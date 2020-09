Főúr! Egy rántott szelet lenne három tányéron!

Köret? Az a holnapi ebéd lesz. A vendéglők 2017-re csúsztak vissza. Július és augusztus a vendéglátás két legerősebb hónapja. De hát a vírus ekkor is megnyirbálta a forgalmat, a Balaton sem tudta feljebb húzni a mérleget. Július-augusztus 33 milliárd forint esést mutatott. A január-augusztus vesztesége 237 milliárd forint.



Az elmúlt években a júliusi és az augusztusi vendéglátózás még az ünnepekkel tűzdelt decemberi időszakot is lepipálta, ezekben a hónapokban költöttük el a legtöbb pénzt a különféle vendéglátóhelyeken. De hát a koronavírus járvány a vendéglátózást is lenyomta, ahol ráadásul az elmaradó külföldi vendégek asztalai is üresen maradtak. Az itthon nyaralók pedig ezt sem tudták pótolni.

2020 júliusában és augusztusában a vendéglátóhelyek bevétele 266 milliárd forint volt, egy évvel korábban 299 milliárd forint, így a kasszák 33 milliárd forinttal kevesebbet csilingeltek.

A statisztika kíméletlen, így kiolvasható belőle, hogy márciustól hónapról-hónapra hogyan küszködtek a vendéglátóhelyek a túlélésért. A kijárási korlátozás áprilisban a gödör alját hozta, a házhoz szállítás lehetősége csak a nullától mentette a vendéglátást. Júniusban még a januári forgalmat sem hozták a vendégek, és a július-augusztus is, bár feljebb futott, elmaradt a korábbi évtől:

vendéglátózás január február március április május június július augusztus kereskedelmi 93 99 59 26 54 87 117 . munkahelyi 12 12 9 4 4 7 8 . összesen 105 111 68 30 58 94 125 141* KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, */: augusztus heti monitor adatból számolva

A vendéglők lecsúsztak a 2017-es szintre

És az első nyolc hónapot nézve az rajzolódik ki az adatokból, hogy a bevételt, a nyugtával kísért adatokat nézve ott tart a vendéglátás 2020 első nyolc hónapját tekintve, mint 2017-ben. A bevételek negyede kiesett:

vendéglátózás 2017 2018 2019 2020 2020/2019 összesen 745 848 969 732 -237 -24% KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, augusztus heti monitorból számolva

Korábban már rámutattunk arra, hogy a vendéglátók bevételének negyede a külföldi vendégekhez kötődött. Jöttek ők azért, de erről csak később lehet statisztika, csak éppen sokkal kevesebben, mint máskor. És a magyar vendégek sem engedhettek meg annyit maguknak, mint régebben.

Volt azért drágulás is a vendéglátásban is, 2020 első felében 7-8%. Az élelmiszerárak nem csak a boltokban emelkedtek, így az elvitt, vagy helyben fogyasztott adagok mennyisége az úgynevezett kiigazítatlan volumenindexek alapján az előbbiekhez (kilóban, literben, darabban) is hasonlóan nagyot zuhant:

vendéglátózás március április május június július augusztus kereskedelmi -44,8% -75,9% -54,8% -33,2% -18,7% . munkahelyi -29,7% -71,8% -68% -34,8% -8,2% . összesen -43,2% -75,5% -56,1% -33,3% -18,1% -14,7% KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest

