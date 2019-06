Fidelity: Nincsenek veszélyben a nagy techcégek

Hyun Ho Sohn, a Fidelity Global Technology portfólió menedzsere június eleje óta vizsgálja a technológiai megacégeket érintő részvényeladási hullámot. A hullám az Egyesült Államok versenyfelügyeletének feladatát ellátó Federal Trade Commission (FTC) és az USA igazságügyi minisztériuma (Department of Justice, DOJ) a küszöbön álló versenyfelügyeleti eljárás felosztásáról szóló megállapodás hírének hatására alakult ki. A DOJ vélhetően a Google-t és esetleg az Apple-t, az FTC pedig az Amazont és a Facebookot veszi nagyító alá.

A nagy technológiai vállalatoknak tudomásul kell venniük, hogy a felügyeleti szervek a jövőben szigorúbban rajtuk tartják majd a szemüket. Hyun Ho Sohn nem hiszi, hogy ennek hosszú távon érdemi hatása lenne rájuk – ez jórészt nem más, mint politikai zaj. A Fidelity képviselője megvitatta a kérdést egy jogásszal, és felsorol pár néhány lényeges dolgot, amelyeket figyelembe kell vennünk.

Az USA kormánya megindíthatja a versenyfelügyeleti eljárást, de azt bíróság előtt, konkrét bizonyítékok alapján kell megnyernie, ami az USA jelenleg érvényes versenyfelügyeleti törvényei miatt meglehetősen nehéz lesz.

Az FTC-nek és a DOJ-nek be kell bizonyítaniuk, hogy a nagy techcégeknek a versenytörvényt sértő magatartása miatt kár érte a fogyasztókat. A Google elleni vizsgálata során ezt még az EU sem tudta bebizonyítani, pedig az ottani törvények sokkal szubjektívebbek, mint az Egyesült Államok jogszabályai. Ezért az USA kormányának ezt még nehezebb lenne bebizonyítania, bár találhat valami lényegtelen apróságot, ami jól mutatna a szalagcímekben, és piaci pánikot idézhetne elő. Az ilyen hírek kapcsán esetleg adódhatnak számunkra kedvező befektetési lehetőségek is.

„Ami a Fidelityt illeti, változatlanul a fundamentális üzleti adatokra, technológiai háttérre, piaci hangulatra és értékeltségekre alapuló, részvényspecifikus elemzésben hisz. A befektetési módszerei egyik kulcsmozzanata, hogy alulról felfelé, alaposan ismeri az egyes vállalkozásokat, bár figyelembe veszi a potenciális makrogazdasági fenyegetéseket (kereskedelmi háborúkat stb.), valamint politikai kockázatokat, például az esetleges versenyfelügyeleti eljárásokat is” –teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International magyarországi és romániai értékesítési igazgatója, CFA.

