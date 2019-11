Folytatódnak a gazdaságösztönző adóintézkedések

Az egységes tb-járulékrendszer kialakítása korszakos jelentőségűnek nevezhető, mert garantálja a szabályozás átláthatóságát, emellett fontos része annak a programnak, amellyel a kormány az adófajták egyharmadát eltörli – mondta a pénteki Magyar Nemzetnek Izer Norbert adóügyi államtitkár annak kapcsán, hogy a Pénzügyminisztérium a héten benyújtotta a vonatkozó törvényjavaslatokat.

A járulékrendszer átszabása szerepelt a tavaszi gazdaságvédelmi akcióterv adóügyi elképzelései között, és az akkor megszabott intézkedéseket egy kivétellel már jogszabályba is foglalta a törvényhozás – emlékeztetett az államtitkár.

A javaslat értelmében a nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék olvad össze, az új egységes járulék, azaz a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék lesz 2020. július 1-jétől.

A rendszer átalakítása azt is jeleni, hogy három köztehertípussal kevesebb lesz – emelte ki Izer Norbert. Hangoztatta, hogy a kormány egyik fontos célja az adóegyszerűsítés, és ennek keretében a kormányzati ciklus végéig, 2022-ig harmadával csökken az adók száma, 2010-hez képest nagyjából 20 közteher tűnhet el.









A hét elején benyújtott javaslatok szélesítik az adóhatóság lehetőségét is a feketegazdaság szereplői, az adóelkerülők elleni közdelemben. A parlament kiterjesztheti az online számlázás elnevezésű hatósági ellenőrző rendszer kereteit. Ennek alapján az adóhatóság július elsejétől megkap minden, a vállalkozások egymás közötti ügyleteiről kiállított számlát, 2021 január elsejétől pedig a magánszemélyeknek kiállított számlák adatait is be kell küldeni a hivatalnak.

Izer Norbert hangoztatta: az adóelkerülés lehetősége ezzel a kisebb üzleteknél is minimálisra csökkenhet, amiből az államkassza komoly bevételre tehet szert. Szakmai becslések szerint az online számlázás egy év alatt 200-250 milliárd forint pluszbevételt hozott, a rendszer kiterjesztésétől újabb tízmilliárdok remélhetők.(MTI)