Franciaországban módosítanak az oltási stratégián

Franciaországban keddtől nem csak az orvosok, hanem a gyógyszerészek, az ápolók és a szülészek is beadhatják a koronavírus elleni bármelyik vakcinát, az AstraZeneca-oltóanyagot pedig ezentúl a 65 és 75 év közötti korosztály is megkaphatja az egészségügyi főhatóság (HAS) ajánlása alapján.

A HAS eddig csak az AstraZeneca esetében engedélyezte, hogy gyógyszerészek, ápolók és szülészek oltsanak vele, a forgalomban lévő másik két oltóanyag, a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcináit csak orvosok adhatták be.

Az AstraZeneca-oltást eddig kizárólag az 50 és 64 év közötti, krónikus betegségben szenvedők, valamint az egészségügyi és szociális dolgozók kaphatták meg, keddtől a 65 és 75 év közötti krónikus betegségben szenvedőknek is beadható.

A 75 év felettiek továbbra is csak a két amerikai oltóanyagot kaphatják az oltóközpontokban.

Az a korábbi hatósági ajánlás is életbe lépett, amelynek értelmében a fertőzésen átesettek a két komponensű oltóanyagnak csak az első dózisát kapják meg.

A kormány az oltási program felgyorsulását reméli az új rendelkezésektől, amelyeknek köszönhetően további kétmillió ember férhet hozzá a koronavírus elleni oltóanyaghoz.

Hivatalos források szerint az országba eddig beérkezett AstraZeneca-vakcináknak alig 22 százalékát használták fel.

“Márciusban 6 millió francia kapja meg az első dózist, s így 9 millióra emelkedhet a beoltottak száma” – mondta hétfő este Olivier Véran egészségügyi miniszter a France2 közszolgálati televízió híradójában, amikor ismertette az oltási stratégia módosításait.



Emmanuel Macron államfő hétfőn úgy vélte, hogy még “négy-hat hétig kell kitartani” a járványügyi korlátozások enyhítése előtt, miközben a száz megyéből mintegy húszban a napi esetszám meghaladta a riasztási szintet – azaz 100 ezer lakosra több mint 250 fertőzött jut -, s ezért ezeken a helyeken a kormány jelenleg szigorításokat fontolgat.“Még néhány hétig, négy-hat hétig kell kitartani” – fogalmazott a köztársasági elnök egy oltóközpontban tett látogatásán, amikor egy helyi lakos megkérdezte tőle, hogy mikor fog később kezdődni a jelenlegi délután 6 óra helyett az éjszakai kijárási tilalom.Az elnökség utóbb annyiban pontosította az államfő szavait, hogy azok elsősorban az idősebbek oltási programjának felgyorsítására vonatkoztak, amelynek köszönhetően enyhülhet a nyomás az egészségügyi ellátórendszeren, de ez nem zárja ki, hogy időközben még szigorítások is életbe lépjenek.Jean Castex miniszterelnök a múlt héten úgy vélte, hogy május közepéig minden 50 év feletti francia megkaphatja az oltás első dózisát.Eddig 3 millió francia kapta meg legalább az első dózist, és 1,6 millióan mindkét komponenst, miközben az országba eddig 8 millió adagnyi oltóanyag érkezett.A fertőzőbb variánsok terjedése miatt a kormány helyi szintű szigorításokat helyezett kilátásba, de továbbra is szeretné elkerülni az újabb országos lezárást. Hétfőn meg is kezdődtek az érintett húsz megyében az önkormányzati vezetők és a prefektusok között az egyeztetések esetlegesen egy olyan hétvégi karantén bevezetéséről, amilyen már érvényben van a francia Riviéra 62 tengerparti településén és az északi Dunkerque városában.Az érintett városok között van Párizs, Lyon és Marseille is, jóllehet Anne Hidalgo párizsi polgármester sajtótájékoztatón jelezte, hogy nem támogatja a hétvégi lezárást a fővárosban, mert az “embertelen” lenne. Egyik helyettese múlt héten heves közéleti vitát váltott ki azzal, hogy a hétvégi karantén helyett inkább háromhetes szigorú lakhelyelhagyási tilalom bevezetését javasolta.Jóllehet a fertőzőbb variánsok miatt a napi esetszám hetente átlagosan tíz százalékkal nő, s egyes kórházak elkezdték elhalasztani a nem sürgős beavatkozásokat, országos szinten még mindig stagnálnak a kórházi mutatók: a kórházakban ellátott 25 ezer fertőzött közül 3500-an vannak intenzív osztályon. A járvány kezdete óta csaknem 87 ezren vesztették életüket a vírus miatt, 78 százalékuk 75 éven felüli, 14 százalékuk pedig 65 és 74 év közötti volt.(MTI)