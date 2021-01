Fidelity: Jó hírek a szilíciumvölgyből

Az idei év mindenképpen rendhagyó volt, hiszen a pandémiás helyzet miatt a Fidelity International csak virtuálisan jutott el a cégekhez. A techcégeknek kasszasikert hozó idei év után az üzleti várakozások alapvetően pozitívak, sok cég számol azzal, hogy a megnövekedett digitalizációs igényekből jelentősen profitálhat, amely a szektor bevételeit hosszútávon fenntarthatja. Hyun Ho Sohn, a Fidelity globális technológiával foglalkozó portfóliómenedzsere összegyűjtötte a tapasztalatait és benyomásait a legnagyobb amerikai techcégeknél tett éves látogatásait és találkozóit követően.

Jó a hangulat

November végén a Fidelity globális technológiai szektorral foglalkozó csapata öt napon keresztül virtuális találkozókat szervezett mintegy 36 vezető techcéggel. A túra, csakúgy mint minden évben, idén is jó támpontot adott az ágazati trendek és várakozások, valamint az egyes cégeken belüli események felméréshez. Annak ellenére, hogy virtuális formában zajlottak az események, a Fidelity lenyűgözőnek találta a vállalatokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés szintjét – ez talán még felül is múlta a korábbi években tapasztaltakat, köszönhetően a videókonferenciák által lehetővé tett rugalmasságnak.

A vezető menedzserek közt alapvetően jó hangulat tapasztalható. A technológia kulcsfontosságúvá vált idén a távmunka és az internetes kereskedelem tekintetében. A COVID-on túli időket tekintve az ágazati bevételeket erősen támogatja a COVID által felgyorsított digitalizáció valamint azok az IT-fejlesztések a cégeknél, amelyeket a pandémia miatt el kellett halasztani, de hosszútávon továbbra is szerepelnek a cégek tervei között. A virtuális bejárás megerősítette a hitet az olyan hosszútávú lehetőségekben, mint az elektromos járművek adoptálása a mindennapokba, az 5G bevezetése, az ipari automatizáció és a dolgok internete. Ahogy szépen lassan eljutunk egy koronavírus utáni világba, a bottom-up tőzsdei megközelítés egyre fontosabbá válik, mivel a hírek és a benyomások kevésbé fogják befolyásolni a piacokat, az idei évben a „COVID-nyertesek” közé tartozó cégek 2021-ben már nehézségekbe ütközhetnek.

Felgyorsuló digitális átalakulás

A COVID a céges digitális átalakulási törekvéseket is felgyorsította, amelyet a Microsofttal tartott találkozó is igazol. A pandémia lelassította a vállalati folyamatokat és a munkaterhelés átalakult, de a Microsoft tapasztalatai szerint a cégek most már visszatértek a korábbi pályára egy erőteljes digitalizációs lökés után – a felhő alapú adatszolgáltatások és a virtuális infrastruktúra mellett egyre nagyobb fókusz kerül az adatokra és az újfajta funkcionalitásra. A felhő előtti világban az adatokat jellemzően helyszíni tárolókban tartották, amivel nehéz volt érdemben kezdeni valamit. A felhő alapú világban azonban az adatok sokkal egyszerűbben elemezhetőek és összeköthetőek, amihez egyre fejlettebb és olcsóbb elemző eszközök érhetőek el. Ezek egyre inkább a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást használják. Az adataik elemzésének fontosságát a tapasztalatok szerint egyre inkább a fogyasztók is megértik.

A ServiceNow vezető alelnökeazt tapasztalta, hogy a platform segítségével erősen személyre szabott alkalmazások és felhő alapú megoldások eddig nem digitális folyamatok helyét veszik át, vagy olyanokét, amelyeket Excel-táblázatokra és emailek küldözgetésére alapoztak. A cég véleménye szerint ezen a területen továbbra is rengeteg a kiaknázatlan lehetőség, részben az árazás bonyolultsága miatt – a ServiceNow már dolgozik ennek megoldásán. Összességében a virtuális bejárásnak köszönhetően a Fidelity még inkább meggyőződött az olyan területek fontosságáról, mint a munkafolyamatok, üzleti folyamatok automatizációja és az olyan termékek iránti kereslet nagyságáról, mint a vállalati szoftverek és a felhő-megoldások.

Vállalkozás a koronavíruson túl

Felmerült némi befektetői aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a techcégek bevételi görbéi ellaposodhatnak. Néhány terület nagyon erős számokat produkált – például az e-kereskedelem és a streaming – ez pedig a részvények megtérülési minimumának emelkedéséhez vezethet. A virtuális bejárás szerint ugyanakkor egyes cégek számára a koronavírus utáni világban a visszaerősödés felé is nyitott lesz az út, hiszen például sok szoftvergyártó profitálhat abból, hogy a járvány miatt elhalasztott céges IT-projektek ismételten előkerülnek. Az alapvető vállalati erőforrás-tervezés felhőbe költöztetése valamint a szoftvermodernizáció is ebbe a kategóriába tartozik – ez utóbbi különösen fontos a pénzintézetek esetében, ahol az alapvető IT-rendszerek szorulnak modernizációra. A Fidelity ERP és emberierőforrás-menedzsment rendszerekkel foglalkozó cégek papírjait vásárolja ennek kihasználása érdekében.

A technológia minden ágazatban egyre inkább az üzletmenet részévé válik, amely remek lehetőségeket teremt számomra diverzifikált technológiai portfólió menedzserként. Az utazással foglalkozó cégek, amelyek valamilyen módon tevékenységük során IT-megoldásokat használnak, szintén ebbe a körbe tartoznak. Ilyenek lehetnek például az utazásszervezők vagy épp a repülőgépmotor-gyártók, amelyek hatalmas mennyiségű adatot használnak termékeik és szolgáltatásaik optimalizálására. A turizmussal és utazással foglalkozó cégek a pandémia évének egyik legnagyobb vesztesei, de Ázsiában már kezdenek visszatérni a megszokott utazási minták, és arra számítok, hogy ez a nyugati országokban is bekövetkezik majd. Ez érdemi emelkedést jelenthet az ágazati részvények esetében.

Félvezető katalizátorok

A félvezetők szektorában több céggel is találkozhatunk. A keresletre vonatkozó kommentárok többnyire bizakodók, mind az autóiparból, mind más iparterületről újra egyre inkább nő az érdeklődés a félvezetők iránt. Az 5G-s telefonos megoldások iránt több cég érdeklődik (főként az Apple). Az AMD és az Intel várakozásai szerint a PC-k iránti kereslet megmarad. Az adatközpontok és a vállalatok költései ugyan egyelőre még visszafogottabbak lehetnek, de a kommentárok még itt is bizakodók 2021-el kapcsolatban. A Qualcomm például a tartalmak 4G-ről 5G formátumúra történő átállásában lát lehetőséget, a vezető menedzserek a dolgok internete és az okos járművek miatt bíznak a fellendülésben.

A félvezető felszerelések (semicap) területén a kilátások alapvetően jók. Széles körű bizalom uralkodik a DRAM költések visszatérésével kapcsolatban (a NAND költések pedig részben már vissza is tértek). A szektor cégei a koronavírus alulértékelt nyertesei közé tartoznak, hiszen a memória- és chipgyártók termékei iránti keresletet is húzza az otthoni munkavégzés széles körű elterjedése. Komolyabb tényezőt jelent azonban a növekvő versenyintenzitás, hiszen a TSMC, a Samsung, valamint a kínai öntödék továbbra is pörgetik a termelést – ebből pedig a felszerelések gyártói profitálnak. Ez a dinamika még intenzívebbé válhat akkor, ha az Intel úgy dönt, hogy kiszervezi gyártását. A TSMC és a Samsung közötti versengés az öntödék legfejlettebb eszközökkel történő felszerelése terén komoly lehetőségeket tartogat olyan semicap cégek számára, mint a LAM, az ASML és az Applied Materials.

Szabályozási környezet

Az internetes cégek szemszögéből nézve az Egyesült Államok választási eredménye általában pozitívnak tekinthető, hiszen ha a hatalom végrehajtási és törvényhozási ága a két párt közt megoszlik, a jelenlegi törvények feltételezhetően nem fognak sokat változni. Márpedig a mostani jogszabályok megnehezítik a szövetségi kormány számára, hogy trösztellenes okokra hivatkozva igazán megszorongassa bármelyik nagyobb techvállalatot. Az ilyen eljárások emellett jelentős időbe telnek.

A techcégek megregulázása azonban mind a republikánusok, mind a demokraták számára egyre lényegesebb kérdéssé válik. Erre irányulhat az EU-s GDPR-rendelethez hasonló, ún. szövetségi technológiai adatvédelmi törvény bevezetésének kezdeményezése is. Szintén pártközi támogatást kaphat a „Section 230” (az amerikai szövetségi Kommunikációs Etikett Törvény 230-as szakasza) tervezett átalakítása is, amelynek köszönhetően az online platformok felelősségre vonhatóvá válhatnának a felhasználók bejegyzéseinek tartalma miatt. Ezért fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a szabályozási kockázatokat – a Section 230 hatályon kívül helyezése különösen a közösségimédia-platformokat veszélyezteti -, és olyan cégekre érdemes fordítani figyelmünket, amelyek diverzifikált növekedési mozgatórugókkal rendelkeznek, kevésbé kiszolgáltatottak a törvényhozásnak egy-egy területen. Összességében elmondható, hogy a nagy technológiai vállalatok képesek kezelni a szabályozási kockázatokat.

Mivel a világ egyre inkább a járvány utáni életre kezd koncentrálni, minden eddiginél fontosabb figyelembe venni a technológiai szektor kilátásait a COVID után. A Fidelitynél továbbra is optimisták, amiben megerősítették őket a virtuális bejárás találkozói. A világjárvány számos technológiai kategóriában, így például az e-kereskedelemben és a távmunkát támogató szoftverek piacán egy újabb lépéshez vezetett a változásban. „Az ágazat diverzifikált, strukturális növekedési mozgatórugókkal rendelkezik a fogyasztói és vállalati tevékenységek között, valamint a világjárvány utáni ciklikus fellendülés számos lehetőséget rejt a szektor számára. A vállalkozások az IT-költéseiket is átcsoportosítják új területekre, ez új piacvezetőket teremthet olyan területeken, mint az ERP-tervezés és a HR-menedzsment szoftverei. Az ágazat emellett profitálhat az Egyesült Államokban várható viszonylag kedvező politikai és szabályozási környezetből, bár bizonyos kockázatok – leginkább a 230. szakaszának hatályon kívül helyezésének lehetősége – nyilvánvalóan valósak, így a politikai és szabályozási kockázatok állandó nyomon követése elengedhetetlen” – tette hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója. .