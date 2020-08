Folytatódott a hongkongi gazdaság visszaesése a második negyedévben, miközben a különleges közigazgatási státusszal bíró város továbbra is a koronavírus-járvány megfékezéséért küzd.

A hongkongi statisztikai hivatal pénteki közlése szerint a város bruttó hazai terméke (GDP) 9,0 százalékkal zsugorodott a második negyedévben éves összevetésben, alig mutatva javulást az év első három hónapjában regisztrált, rekordmértékűnek számító 9,1 százalékos visszaeséshez képest.

Hongkong GDP-je ezzel már a negyedik egymást követő negyedévben csökkent. A város kormányzata az adatok fényében már idén másodszor rontotta az éves GDP előrejelzését: a korábban jósolt 4 és 7 százalék közötti visszaesés helyett immár 6 és 8 százalék közötti zsugorodásra számítanak. Paul Chan hongkongi pénzügyminiszter még áprilisban arra figyelmeztetett, hogy a várost az eddigi legsúlyosabb pénzügyi válság veszélye fenyegeti, jóllehet februárban még a GDP 0,5 százalékos növekedés és 1,5 százalékos visszaesés közötti idei alakulását valószínűsítette.

Amennyiben a hongkongi GDP idén is visszaeséssel zár, úgy a hatvan évre visszamenően jegyzett adatok alapján ez lenne az első alkalom, hogy a város gazdasága két egymást követő évben zsugorodik – mutat rá a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. 1961 óta ugyanis csupán három, egészéves gazdasági visszaesést regisztráltak: 1998-ban, 2009-ben és 2019-ben.



Hongkong turisztikai hivatala a júliusi érkezéseket tekintve rekordmértékű – 99,6 százalékos – visszaesésről számolt be éves összevetésben – írja a SCMP. Minthogy a város jelenleg a járvány harmadik hullámával küzd, szigorú szabályok vonatkoznak a beérkező utasokra és a társadalmi távolságtartásra. Az év első hét hónapját tekintve az érkező utasok száma 91,2 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest. Yiu Si-wing, turisztikai iparággal foglalkozó hongkongi törvényhozó elmondta: a be- és kijövő, valamint a belföldi turizmusban tevékenykedő szolgáltatók bevétele a nullához közeli. A kormányzat 20 ezer és 200 ezer hongkongi dollár (757 ezer és 7,57 millió forint) közötti egyszeri támogatással igyekszik segíteni a bajba jutott turisztikai vállalatokat, de Yiu szerint ez nem elegendő olyan cégek fennmaradására, amelyeknek több mint fél éve nincs bevétele.A hongkongi gazdaságot emellett a Washington és Peking közötti egyre növekvő feszültségek is fenyegetik. Donald Trump amerikai elnök visszavonta Hongkong speciális státuszát. A rendelkezés értelmében szeptember 25-étől a Hongkongban gyártott, az Egyesült Államokba szánt exporttermékeken a gyártás helyénél Kínát kell majd feltüntetni, ami további nehézségeket jelenthet a város gazdasága számára.(MTI)