Fogyasztás: a babkonzerv után szép karácsony is jöhet

A kormány költségvetési javaslata szerint a családok költekezése 2020-ban a korábbi szinten marad, nem csökken, 2021-ben pedig ismét növekedne. Van rá esély, de az is lehet, hogy nem. Két dolog biztos: nagyon óvatos a vásárló és a bespájzolt babkonzervet megeszi. A web viszont többet húz, mint régen. A karácsony újra a régi lehet költekezésben is.

Egy járványhatás már látszik: nagyon óvatosak a magyar vásárlók is. Most éppen a bespájzolt babkonzervet eszegetik és csak óvatosan költekeznek.

Hosszabb távra visszatekintve azt látni, hogy a családi költekezés döntő részben a gazdaság teljesítményéhez igazodik, hiszen a boltokban, szolgáltatóhelyeken elkölthető pénz értéke elsősorban attól függ, milyen vastag a hó végi boríték. Így volt ez az évtizeddel ezelőtti válságban is, a GDP és a háztartások fogyasztási kiadásainak változásait nyomon követve: visszaesett a gazdaság és csökkent a háztartások költekezése is, utána pedig fordítva, mindkettő – ha nem is másodpercnyi pontossággal, de – növekedett.

Egyes gazdasági folyamatok azonban jókora lökdösődést is tudnak okozni. Így volt ez az elmúlt három-négy esztendőben is, amikor a munkaerőhiány a gazdaság teljesítményénél jóval nagyobb növekedési ütemre pumpálta fel a béreket, több mint kétszeres volt az ütemkülönbség. A családi költekezés, a háztartások fogyasztási kiadása azonban növekedési ütemében nem szakadt el a GDP-től, a bérek megszaladása ellenére sem.

A családi költekezés legvaskosabb (felénél némileg nagyobb) szeletét adó boltos költekezés már nagyobb ütemben száguldott, mint a háztartások fogyasztási kiadása, az elmúlt években növekedési üteme 5-6% körül szóródott.

A gazdaság teljesítménye és a bérek, keresetek mellett szerepet játszottak a költekezésben a családok különféle támogatásai is, melyek közvetlenül, vagy közvetve vastagították a pénztárcákat. A drágulás pedig, elsősorban az élelmiszerek piacán, valamennyit lefaragott az elkölthető pénzek értékéből, a megvásárolható áruféleségek mennyiségét is nézve.

2020-ban az első negyedévében, a március második felében már megmért visszaesést leszámítva, még viszonylag erősebb szinten mozgott a családi költekezés. A második negyedév már mély gödör volt, hiszen az iparcikkes költekezés mellett a vendéglátás és a turizmus is leállásra kényszerült. A kilábalás pedig – a májusi tapasztalatok alapján már látszik – még a harmadik negyedévben is csak óvatos ütemű lesz. A negyedik negyedév viszont már újra erős lehet, de ez attól is függ, lesz-e és milyen erős lehet a koronavírus járvány második hulláma.

A költekezés mérlegéhez hozzátartozik, hogy a webes vásárlások márciusban és áprilisban korábban nem látott szintekre emelkedtek, melyek felfelé húzzák a mutatókat, és a belföldi turizmus is súlyát tekintve jobban erősödhet a külföldre menetelhez képest.

Végül is a kormány terveit és az elmúlt évek tapasztalatait egyaránt mérlegre téve a következő kép alakítható ki a 2020-ban és 2021-ben várható családi költekezésről, feltételezve a kedvezőbb fordulatokat:

2018 2019 2020 2021 GDP +5,1% +4,9% -3% +4,8% keresetek +11,3 +11,4 +5,7 +6,9 drágulás +2,8% +3,4% +2,8% +3% háztartások +4,9% +5% +0,9% +3,8% boltok +6,7% +6,1% + 1% +4-5% 2018, 2019 KSH, 2020, 2021 kormányzati adatok, háztartások: fogyasztási kiadás, kiigazítatlan volumen index, keresetek: teljes munkaidős havi bruttó átlag, boltok: kiigazítatlan volumen index, 2020, 2021: becslés

Forintosítva az előrevetíthető költekezési irányzatokat, 2020-ban változatlan mennyiségű (volumenű), de drágulást rejtő, 2021-ben pedig már egy 4-5%-os boltos növekedési ütemet feltételezve, a következő várható a családi költekezésben:

2018 2019 2020 2021 háztartások 19.970 21.714 22.523 24.080 boltok 11.227 12.263 12.650 13.400 2018, 2019 KSH, 2020, 2021 kormányzati adatokból számítva, folyóáras adatok, háztartások: fogyasztási kiadás, érték: milliárd forint, boltok 2020, 2021 becslés, érték: milliárd forint,

A karácsony újra a régi lehet, költekezésben is, van rá esély.

(blokkk.com)