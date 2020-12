Fogimplantátum: valóban jó befektetés?

A fogpótlás legkorszerűbb módja a fogimplantátum beültetése. Ugyanakkor a hagyományos fogpótlásokhoz képest jóval magasabbra rúgnak a költségek. De vajon megéri a többletkiadás?

Milyen költségekkel számoljunk?

Egy fogimplantátum beültetésének a költsége 3 részből tevődik össze: a foggyökér helyére beültetett csavarból, egy köztes tagból, és az erre kerülő koronából. Készítettünk egy összehasonlító táblázatot, hogy könnyen áttekinthető legyen az árkülönbség.



Hagyományos, meglévő fogakra épülő híd Kivehető fogpótlás Fogimplantátum Egyetlen fog pótlása 140-200.000 Ft 20- 100.000 Ft 280.000-400.000 Ft Több, egymás melletti fog pótlása 180-250.000 Ft (maximum egymás mellett 2 hiányzó fogig lehetséges) 150-200.000 Ft 3 fogtól: 600-1.200.000 Ft Komplett alsó vagy felső fogsor 500-1000.000 Ft 120-250.000 Ft 1,5-3.000.000 Ft

Sok esetben szükséges a csontpótlás

Az implantátum sikeres beültetéséhez megfelelő mennyiségű állkapocs csontállomány szükséges. Ha a fogat már régebben elveszítettük, vagy fogágybetegség alakult ki, akkor nagy az esélye annak, hogy nem lesz elegendő az állkapocscsont mennyisége. Természetesen erre is van megoldás: a modern eljárások és csontpótló anyagok segítségével pótolni lehet a hiányzó csontszövetet. A csontpótlás ára a beavatkozás díjából és a felhasznált anyagok költségéből tevődik össze. A beavatkozás díja 180.000 Ft-tól indul, a felhasznált anyagok pedig nagyságrendileg 200.000 Ft és 500.000 Ft között mozoghatnak.

Speciális esetben lehet akár több is.

Ha áttekintjük a fenti költségeket, jogosan fogalmazódik meg a kérdés, hogy mindez megéri-e? A válasz pedig, hogy egyértelműen igen.

Egy életen át tartó megoldás

Az első fontos szempont, amit figyelembe kell venni hogy a fogimplantátum rendkívül tartós. Ha magas szakértelemmel rendelkező fogorvos végzi, és tartjuk magunkat a körültekintő ápoláshoz, akár egy életen át tart. És bár a folyamat elején egy nagyobb beruházásra van szükség, később alig van vele költségünk.

Az utókezelés a félévente történő röntgenes kontrollvizsgálatból és fogkőleszedésből áll, ami nagyságrendileg alkalmankénti 30-40.000 Ft-ba kerül. Ugyanakkor ezzel a költséggel egyébként is számolnunk kellene, hiszen a rendszeres professzionális fogtisztításra és vizsgálatra akkor is szükség van, ha nem viselünk fogimplantátumot.

A megtérülés számításakor pedig vegyük figyelembe, hogy a gyakori fogorvosi kontroll és rendszeres professzionális tisztítás miatt jó eséllyel kevésbé alakulnak ki újabb fogbetegségek.

Nem kell bántani az egészséges fogakat

A hagyományos egészséges fogakra épülő hídpótlás legnagyobb hátránya, hogy felragasztásához a mellette lévő jó állapotú fogakat is le kell csiszolni. Bár anyagi szempontból első körben jobban járunk, de sajnos nem példa nélküli, hogy pár éven belül a fogcsonkok további szuvasodása következik be, ami további kezeléseket igényel. A koronák eltávolítása és a szuvas fogak vagy gyulladt íny kezelése pedig akár több százezer Ft-ba is kerülhet

Esztétikus és kényelmes

A fogimplantátum megtérülését nem csak anyagi síkon kell vizsgálni. Életminőségünket ugyanis jelentős mértékben rontja, ha a fogpótlás nem kényelmes.

Még a hagyomány is híd is okozhat kényelmetlenséget, a kivehető fogpótlások pedig mindenképpen hosszú megszokást igényelnek. Ráadásul az utóbbi esetében nincs rá garancia, hogy beválik: sokan egy idő után felhagynak a próbálkozással, és a kivehető fogpótlás ára így kidobott pénz lesz. És akkor még nem esett szó az esztétikai szempontról. Sajnos a hagyományos fogpótlás sok esetben észrevehető, ami jelentős lelki terhelést okozhat.

Ezzel szemben egy igényesen és megfelelő szakértelemmel elkészített fogimplantátum külső szemlélő számára észrevehetetlen, esztétikailag tökéletes megoldás. Az állkapocs terhelése és a rágás pedig szinte megkülönböztethetetlen a valódi fog működésétől, ami az életminőség jelentős javulásához vezet.

Összegzés: ezért éri meg a fogimplantátum beültetés

Nézzük meg, hogy a hagyományos fogpótlási módszerekkel összehasonlítva miért éri meg a fogimplantátum beültetést választani!

Kivehető fogpótlás – fog implantátum

A kivehető fogpótlás rendkívül kényelmetlen, zavaró lehet rágás közben, míg a fogimplantátum az eredeti fogakhoz nagyon hasonló kényelmet ad

A fogimplantátum a kivehető fogpótlással szemben észrevehetetlen, így viselője összehasonlíthatatlanul jobban érzi magát

A kivehető pótlásnál akár az is előfordulhat, hogy képtelenek vagyunk hozzászokni

Fogra épített híd – fogimplantátum

A fogra épített híd esetében egészséges fogakat kell lecsiszolni, míg az implantátum esetében erre nincs szükség

Kettőnél több hiányzó fog esetében a fogra épített híd építése nem lehetséges

A szakszerűen elkészített és megfelelően ápolt fogimplantátum életre szóló megoldás, a fogra épített híd esetén alászuvasodás léphet fel, ami jelentős kényelmetlenséget és többletköltséget okozhat

Ha pedig elmulasztjuk a fog pótlást, az foghiány melletti fogak könnyebb romlását eredményezheti, és az állkapocs csont sorvadásával jár, ami hosszú távon további kezelést és ráfordítást igényel.

