FranciaorszÃ¡gban tÃ¶rtÃ©nelmi rekordot dÃ¶ntÃ¶tt az Ã¡llÃ¡skeresÅ‘k szÃ¡mÃ¡nak emelkedÃ©se mÃ¡rciusban

Rekordütemben, 7,1 százalékkal (246 ezerrel) 3,7 millióra nőtt az álláskeresők száma márciusban Franciaországban – közölte hétfőn a francia munkaügy hivatal.

A munkaügyi minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelmi mértékű növekedés nem a tömeges elbocsátások következménye, hanem annak, hogy márciusban szinte sehol nem volt munkafelvétel, így a korábban regisztrált álláskeresők – az előző hónapokkal ellentétben – nem tudtak visszakerülni a munkaerőpiacra.

“A történelmi emelkedés azzal magyarázható, hogy azok, akik munkanélküliek voltak februárban, márciusban is azok maradtak. Minden hónapban általában 550 ezer embert regisztrálnak és ugyanennyit törölnek a munkaügyi hivatalban. A karantén és az egészségügy válság matt most azonban jelentően csökkent azok száma, akik kikerültek a munkaügyi hivatal statisztikáiból” – hívta fel a figyelmet a tárca. “A munkanélküliség azért növekszik, mert a vállalkozásoknál nincs munkafelvétel, és nem azért, mert tömegesen bocsátanak el” – tette hozzá.

A jelenség a kormány szerint tulajdonképpen a Franciaországban bevezetett védőháló sikere, amely nélkül az új álláskeresők száma most nem pár százezer, hanem több millió lenne.

A márciusban utcára került 246 ezer új munkanélkülivel a 2017 szeptemberi szintre ugrott vissza az álláskeresők száma, 3 732 500-ra.



A 2008-as pénzügyi válságot követően a legmagasabb emelkedést 2009 márciusban mérték Franciaországban, akkor 77 300 volt egy hónap alatt az új álláskeresők száma. A mostani adatok az akkorinál mélyebb szociális válságot vetítenek elő a járvány után.A munkaügyi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a kormány állami jövedelem-kiegészítést vezetett be a részleges kényszerszabadságra kényszerült munkavállalóknak a munkahelyek megóvása érdekében, így az egészségügyi válság miatti gazdasági nehézségekre hivatkozva nem történtek elbocsátások.Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter hétfőn jelezte, hogy a magánszektorban 863 ezer vállalkozás 10,8 millió munkavállalójának fizetését vállalta át részlegesen az állam. A rendkívüli segély a munkavállalóknak a fizetésük bruttó 70, nettó 84 százalékát szavatolja. A segély összegét teljes egészében átvállalja az állam a minimálbér 4,5-szöröséig, az ezen felüli részt a munkáltatók kifizetik a munkavállalóknak. Franciaországban a 35 órás munkahétnek megfelelő havi minimálbér bruttó 1539 euró (560 ezer forint).(MTI)