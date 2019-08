Folyamatos kihívások kellenek az Y generációnak

Jelenleg a munkaerőpiacon az Y generáció tagjai a legiskolázottabbak, szakmai tapasztalattal azonban nem minden esetben rendelkeznek, és nehezen tudják elméleti tudásukat a gyakorlatba átültetni. Az Adecco Csoport CEO for 1 Month programja ezt a hézagot igyekszik áthidalni, amelyből az is kiderül, hogy a fiatalok számára az álommunkahely rugalmas időbeosztású és folyamatos kihívásokkal jár.

Az Adecco Csoport 47 országban futó CEO for One Month programjának lényege, hogy országonként egy fiatal egy hónapig betekintést nyerhet a cég vezetésébe. A szerencsés kiválasztottak az Adecco ügyvezetői mellett látnak el feladatokat, és ismerhetik meg a vezetői kompetenciákat. „Jelenleg a munkaerőpiacon az Y generáció tagjai a legiskolázottabbak, azonban sok esetben nem rendelkeznek kellő szakmai tapasztalattal, illetve nehezen tudják átültetni elméleti tudásukat a gyakorlatba. Ezt a hézagot próbáljuk áthidalni évről évre a CEO for 1 Month gyakornoki programunkkal, és tapasztalatait beépíteni a vállalat működésébe, illetve átadni partnereinknek, ugyanis becslések szerint jövőre a munkavállalók fele, 2025-re pedig 75%-a az Y generációból fog kikerülni” – mondta el Karvalics Mária, a magyarországi Adecco Kft. HR menedzsere, a most zárult program kapcsán. Idén a több mint 1300 lelkes jelentkező közül a 25 éves Szeremley-Ohlin Réka foglalhatta el egy hónapig a vezetői széket, és nyerhetett betekintést a vállalat működésébe.

A jó munkahely kihívásokkal teli

Az egy hónapos gyakornoki program rámutatott arra, hogy nem csak a fiatalok nyernek azzal, ha bepillantást kapnak egy vállalat működésébe, hanem a vállalatok is hasznos információkat gyűjthetnek arról, hogy mi motiválja fiatalokat. „Az Y – és a munkaerőpiacon szintén egyre hangsúlyosabb Z – generáció tagjai egy jóval modernebb és gyorsabb világba születtek és nőnek fel, ahol rengeteg alternatíva közül választhatnak. A cégeknek ezért meg kell érteniük, hogy a pályakezdők és a fiatalok számára a rugalmas időbeosztás, a folyamatos kihívások és a tanulás lehetősége jellemzi az álommunkahelyet. A szülői háttér és a családalapítás kitolódása miatt pedig ha az adott munkakör nem elég motiváló, sokkal könnyebben váltanak munkahelyet, mint az idősebb korosztály, nehezebb tehát kivívni náluk az elköteleződést” – mutatott rá a fiatal munkaerő sajátosságaira Karvalics Mária.





Y és X generáció egy munkahelyen? Igen, lehetséges!

Jelenleg minden céget az foglalkoztat, hogy az X és Y generáció hogyan tud hatékonyan együtt dolgozni. „Nem feltétlenül kell, hogy problémát okozzon, hogy különböző korosztályok dolgoznak együtt, hiszen a családon belül is éppen ez a helyzet. Az X generáció tagjai ugyanis nagy valószínűséggel Y vagy Z generációs gyermeket nevelnek. Ahogy a mindennapi életben, úgy a munkahelyen is tanulhat egymástól a két generáció, ami hasznos lehet a cég számára is. Ha az Y generáció a fejlődés és a kérdezés lehetőségét látja az idősebb kollégákban, pozitívan állnak hozzájuk. Emellett rendkívül nyitottak minden változásra, és otthonosan mozognak a digitális világban. Az idősebbek pedig éppen ezt a nyitottságot tanulhatják meg a fiataloktól, ezáltal könnyebben tudják befogadni a változásokat, és alkalmazkodni hozzájuk” – mondta el Karvalics Mária.

