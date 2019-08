Főúr! Ez tegnap olcsóbb volt! És most sótlan!

Kedves uram! A boltban is majdnem ennyivel drágább az ennivaló, de mi legalább megfőzzük. Hát igen, tekertek tovább a vendéglők 2019 első félévében, de az árak is jócskán emelkedtek. Így is 7,7% lett a növekedés, 7,1%-os áremeléssel megfejelve. Ja, és a bérek: hogy lesz ebből ágazati minimum.

– De kedves Főúr! Sokat is kellett várnunk, míg megfőzték és felszolgálták! – Igen, elnézést is kérünk, de új szakácsunk van és nem találta meg a fakanalat, most mutatjuk neki, mi hol van. – Azért a sót megmutathatnák neki, merre van!

2019 júniusáig 7,7%-kal nőtt a kereskedelmi vendéglátóhelyek forgalma (volumenben, változatlan áron, infláció nélkül számolva) az előző év első hat hónapjához képest. Ez sokkal több, mint az élelmiszeres boltok forgalmának emelkedése, az csak 2,8% volt 2019 első felében. Igaz, az élelmiszerboltokban ötször annyit költünk, mint a vendéglőkben, de az olló azért valamelyest szűkült az elmúlt években, ami a családi költekezés átrendeződésének egyik iránya.

A vendéglőket kedvelők persze sokszor kiszámíthatatlanok, például májusban 1%-kal, júniusban pedig 11%-kal nőtt a forgalom.

A 2019 első félévi mérleg összességében azt jelzi, hogy a vaskosabb családi pénztárcákból a családi költekezés egyik leggyorsabban növekvő szelete a vendéglőzés. A vendéglátóhelyek bevételében természetesen benne van a turisták költekezése is, de hát ez így volt régebben is.

És a mérleg úgy formálódott, hogy a bevételeket, a 7,7%-os mennyiségi növekedést megfejelte egy 7,1%-os áremelkedés, ami nem tudta kedvét szegni a kedves vendégeknek:

vendéglátás 2018 2019 első félév bevétel milliárd forint 523 600 változás volumen +10,5% +7,7% árváltozásjúnius +6,1% + 7,1% KSH, kereskedelmi vendéglátás bevétel: milliárd forint, változás: % előző évhez képest, volumen: árváltozás nélkül, árváltozás: éttermi étkezés

Bezzeg a boltosok: a politikusok biztosan jobban szeretnek boltban vásárolni, mint vendéglőbe járni

Az elmúlt évek áfakulcs csökkentési sorozatában, amihez rögvest tegyük hozzá, hogy nagyon is helyes volt ezt meglépni, a boltosokon mindig számon kérték, átadják-e a vásárlóknak azt a pénzt, amiről a költségvetés lemondott. A statisztika szerint igen a helyes válasz (kivéve a tojás és a friss tej esetét, amikor sajátos piaci okok miatt éppen az áfakulcs csökkentésének időszakában ugrott meg a termelői ár).

De hát a vendéglősök esetében halovány említés sem hangzott el a politikusok részéről, hogy a két lépcsőben 5%-ra csökkentett, de azért egy 4%-os turisztikai hozzájárulással végül megfejelt áfakulcs lefaragásból mi jusson a vendégnek. És a vendéglősök jól kalkuláltak, mert még áremelésre is futotta nekik, a forgalom, a vendéglőzés pedig nőtt. Bizonyára a politikusok boltba járnak vásárolni, ezért figyeltek jobban a bolti árakra.

Végül a kedves vendég fizetett, aminek meg is lett az eredménye:

vendéglátás 2014 2015 2016 2017 2018* bevétel milliárd forint 806 917 1.002 1.073 1.170 változás volumen +4,4% +10,8% +6,3% +3,6% + 11,5% árváltozás + 2,8% + 2,8% + 3,4% + 4,7% + 5,7% KSH, kereskedelmi vendéglátás bevétel: milliárd forint, változás: % előző évhez képest, volumen: árváltozás nélkül, árváltozás: éttermi étkezés

Pincér, szakács, cukrász, mosogató az nincs

Feltehetően a politikusok inkább azért is lapítottak áfaügyben, mert tisztában voltak vele, hogy a vendéglátás az egyik legsúlyosabb munkaerőhiánnyal küszködő területe a nemzetgazdaságnak.

2019 májusában 52 ezer fizikai munkás dolgozott a vendéglátásban, ami 9%-os emelkedés egy év alatt. A havi bruttó átlagkeresetük 206 ezer forint volt, ami 10%-kal több a korábbinál. De hát a nemzetgazdasági átlag 268 ezer forint, ami nyugodtan minősíthető sokkal többnek.

Hogy az időközben bedobott ágazati garantált bérminimumban sikerül-e ágazati minimálbért csinálni, azt ma még nem tudni. Azt viszont sejteni lehet, hogy feszültség így is van bőven, hiszen mint bolt és bolt között, úgy vendéglő és vendéglő között is akad különbség bőven.

És a vendéglátózásban van egy érdekes szabály. Egy vendéglátóhelyen a szakképzettséget megkövetelő munkakörben, ilyen például a szakács, egy műszakban elég egy szakképzett, erről bizonyítványt felmutatni képes dolgozó beállítása. Nos, a garantált bérminimum elvileg csak rájuk nézve kötelező jelenleg, akiknek bizonyítványuk van, a többieknek elég a minimálbér megadása. Tehát lesz mit latolgatni bőven, hogyan és mit kellene és lehet csinálni.

A kisvendéglők kereshetik a fakanalat.

(blokkk.com)