd. A háromnapos esemény végig online, a futuRE:build Slack felületén zajlik majd.

A mentorok és zsűritagok között olyan neves szakértők szerepelnek, mint a Bridge Budapestet vezető Pistyur Veronika, Pekopcsák Zoltán, a Prezi adatelemzési vezetője vagy Kovács Péter, a Global Startup Awards és a Budapest Startup Safari társalapítója. Az futuRE:build társszervezője a CraftHub.

A futuRE:build weboldala, program és jelentkezés: https://www.deutschetelekomitsolutions.hu/futurebuild