Forgalomcsökkenés mellett veszteséges negyedévet zárt a Continental

A második negyedévben számottevően, de legjelentősebb felvevőpiaca, a járműipar termelésénél kisebb mértékben csökkent a Continental AG járműipari alkatrész és berendezés beszállító vállalat értékesítési árbevétele, eredménye azonban a cég kedden az MTI-hez eljuttatott mérlegjelentése alapján veszteségbe fordult.

A Continental AG a második negyedévben 6,6 milliárd euró értékesítési árbevételre tett szert, 41,2 százalékkal kisebbre az egy évvel korábbi 11,3 milliárd eurónál. Működési eredménye 108 millió euró hiányba fordult 1,5 milliárd euró pluszból, bevételarányosan mínusz 1,6 százalékra plusz 12,9 százalékról.

A Continental beszámolója hangsúlyozza, hogy a második negyedévben a világ járműgyártása közel 45 százalékkal 12,3 millióra csökkent. A tavalyi második negyedévben 22,1 millió jármű készült világszerte. Európában 63 százalékos, Észak-Amerikában 69 százalékos volt a visszaesés, Kínában viszont 9 százalékkal nőtt a járműipari termelés.

“Akkora járműipari visszaesésre, amekkorát most tapasztalhatunk, a második világháború vége óta nem volt példa. 2020 első és második negyedévében, azaz a járműipari világválság mélypontjának közepén Kínában, az Egyesült Államokban és Európában is jobb eredményt értünk el a piac teljesítményénél” – kommentálta Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke a cég negyedéves eredményét. A Continental adó előtti eredménye 829,1 millió euró veszteség lett a második negyedévben az egy évvel korábbi 753,3 millió euró plusz után. A cég nettó eredménye pedig 741,1 millió euró veszteségbe fordult 484,8 millió euró nyereségből. Egy részvényre így az idei második negyedévi eredmény után 3,70 euró veszteség jutott az egy évvel korábbi 2,42 euró nyereség után.



Az első fél évben a Continental AG 16,5 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el, 25,9 százalékkal kisebbet a 2019 első fél évi 22,3 milliárd eurónál. Működési eredménye 64,1 százalékkal 1,1 milliárd euróra csökken 2,9 milliárd euróról, bevételarányosan 6,4 százalékra 13,1 százalékról.Az adó előtti eredmény azonban az év első felében is negatív lett, mínusz 392,8 millió euró 1,57 milliárd euró plusz után. A nettó eredmény 448,8 millió euró veszteség lett 1,06 milliárd euró nyereség után. Egy részvényre vetítve 2,24 euró veszteség 5,30 euró nyereség után.Éves eredmény előrejelzést a koronavírus-járvány okán bizonytalaná vált világgazdasági kilátásokra hivatkozva a Continental nem adott ki mérlegbeszámolója alkalmából. A harmadik negyedévre viszont továbbra is kihívásokkal terhes piaci környezetet vetít előre, de a globális járműgyártás növekedésével párhuzamosan bevételének az emelkedését várja. Árbevétele azonban ezzel együtt is elmarad majd az előző évitől. Összességében éves eredménye a cég várakozásai szerint mind a bevétel, mind az üzemi eredmény, mint a nettó eredmény tekintetében elmarad majd a 2019-estől azzal összefüggésben, hogy az idei globális járműgyártás volumene a becslések szerint 20 százalékkal maradhat el a tavalyitól, 89 millióról 70 millióra csökken.(MTI)