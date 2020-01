Franciaország lakosainak száma meghaladta a 67 milliót, de csökkenőben a növekedés mértéke

Franciaország lakosainak száma meghaladta a 67 milliót 2020. január 1-jén, de az éves növekedés mértéke 0,3 százalékkal csökkent – jelentette be kedden a francia statisztikai hivatal (INSEE).

Franciaországban – amely Németország után a legnépesebb európai uniós ország – születik továbbra is a legtöbb gyerek Európában: a 2017-es uniós adatok szerint 1,9 gyerek jut egy francia nőre, megelőzve ezzel Svédországot (1,78) és Írországot (1,77).

Tavaly 753 ezer születést regisztráltak Franciaországban, ami 6 ezerrel kevesebb mint az előző évben, és 612 ezer halálesetet, ami viszont 2 ezerrel több mint 2018-ban. A lakosság száma így 141 ezerrel nőtt, de a második világháború óta ez a legalacsonyabb szintű emelkedés.

Jóllehet a születések száma 2015 óta csökkenő tendenciát mutat, az INSEE szerint a lakosság növekedése most is inkább a születésnek, mintsem a migrációnak köszönhető. Tavaly 46 ezerrel többen telepedtek le az országban, mint ahányan elköltöztek, és ez csökkenés 2018-hoz képest.



A születések számának csökkenése az előző évek után 2019-ben is megfigyelhető, de a ritmus lassult, és az INSEE kommentárja szerint “stabilizálódott a termékenység”: tavaly 6 ezerrel kevesebb gyerek született mint az előző évben, míg ez az adat 2018-ban 12 ezer, 2017-ben 14 ezer, 2016-ban 15 ezer, 2015-ben pedig 20 ezer volt.A születések számának visszaesését a statisztikai hivatal egyrészt azzal magyarázza, hogy kevesebb a szülőképes, 20 és 40 év közötti nő, miután a 70-es években, a baby boom végén született nők fokozatosan kikerülnek ebből a korosztályból.Másrészt a nők valamivel kevesebb gyereket szülnek, mint korábban, tavaly egy nőre 1,87 gyerek, 2018-ban 1,88 jutott. A tendencia az egymás utáni ötödik évben csökkenést mutat, miközben 2006 és 2014 között minden francia nőre két gyerek jutott.Gilles Pison demográfus a Le Monde című napilapban úgy vélte, hogy a születések számát illetően stabilizálódás figyelhető meg a baby boom vége óta, az adatok évente minimálisan ingadoznak.“A nők két gyereket szülnek, ahogy az anyáik tették, de később mint az anyáik” – mondta a szakértő. Tavaly a gyerekvállalók átlagéletkora 30,7 év volt, míg húsz évvel ezelőtt 29,3, 1974-ben pedig 24. Az elmúlt éveknek ez a legfőbb demográfiai jelentősége a szakértő szerint.A születéskor várható élettartam Franciaországban tavaly tovább nőtt, a nők esetében 85,6 év, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban, a férfiaknál 79,7 év, ami viszont csak a tizedik hely az uniós tagállamok között. A lakosság öregedése is folytatódott: január 1-jén minden ötödik francia 65 éves vagy annál idősebb volt, míg 1985-ben még csak 12,8 százalék volt az arányuk a francia társadalomban.(MTI)