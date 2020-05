FranciaorszÃ¡gban ismÃ©t hÃ¡romszÃ¡z fÃ¶lÃ© emelkedett a halottak napi szÃ¡ma, de egyre kevesebb az Ãºj beteg

Franciaországban az elmúlt 24 órában 351-gyel 27 425-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 83 után. Az elmúlt héten már többször is száz alá csökkent a napi halálozások száma, majd visszaemelkedett háromszáz fölé. Az egészségügyi ellátórendszeren viszont hetek óta enyhül a nyomás, a kórházi betegek száma fokozatosan csökken, és egyre kevesesebben kerülnek lélegeztetőgépre is – derül ki a francia egészségügyi minisztérium csütörtök esti összesítéséből.

Kórházban 17 224-en vesztették életüket a járvány kezdete óta, számuk 123-mal emelkedett az előző nap óta, az idősotthonokban és egyéb szociális intézményekben – ahol eddig 10 201-en hunytak el – az elmúlt két napban 228 áldozatot szedett a Covid-19 fertőzés (szerdán nem frissítették ezeket az adatokat).

A kórházban ápolt betegek száma az elmúlt 24 órában 608-cal 20 463-ra csökkent. Közülük 2299-en vannak lélegeztetőgépen, 129-cel kevesebben, mint szerda este. Ugyanakkor csütörtökön még mindig 542 új beteget vettek fel a kórházakba.

Március 1. óta 141 356 fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt 24 órában 622 új esetet mutattak ki. A járvány kezdete óta 97 844 fertőzött került kórházba, közülük több mint 17 ezren voltak intenzív osztályon.

A kormány mellett működő tudományos tanács tagja, Bruno Lina szerint még korai lenne a nyolc hét után hétfőn véget ért általános karantén mérlegét megvonni, de a lakosság “hatalmas erőfeszítése” szerinte meghozta az eredményét.



“Ha továbbra is betartjuk a higiéniai szabályokat és a távolságtartást, optimisták lehetünk” – mondta a szakember az RTL kereskedelmi rádióban.A kormány egymás iránti felelősségre kért mindenkit, miután az alkotmánytanács visszautasította azt a javaslatot, amely alapján a magánszférában, azaz a családi eseményeken is tíz főre lehetne korlátozni a gyülekezést. A végrehajtó hatalom azt is jelezte, hogy ha a járványhelyzet nem romlik, a korlátozások újabb enyhítése június 2-án várható, s a franciák júliusban és augusztusban belföldön elutazhatnak nyaralni.A francia elnöki hivatal arra figyelmeztetett, hogy a Spanyolországból érkezőknek viszont karanténba kell vonulniuk a kölcsönösség jegyében, miután Madrid minden külföldinek kötelezővé kívánja tenni az elkülönítést tíz napra.“Franciaország kötelezővé teszi a karantént, amennyiben Spanyolország is így tesz, a kölcsönönösség elvének miatt” – hangsúlyozta az elnöki hivatal, egyelőre pontos dátum nélkül, miután a témában még folynak a két ország között az egyeztetések. De ez a fajta korlátozás nem Franciaország óhaja – hívta fel a figyelmet az Elysée-palota.A francia kormány egy héttel ezelőtt jelezte, hogy a jelenleg érvényben lévő belépési korlátozásokat a határokon legalább június 15-ig meghosszabbítja, de a schengeni övezetből érkezőknek nem vezet be kötelező karantént.(MTI)