Friss, vegyszermentes zöldségek egész évben egy hazai startuptól

A mezőgazdaság egyik legjelentősebb kihívására, az egyre csökkenő termőföldek problémájára kínál megoldást egy hazai fejlesztés. A Start it @K&H inkubátorban fejlődő startup, a bedrock.farm, olyan környezetbarát, automatizált, vertikális beltéri növénytermesztési rendszert dolgozott ki, melynek segítségével az időjárási körülményektől és szezontól függetlenül, az év minden napján magas minőségű zöldségekkel képes ellátni a hazai éttermeket.

A negatív környezeti hatások, ezen belül is az egyre kimerülő és csökkenő méretű termőföldek világszerte kihívást okoznak a mezőgazdaság számára. A szántóföldi élelmiszertermelésnek ezért egyik fenntartható alternatívája, kiegészítője lehet az úgynevezett beltéri növénytermesztés, amely a hagyományos mezőgazdasági termeléshez képest kisebb területen, nagyobb mennyiségű növény termesztését teszi lehetővé. A hazánkban jelenleg még kevésbé elterjedt módszer ráadásul független az időjárási körülményektől, így egész évben ugyanolyan minőségű élelmiszer állítható elő. A Start it @K&H által inkubált startup, a bedrock.farm erre dolgozott ki egy áttörő, automatizált megoldást.

„Olyan vertikális beltéri növénytermesztési rendszert építettünk, amellyel egy négyzetméter alapterületen három és fél négyzetméter termesztésre alkalmas felületet hozunk létre. A módszernek köszönhetően az év minden napján, időjárástól és szezontól függetlenül mindig kiszámítható mennyiségben, magas minőségben és azonos áron tudjuk garantálni a friss zöldségeket, amelyek között magas minőségű leveles zöldek, fűszernövények, ehető virágok és mikrozöldek is megtalálhatók. Jelenleg helyi éttermeknek szállítjuk termékeinket, de terveink között szerepel, hogy a fogyasztók számára is elérhetővé tegyük a szolgáltatást. Fejlesztésünk további előnye, hogy számos szállítási feladat és költség megspórolható, mert gyakorlatilag helyben termeljük az árut, emellett a környezetet is kíméljük, mivel a hagyományos módszerhez képest kevesebb vizet használunk, és nem veszünk igénybe növényvédő szereket, műtrágyát sem” – mondta el Balázs Bence, a Start it @K&H inkubátorban fejlődő bedrock.farm egyik alapítója.

„Az állandó magas minőség garantálását automatizált megoldásaink révén érjük el oly módon, hogy a termesztéshez szükséges eszközöket egy egységes, integrált rendszerré alakítjuk. A beépített szenzorok folyamatosan kontrollált, állandó körülményeket biztosítanak a növények számára, így azok egyedi szükségleteihez tudunk igazodni. A jelenlegi rendszer üzemeltetése és értékesítése mellett a közeljövőben céljaink között szerepel, hogy lerakjuk egy olyan fenntartható technológia alapjait, amely később meghatározó lehet az élelmiszerellátás szempontjából” – tette hozzá

A K&H Csoport

