Fitch Ratings: jót tenne a kelet-európai EU-gazdaságok hitelképességi megítélésének az euró bevezetése

Jót tenne a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok hitelképességi megítélésének az euró bevezetése – áll a Fitch Ratings hétfőn Londonban ismertetett friss tanulmányában.

A nemzetközi hitelminősítő hétoldalas elemzésében közölte: valószínűleg két fokozattal javítaná ezen országok hosszú távú devizaadós-besorolásait már abban az időszakban, amelyet e gazdaságok az ERM II. árfolyamrendszerben a tényleges euróövezeti csatlakozásig kötelezően eltöltenek.

A Fitch Ratings a február 22-én bejelentett legutóbbi felminősítés óta “BBB” szintű, befektetési ajánlású osztályzatot tart érvényben a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségre, stabil kilátással. A cég ezt a besorolást pénteken megerősítette.

Hétfői elemzésében a Fitch felidézte, hogy mindhárom balti köztársaság esetében már eurócsatlakozásuk előtt számos pozitív hitelminősítői lépést tett, egy vagy két fokozattal javítva államadós-besorolásaikat.

Észtország 2011-ben, Lettország 2014-ben, Litvánia 2014-ben csatlakozott ez euróövezethez, de az észt szuverén osztályzatokat a Fitch már 2010-ben két fokozattal, Lettország besorolásait 2012-ben, majd 2013-ban, Litvánia államadós-minősítéseit 2013-ban, majd 2014-ben is emelte – áll a hitelminősítő tanulmányában.



A Fitch Ratings elemzése szerint az euróövezeti csatlakozás egyik legnagyobb előnye az, hogy a valutaunió tagjaként a közép- és kelet-európai gazdaságok is részesei lehetnek az euró tartalékvaluta-státusának, és ez megszüntetné az önmegvalósító valutaválságok kockázatát, erősítené a hazai pénzügyi eszközök külföldi keresletét, javítaná a költségvetési és a külső finanszírozás rugalmasságát.Az euróövezeti csatlakozás legfontosabb előnyei közé tartozik emellett, hogy a közép- és kelet-európai gazdaságok részesei lennének a valutauniós jegybank (EKB) hiteles monetáris politikai keretrendszerének, és ez alátámasztaná a makrogazdasági stabilitást, csökkentené a kamatokat és likviditási eszközöket nyújtana a bankoknak – hangsúlyozza hétfői elemzésében a hitelminősítő.A Fitch szerint az euróövzeti csatlakozás ugyancsak fontos előnye a tranzakciós költségek csökkenése, valamint a kereskedelem és a tőkeáramlás növekedése a többi euróövezeti gazdasággal, az egymáshoz hasonló gazdasági szerkezetek és a szinkronizált üzleti ciklusok pedig azt jelentik, hogy a tagországok kevésbé vannak kitéve aszimmetrikus sokkhatásoknak.Az euróövezeti csatlakozás ára ugyanakkor a monetáris és az árfolyam-politikai rugalmasság elvesztése, a túlzott tőkebeáramlással járó makro- és pénzügyi kockázatok megjelenése – köztük a befektetési eszközök árfolyamának meredek emelkedése -, súlyos deflációs nyomás kialakulásának lehetősége például a korábbi jelentős folyómérleg-többletek leépülésének esetén, illetve a potenciálisan kötelező hozzájárulás más tagországok pénzügyi támogatását szolgáló kisegítő programokhoz – áll a Fitch elemzésében.A hitelminősítő közölte azonban, hogy megítélése szerint a közép- és kelet-európai gazdaságok számára az euróövezeti csatlakozás előnyei nagyobbak, mint ezek a potenciális költségtényezők.A Fitch Ratings úgy látja mindazonáltal, hogy a térség országai közül Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban továbbra is “távoli kilátás” az euró bevezetése, mivel csekély az erre irányuló politikai akarat, és egyes esetekben – főleg Csehországban – a belépés lakossági támogatottsága is alacsony.(MTI)