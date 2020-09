Fidelity: Most kezdődik a konnektivitás forradalma

globális technológia gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást. A hét legnagyobb „szuperplatform” (a Facebook, a Google, az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Tencent és az Alibaba) által létrehozott online kapcsolattartási és hozzáférési lehetőségek forradalmasították a magánszemélyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek közötti interakció módját. A cégek és a befektetések még csak most kezdik felismerni e globális konnektivitás másodlagos következményeit. A Fidelity International szakemberei úgy vélik, hogy a jövedelemnövekedés sebessége és az ezeket a platformokat kihasználó cégek várható fejlődése meglepetésként hat majd a befektetőkre, következésképp a konnektivitáshoz kapcsolódó befektetési lehetőségek zöme még csak a jövőben fog feltárulni.

Zoom: Egy tízéves cég villámsikere

Hat hónappal ezelőtt szinte senki, még a befektetők sem igen hallottak a Zoom nevű videokonferencia-rendszerről. Mára viszont szinte nincs vállalkozás és magánszemély, aki ne használta vagy ne hallott volna róla, a cég részvényeinek árfolyama pedig 230%-kal nőtt. Ha a Covid-19 járvány 2011-ben, a Zoom alapításának évében, vagy akár csak néhány évvel ezelőtt köszöntött volna a világra, akkor nem valószínű, hogy a vállalkozás ilyen mértékű és sebességű karriert futott volna be.

A jelenlegi és a pár évvel ezelőtti helyzet közötti egyik alapvető különbséget a vállalkozások rendelkezésére álló digitális infrastruktúra jelenti. A Zoom 2019 decembere és 2020 áprilisa között az Amazon Web Services (AWS) felhő alapú hálózatának segítségével10 millióról 300 millióra tudta növelni a felhasználóinak számát, mivel óriási kapacitású szervereinek és adatközpontjainak segítségével az Amazon képes volt kiszolgálni a megnövekedett igényt. Ezek a platformok forradalmasítják a vállalkozások és az ügyfeleik közötti kapcsolattartást, és számos jövőbeli lehetőség ígéretét hordozzák.

A konnektivitás Big Bangje

A hét szuperplatform, vagyis a Facebook, a Google, az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Tencent és az Alibaba által lehetővé tett konnektivitásra még soha nem volt példa az emberiség történetében. A paradigmaváltást konkrétan az említett hálózatok átfogó, mélyreható és egyszerűen használható jellege idézte elő.

Az átfogó jelleg a platformok méretét jelenti: a Facebooknak például hárommilliárd felhasználója van, ami a Föld népességének csaknem a fele. A mélyrehatóság azt jelenti, hogy ezek a felületek szinte teljesen átszövik a mindennapi életünket: egy átlagos amerikai naponta három órán át nézi a mobilja képernyőjét, amivel elképesztő mennyiségű értékes adatot szolgáltat az emberi viselkedésről a platformok üzemeltetői számára. Az egyszerű használhatóság pedig azt jelenti, hogy legyen szó vállalkozások és vállalkozások, vállalkozások és fogyasztók, vagy akár tisztán fogyasztók közötti kapcsolattartásról, még soha nem volt egyszerűbb megszólítani egy globális közönséget.

Bár sok cég és befektető is tisztában van a szuperplatformok természetével és működésével, a másodlagos következményeket sokan még mindig nem ismerték fel. A Fidelitynél úgy gondolják, a vállalatok által az említett platformok hatékony felhasználásával elérhető növekedés üteme és mértéke a legtöbb embert meg fogja lepni, ez pedig befektetési lehetőségeket teremt. Jelenleg még csak a folyamat elején tartunk, de az 5G bevezetése tovább gyorsítja majd az eseményeket, főleg a feltörekvő piacokon és a fejlett országok vidéki térségeiben, melyek villámgyors üzleti terjeszkedést fognak tapasztalni.

Vannak még lehetőségek a konnektivitás terjedése kapcsán

A célközönség megszólítása

Az internet előtt ha a Ford autógyár hírverést akart csapni egy új modellnek, a legnagyobb közönséget az éves Super Bowl meccs félidejében sugárzott reklámblokkban érhette el – ez mintegy százmillió néző volt. A Super Bowlon kívüli második legnagyobb közönség létszáma ennél sokkal-sokkal kisebb volt. Ha a Ford az adott újdonságot a nemzetközi piacon is be akart mutatni, akkor egy bonyolult és drága folyamat során minden egyes célország nemzeti tévéadójával külön-külön kellett megállapodnia.

Ma a gyártók a Facebookon vagy a YouTube-on vesznek reklámidőt maguknak, és egyszerre érhetik el a világ összes országát. Ha egy vállalkozásnak van elég pénze és elszántsága, akár hárommilliárd embert is azonnal megszólíthat. Itt nem csak a közönség mérete, hanem az összetétele is számít. E platformok használatával ugyanis a cégek korábban soha nem látott pontossággal határozhatják meg a célközönségük demográfiai jellemzőit. Az idevágó adatok összesítése és elemzése sokat segít a marketingstratégiák finomhangolásában is, ennek köszönhetően pedig a reklámra költött minden egyes dollár sokkal hatékonyabban hasznosul, mint korábban bármikor. Ez egyben azt is jelenti, hogy a meggyőző termékekkel, tehetséges vezetőséggel és okosan felépített stratégiával dolgozó vállalatoknak lehetőségük van nagyon gyorsan nagyon sikeressé válni.

Példátlan mértékű globális konnektivitás

A hozzáférés skálázhatósága

A Zoom jól példázza a villámgyorsan nagyságrendekkel nagyobb közönséget elérő vállalatokat, de jó néhány hasonló van még rajta kívül is. 2007-ben a Netflix elkezdett áttérni a postai úton végzett DVD-forgalmazásról a streaming-szolgáltatásra, és mára 180 millió előfizetője van. A Tinder nevű randialkalmazás 2012-ben indult, és ma 60 millió felhasználót mondhat magáénak. Az Uber taxi-alternatíva 2011-ben jött létre, és 2019-ben becslések szerint 110 millió felhasználóval rendelkezett. Az elmúlt években a cégek olyan növekedést érhettek el, melyhez korábban évtizedekre lett volna szükség. Mindezt a termékértékesítés terén az Apple, a Facebook, az Amazon és a Google, az infrastruktúra kapcsán pedig az Amazon és a Microsoft segítéségével sikerült megvalósítaniuk.

A felhő alapú számítástechnika elterjedését megelőzően az új országban megjelenő és ott új előfizetőket toborzó vállalkozásoknak irodát kellett létrehozniuk az adott országban, hogy aztán ott dolgozókat vegyenek fel és új szervereket vásároljanak. Ma mindez zökkenő- és fájdalommentesen zajlik: a vállalkozásnak semmi más dolga nincs, mint hogy még tágabb körben vegye igénybe az addig is használt platformot. A kisebb vállalkozások ráadásul az Amazon házhozszállítási kapacitását is felhasználhatják. Az Apple ökoszisztémáján belül alkalmazásokat fejlesztő szoftvercégeknek egy-egy új ország eléréséhez elég betenniük egy pipát a szoftver megfelelő helyére.

A második internethullám kezdete

A befektetők egyelőre még jórészt a technológiai óriások által üzemeltetett platformokra és azok növekedésének ütemére összpontosítanak. Sok befektető azon aggódik, hogy lemaradt a tech-partiról, és azon töri a fejét, hogy nincsenek-e ezek a cégek túlértékelve, nem jött-e el a korrekció ideje. A Fidelity szerint nem ezek a legfontosabb kérdések. Nem feltétlenül az a lényeg, hogy mit tartogat ezeknek az óriásvállalatoknak a jövője, hanem hogy milyen fejlődési potenciált tártak fel az általuk biztosított rendszerek és szolgáltatások egy egész sor más vállalkozás és ágazat számára – itt rejlenek ugyanis a jövőbeli befektetési lehetőségek.

„Az a véleményünk, hogy a technológiai bővülés következő szakasza a felhasználószám és a jövedelem növekedéséből indul majd ki, és hogy néhány jól ismert szereplő, például a Netflix és a Zoom mellett az érintett vállalkozások egyre színesebb és változatosabb palettája fog kialakulni. Az Activision-höz hasonló játékszoftver-kiadók elkezdik használni az említett platformokat, a közösségimédia- és randiappok tovább bővíthetik a felhasználói bázisukat, az online élelmiszerboltok új piacokat érhetnek el, és a frissen létrehozott streaming-szolgáltatók, amilyen a Disney+, akár 200 millióra is megnégyszerezhetik az előfizetői táborukat” – teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

Az első internethullám fő hozadéka az volt, hogy a szuperplatformok globális jelenséggé váltak. Ma itt állunk a második hullám küszöbén, amikor az ezeket a platformokat kihasználó vállalatok a konnektivitás kihasználása révén globális méretűvé nőhetnek. A konnektivitási forradalom még koránt sem futotta ki magát.

