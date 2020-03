FruitVeb: az enyhe tÃ©l miatt nÅ‘tt a fertÅ‘zÃ©sek veszÃ©lye a gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶sÃ¶kben

Az enyhe tél miatt nőtt a fertőzések veszélye a gyümölcsösökben – közölte a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai igazgatója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Hunyadi István hozzátette: az enyhe télben a termést károsító korokozók és rovarok nem ritkultak az átlagosan szokott mértékben.

Ezért is fontos szerinte, hogy a károsítók ellen időben kezdjék meg a védekezést, ami persze magasabb költségeket is jelenthet a gazdálkodóknak.

Az igazgató kitért arra is: a meteorológiai előrejelzés szerint lehűlés következik, ami leginkább a fagyokra, lehűlésekre érzékeny csonthéjasokat és a több helyen már virágzó kajszibarack állományt veszélyezteti.(MTI)