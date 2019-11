Fontos tudnivalÃ³k a beragadÃ³t Ã¡fa visszaigÃ©nylÃ©sÃ©rÅ‘l

Akár több millió forint értékű áfa-visszaigényléssel is élhetnek a NAV felé azok a szolgáltatók, eladók, akiknek behajtatlan követelésük van. Az Európai Bíróság néhány hete hozott ugyanis olyan végzést, amely kimondja: ha egy követelés véglegesen behajthatatlanná vált, akkor nem dönthet úgy a tagállam, hogy nem adja vissza az áfát. Már régóta vártak erre a döntésre a hazai gazdasági társaságok. Különösen a KKV szektorban és az építőiparban lehet kedvező hozadéka az uniós döntésnek. Fontos azonban, hogy a jogosultak még időben jelezzék a Hivatal felé igényüket, különösen a 2014 év vége előtti ügyletek tekintetében, hiszen utóbbiak áfa-visszaigényelhetősége – az elévülési szabályok miatt – idén év végével zárul – figyelmeztet Sarinay Dávid, a DBH Finance szakértője.

Pozitív fordulatot hozott a hazai vállalkozások életében az ősz. Egy régóta húzódó, és a gazdasági társaságok anyagi helyzetét hátrányos befolyásoló kérdésben született előrelépés. Az Európai Bíróság egy magyar adózó által kezdeményezett ügyben ugyanis azt a végzést hozta mely szerint, ha egy követelés véglegesen behajthatatlanná vált, akkor nem dönthet úgy a tagállam, hogy nem adja vissza az áfát. Ez ugyanis összeegyeztethetetlen lenne az áfasemlegesség elvével.

Korábban a magyar vállalkozások jelentős hányada került olyan helyzetbe, hogy bár teljesítette a tőle megrendelt tevékenységet (legyen szó szolgáltatásról, vagy áru legyártásáról, szállításáról…stb), ki is állította a számláját, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőre be is fizette az ehhez kapcsolódó áfát (akár azelőtt is, hogy ő megkapta volna a számla ellenértékét), mégis a folyamat végén vesztesként került ki a rendszerből. Ha ugyanis a megrendelő még a számla kifizetése előtt szűnt meg, akkor nem csak a számla ellenértékét bukta a vállalkozó, de még a befizetett áfát is.

Az Európai Bíróság fent említett döntése értelmében, most megnyílik a lehetőség a korábban hátrányos helyzetbe került vállalkozások előtt, hogy beragadt áfáikat visszaigényeljék. Ahhoz, hogy egy cég vissza is kapja az érintett összegeket több tényezőnek kell megfelelnie – figyelmezett a DBH Finance szakértője, Sarinay Dávid. A szakember szerint teljesülniük kell az áfa-visszaigénylés általános szabályainak, ezen felül a vállalkozásnak igazolnia kell, hogy neki fel nem róható okból, az adósemlegesség elvében ütközően, követelése más módon nem térül vagy térült meg. Az áfa-visszafizetést az érintett cégnek kell kérelmeznie, írásban az állami adóhatóságnál.

Ami még nagyon fontos az a bejelentésre rendelkezésre álló határidő. Ez jelen esetben 180 nap, amit az elévüléstől visszafelé kell számolni – tette hozzá a DBH Finance szakértője. Sarinay Dávid szerint különösen azoknak kell figyelniük a határnapokra, akik 2014 év vége előtti ügyleteikhez kapcsolódóan szeretnének beragadt áfát visszaigényelni. Ezek esetében már javában ketyeg az óra az elévülési szabály miatt. Az adó megállapításához való jog (az adómegállapítás módjától függetlenül) ugyanis annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni – magyarázta a szakember.

A DBH Finance az idén 25 éves DBH Group dinamikusan fejlődő üzletága, a nemzetközi BKR International magyar tagja. A DBH cégcsoport 1994-ben alapították Maastricht (Nl) városában amelynek Dr. Erdei Sándor alapítója és azóta vezetője is. A vállalat az eltelt évek során folyamatosan bővült, tevékenységi körei: vállalati pénzügyi és üzleti szolgáltatások (számvitel, adó, projektmenedzsment) kockázati tőke és kereskedelmi ingatlan befektetések (szolgáltatott irodák, ipari ingatlanok).Professzionális szakembergárdával rendelkezik Hollandiában és Kelet-Közép-Európa számos országában és partnerein keresztül globálisan is(www.bkr.com). A cégcsoportról bővebb információ https://dbh-group.com.