Friss kutatás: Anyut hívjuk leggyakrabban, ha tanácsra szorulunk

Egy friss kutatás eredménye szerint Magyaroroszágon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban a híváslistákban, és a válaszadók a mindennapi témák mellett főleg tanácsaik miatt keresik édesanyjukat. A járványügyi helyzetből adódóan kevesebb személyes találkozásra van lehetőség, így Anyák napján még inkább felértékelődik a hívás alapú kapcsolattartás.

A telefonos beszélgetés még mindig az egyik leggyakoribb kapcsolattartási forma, ha az anya-gyerek kapcsolatról van szó. A járványügyi időszak előtt édesanyánkkal jellemzően személyesen (81%) találkoztunk vagy telefonon beszéltünk (73%), azonban a pandémia alatt értelemszerűen többet telefonálunk és használjuk a csevegő applikációkat – derült ki a Telenor Anyák napja alkalmából készített, online kutatásából[1], melyben a kapcsolattartási szokásokat vizsgálta. A személyes találkozások csökkenésével összhangban a felmérésben résztvevők harmada többet beszél telefonon az anyukájával, de egyre népszerűbb a chatelés (25%) és a videóhívás (22%) is.

Az eredmények alapján a kitöltők nagy többsége (90%) legfeljebb napi 1 órát telefonál személyes ügyben, és minden harmadik résztvevő az édesanyjával beszél ilyenkor a leggyakrabban. A válaszadók 89%-a legalább hetente egyszer beszél az anyukájával telefonon vagy más hívás alapú alkalmazáson keresztül, 44% pedig naponta. Ez utóbbi inkább a nőkre jellemző: több mint felük kommunikál ilyen gyakorisággal az édesanyával.

A felmérésből az is kiderült, hogy legtöbbször csak rövid időre hívjuk fel az anyukánkat: a válaszadók döntő többsége (81%) kevesebb, mint fél órát telefonál az édesanyjával. Leggyakrabban az életük történéseiről, mindennapjaikról (79%), a család többi tagjáról (74%) beszélgetnek, de emellett ugyancsak népszerű témák az egészségügyi kérdések (71%) és a tanács- vagy segítségkérés (71%) is. Ezen a téren a Telenor egy korábbi kutatásából [2] kiderült, hogy a 35 év alatti felnőtt nők kétharmada az édesanyjához fordul, ha támogatásra vagy problémamegoldásra van szüksége. Ilyen esetekben a többség meg is fogadja a tanácsot.

Anyák napján itt az ideje a hosszabb és mélyebb beszélgetéseknek: a Telenor május 2-án 60 perc ingyen belföldi beszélgetést ad minden lakossági számlás és kártyás, valamint dolgozói csomaggal rendelkező ügyfelének, hogy felhívhassák édesanyjukat, vagy a számukra legfontosabb személyt. A kedvezmény április 26-tól május 2-ig aktiválható a MyTelenor applikációban, és valamennyi hálózatra érvényes[3]. A Telenor a munkatársainak is ad 60 percet ajándékba; Anyák Napja alkalmából április 30-án, pénteken a vállalat dolgozói 1 órával hamarabb befejezhetik a munkájukat, hogy ezzel is több időt tölthessenek szeretteikkel – akár telefonon, akár személyesen.

A Telenor Magyarországról:

A Pannon GSM néven alapított Telenor Magyarország 1994. március 27-én Magyarországon elsőként indított kereskedelmi GSM-szolgáltatást. A jelenleg 75%-ban a cseh PPF Csoport, és 25%-ban az Antenna Hungária tulajdonában álló cég a hazai piac egyik vezető mobiltávközlési vállalataként több mint 1100 munkavállalót foglalkoztat. 3,1 millió előfizetőt lát el hatékony, megfizethető és könnyen használható hang- és adatátviteli megoldásokkal, digitálisan elérhető tartalmakkal, üzleti megoldásokkal és értéknövelt szolgáltatásokkal. A hazai lakosság 99,5%-a számára elérhető Hipernet hálózatának folyamatos fejlesztésével, innovatív megoldásaival a hazai piac hosszú távú befektetője.

[1] Az Ipsos Instant Research felületén készült kutatás 840, 18 és 55 év közötti internethasználók megkérdezésével zajlott 2021. április 16. és 2021. április 21. között.

[2] Az Ipsos Instant Research felületén készült kutatás 840, 18 és 65 év közötti nő megkérdezésével zajlott 2021. február 24. és 2021. március 1. között.

[3] Részletek a MyTelenor applikációban és a Telenor Facebook-oldalán.