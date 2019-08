Fesztiválözön: boltnak sem rossz

A drága belépők és a szálláshelyek mellett vendéglőben, boltban is szépen költekeznek nyáron a fesztiválozók. Elvernek vagy tízmilliárd forintot ételre, italra, persze mást is vesznek a boltokban.

Ma indul a Sziget Fesztivál, a legnagyobb a sorban (volt Volt, Balaton Sound, Orfű, EFOTT, CAMPUS ) előreláthatóan félmillió feletti látogatószámmal. A többi együtt hoz nagyjából hasonló számú vendéget, így az egész együtt egymillió feletti résztvevő számot jelent. Akik persze költekeznek is, zsebpénzből, nyári diákmelóból és aki dolgozik, az abból.

A Sziget jegyárai megszűrik a résztvevőket, valljuk meg, hiszen egy sima napijegy 25 ezer forint, ami csak akkor olcsóbb – egy napra számítva – ha több napra megy valaki. A hétnapos bérlet a napi 15.700 forintjával 110 ezer forint, a belépőért cserébe pedig csak besétálhatsz a szigetre. Van még szállásköltség és akkor még nem ettél és ittál semmit. De hát megtelik így is minden fesztivál, persze szép számmal külföldi vendégekkel. Nem rossz reklám ez nekünk úgy egyébként, a többiről nem is beszélve.

Költenek a fesztiválozók rendesen a boltban is

A K&H felmérése szerint a fesztiválozók napi tízezer forintot költenek, amivel – főképpen a vendéglátós árakat nézve – nyugodtan számolhatunk. A legnagyobb fék, hogy a szigetre alkoholt bevinni tilos, márpedig sokak szerint sörivás nélkül nem fesztivál a fesztivál. Így – a becsempészésen kívül, ami nem szép dolog, de előfordul – két lehetősége van a fesztiválozónak. Vagy már feltankol és meg is issza kívül az alkoholos itókáját kerítésen kívül, vagy belül vásárol, nyilván jó drágán, ha vendéglátóhelyen teszi-veszi a dolgát. Persze ott az Aldi (a Volt-on is ő volt), ami sokkal olcsóbb, vannak is sorok szépen. Hát ez van.

És az, hogy a környék boltjait is megrohanják a fesztiválozók, tudott és látott dolog, amiből az Auchan húzhatja a legtöbbet, állandó is a fesztiválozók tömege nála, amolyan hiper-fesztivált is tartva, füvön, parkolóban, vagy éppen a polcok között.

Végül kiindulva az említett felmérésből, az kerekedik ki, hogy a fesztiválozók a boltokban, vendéglátóhelyeken a nyári hónapokban elköltenek vagy 10 milliárd forintot. Ennyit hoznak a boltosok és a vendéglősök konyhájára.

(blokkk.com)