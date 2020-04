FranciaorszÃ¡gban ismÃ©t nagyobb mÃ©rtÃ©kben emelkedett a napi halÃ¡lozÃ¡sok szÃ¡ma

A francia egészségügyi minisztérium hétfő esti összesítése szerint Franciaországban 23 ezer fölé emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, alig egy nappal azelőtt, hogy Edouard Philippe miniszterelnök a nemzetgyűlésben bemutatja és vitára bocsátja a kijárási korlátozásokat május 11-től fokozatosan felváltó óvintézkedésekről szóló javaslatát. A napi halálozások száma ismét a korábbinál nagyobb mértékben emelkedett.

A karantén utáni nemzeti stratégiáról háromórásra tervezett vita után az ellenzék kérésére a képviselők szavazni is fognak, jóllehet az egészségügyi rendkívüli helyzet következtében erre nem lenne szükség, a kormány rendeletekkel kormányozhat május végéig.

A friss statisztika szerint az elmúlt 24 órában 437-tel 23 293-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 242-höz képest, ami a napi halálozások több napos csökkenő tendenciája után ismét emelkedést jelent.

Az egészségügyi tárca közleménye szerint kórházban 295-en hunytak el a fertőzés következtében az elmúlt 24 órában a vasárnapi 152 után, és ezzel 14 497-re emelkedett a kórházi halottak száma. Az idősotthonokból és a szociális intézményekből – ahol a járvány kezdete óta 8796-an haltak meg – 142 új halálesetet jelentettek az előző napi 90 után.

Az intenzív osztályokon azonban immár 19. napja csökken a súlyos betegek száma, az elmúlt 24 órában 74-gyel 4608-ra. A kórházban kezeltek száma vasárnap óta 162-vel 28 055-re csökkent. A járvány kezdete már több mint 45 ezren gyógyultan távoztak a kórházakból.



Miközben a munkaügyi tárca szerint az új álláskeresők száma rekordütemben, 7,1 százalékkal (246 ezerrel) 3,7 millióra nőtt márciusban, s ez az adat a 2008-as pénzügyi válságot követő szociális krízisnél rosszabb helyzetet vetít elő, a miniszterelnök kedden beterjeszti a nemzetgyűlés elé a nyolc hétig tartó szigorú karantén utáni nemzeti stratégiát, amelynek értelmében május 11-én kezdenék fokozatosan feloldani a kijárási korlátozásokat.A kormánynak ügyesen kell egyensúlyoznia a gazdaság újraindítása és a még mindig magas járványszint miatti óvintézkedések között annak érdekében, hogy az egészségügyet ne terhelje újra le a járványnak egy második hulláma.Jóllehet a gyógyszertárak hétfőtől megkezdhették az egészségügyi maszkok árusítását, amelyeket eddig az egészségügyi dolgozóknak kellett visszatartaniuk, még nem tisztázott, hogy hol lesz kötelező a maszkviselés a karantén feloldása után. Az elnöki hivatal múlt héten jelezte, hogy várhatóan a tömegközlekedési járműveken kötelező, másol csak ajánlott lesz viselni.A kormányzat már azt is jelezte, hogy minden tüntetet produkáló franciát és minden pozitív esettel kapcsolatba került állampolgárt tesztelni fognak május 11. után, de kérdés, hogy milyen módon. Nem tisztázott még az sem, hogy milyen kereskedelmi egységek nyithatnak újra és mely régiókban, illetve hogy a franciák elutazhatnak-e nyaralni a nyári szünetben.A kormány mellett működő tudományos tanács szombaton a bölcsődék és az iskolák szeptemberig tartó zárva tartását javasolta, de jelezte: tudomásul veszi, hogy a kormány májustól fokozatosan, három lépcsúfokban megnyitja az iskolákat, még akkor is, ha nem lesz kötelező a tanulóknak bejárni, távoktatásban is befejezhetik a tanévet. A tudományos tanács egyébként a maszkviselés kötelezővé tételét javasolja a felsősöknek és a középiskolásoknak, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak. A szakemberek szerint az országon belüli közlekedést május 11. után nem szükséges korlátozni, amennyiben az óvintézkedéseket mindenki betartja, a külföldre utazást azonban még pár hónapig nem ajánlják.(MTI)