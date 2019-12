Folytatódott a nyugdíjreform elleni közlekedési sztrájk Franciaországban

Nem javult hétfőn a közlekedési helyzet Franciaországban, ahol ötödik napja sztrájkolnak a vasúti és a közösségi közlekedésben dolgozók a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen.

Edouard Philippe miniszterelnök szerdára ígérte a teljes javaslat bemutatását, addig nem várható javulás a közlekedésben.

Hétfő reggel teljes káosz uralkodott a Párizs körüli utakon, ahol összesen 620 kilométeres dugó alakult ki, miközben az átlag reggelenként 200 kilométer. A vonatok 15-20 százaléka indult el, s a nemzetközi járatok is jelentősen késtek, a 16 metróvonal közül kilenc továbbra is teljesen zárva van, a többi vonalon pedig csúcsforgalmi időszakban és csak kisebb szakaszon közlekednek a szerelvények. Busszal valamelyest egyszerűbb a fővárosban közlekedni, de a 25 belvárosi járat közül hét egyáltalán nem indult el. Sokan biciklivel, rollerrel vagy gyalog mentek munkába és iskolába.

A tömegközlekedésben az előrejelzések szerint nem várható javulás az elkövetkező napokban, miután a szakszervezetek kedden ismét az utcára hívják az embereket, hogy tiltakozzanak a tervezett nyugdíjreform ellen a múlt csütörtöki első megmozdulás után, amikor is megállt az élet Franciaországban, s mintegy hetven vidéki városban és a fővárosban a szakszervezetek szerint csaknem másfél millióan, a rendőrség szerint 806 ezren vonultak fel.



A francia kormány, amely az Európai Bizottság támogatását élvezi a reformot illetően, elengedhetetlennek tartja a nyugdíjrendszer átalakítását és egységesítését egy pont alapú egyetemes rendszerré a jelenleg vállalatonként, illetve ágazatonként működő, 42-féle nyugdíjrendszer helyett, amelynek egyik fő kedvezményezettjei a tömegközlekedésben dolgozók.A szociális partnereket hétfőn fogadja Agnes Buzyn, a nyugdíjért felelős egészségügyi és szolidaritási miniszter és Jean-Paul Delevoye, a nyugdíjreformért felelős kormánybiztos, aki két éve folyamatosan egyeztet a szakszervezetekkel a reform részleteiről. Emmanuel Macron államfő és Édouard Philippe miniszterelnök pedig kedd este egyeztet a reformért felelős tárcák vezetőivel, mielőtt szerdán nyilvánosságra hozzák a tervezetet.Több felmérés is azt mutatja, hogy miközben a franciák kétharmada indokoltnak tartja a nyugdíjreformot, egyre többen támogatják a sztrájkot is, mert úgy érzékelik, hogy rosszul járhatnak egy új nyugdíjrendszerrel, s egyelőre nem világosak a kormány konkrét elképzelései.(MTI)