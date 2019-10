Fővárosi Közgyűlés – Napirenden a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács és a Római-parti változtatási tilalom

A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács felállításának előkészítéséről és a Római-part területére vonatkozó változtatási tilalomról is dönthet Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés jövő keddi alakuló ülésén, amelyen a képviselők várhatóan öt főpolgármester-helyettest választanak majd meg.

Karácsony Gergely az érdekegyeztető testület létrehozását célzó – a budapest.hu oldalon szerdán közzétett – előterjesztésben azt írta, hogy főpolgármesterként olyan önkormányzati működés mellett elkötelezett, amely “széles körű társadalmi egyeztetések lefolytatásával segíti elő a megalapozott döntések meghozatalát”.

A társadalmi egyeztetés egyik legfontosabb területe a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseleti szervekkel való folyamatos egyeztetés a kiemelkedő jelentőségű önkormányzati döntések meghozatala előtt – mutatott rá a főpolgármester. Ennek szervezeti kereteként javasolja, hogy – felhasználva a fővárosi szintű érdekegyeztetés tapasztalatait is – a háromoldalú (tripartit) érdekegyeztetés csúcsszerveként jöjjön létre a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács.

Karácsony Gergely azt javasolja, a Fővárosi Közgyűlés adjon felhatalmazást neki arra, hogy a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács felállításának előkészítéséről a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel tárgyalásokat folytasson, amelynek eredményeként a közeljövőben beterjesztheti az erre vonatkozó részletes javaslatot.

A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester javaslatára dönthet arról is, hogy megindítja a Duna-parti építési szabályzatnak a III. kerület Duna-parti területére vonatkozó üteme második szakaszának tervezését, és ehhez kapcsolódóan a Római-parton, a Nánási út, a Királyok útja, a Pünkösdfürdő utca és a Duna által határolt területre változtatási tilalmat rendel el.









Karácsony Gergely beterjesztett egy olyan előterjesztés is, amely a reklámozási célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozását javasolja.

Azt írta, a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai számos olyan felülettel rendelkeznek, amelyek reklámozási célra felhasználhatóak. Ezek egységes koncepció szerinti hasznosítása a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodást és a közjó érvényesítését is szolgálja.

A javaslat elfogadásával a közgyűlés felkérheti a főpolgármestert, hogy méresse fel a rendelkezésére álló, reklámozási célú felületeket, majd terjesszen be egységes koncepciót ezek hasznosítására.

Karácsony Gergely továbbá az indítványozza, hogy az egységes koncepció elfogadásig a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai ne kössenek a reklámfelületeik hasznosítására irányuló szerződést egy évnél hosszabb időre.

Az alakuló ülésen a képviselők megválaszthatják majd a főpolgármester-helyetteseket is, akiknek a száma az előterjesztés szerint öt lesz – az előző ciklushoz képest kettővel több -, kilétük azonban a javaslatból nem derül ki. Három főpolgármester-helyettes nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül kerül majd ki a javaslat szerint.(MTI)