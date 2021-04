Fóliagyártó üzemet épít Debrecenben a Semcorp csoport

A Semcorp csoport Debrecenben építi fel új, első Kínán kívüli lítium-ion akkumulátor elválasztó fólia (LiBSF) gyártóüzemét; a leendő gyár területének végleges adásvételi szerződését csütörtökön írták alá Debrecenben – közölte az önkormányzat sajtószolgálata az MTI-vel.

Közleményükben kiemelik: a Semcorp 183 millió eurót fektet a létesítmény megépítésébe, amely várhatóan 2023 első negyedévében kezdi meg a gyártást. A beruházással több mint 400 helyi munkahelyet hoznak létre termelési, mérnöki és adminisztratív területeken.

Az önkormányzat és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. határidőre teljesítette mindazon feladatokat – telekalakítás, ideiglenes közműkapcsolatok kiépítése, lőszermentesítés -, amelyek a végleges adásvételi szerződés aláírásának előfeltételei voltak. Ennek megfelelően a cégcsoport a debreceni déli ipari parkban 19 hektáron építi fel 97 000 négyzetméteres üzemét – írták.

“Debrecen a világ legversenyképesebb városai közé tartozik, amelyet az is bizonyít, hogy a város és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. az EDC Debrecennel együttműködve a Semcorp által meghatározott rendkívül szoros határidőket is teljesíteni tudta, és ezáltal minden feltétele teljesült a beruházás megkezdésének. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a jelenlegi világjárvány ellenére is tovább erősödik Debrecen gazdasága – idézi a közlemény Papp Lászlót (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármesterét.



A Semcorp jelenleg öt kínai telephellyel rendelkezik, a debreceni lesz az első Kínán kívüli gyártóhelye. A debreceni gyár várhatóan 400 millió négyzetméterrel bővíti majd a cégcsoport meglévő 3,3 milliárd négyzetméter szeparátor fólia gyártási kapacitását.A Semcorp, hivatalos nevén Yunnan Energy New Material Co. Ltd., jelenleg a legnagyobb LiBSF szállító a világon. Ügyfelei között olyan globális piacvezető lítium-ion akkumulátor ellátók szerepelnek, mint az LG, a Panasonic, és a Samsung – olvasható az önkormányzat közleményében.(MTI)