Fenntarthatóság, megbízhatóság, korral változó színpreferencia – Így választunk autót

Fontos a fenntarthatóság és az autó megbízhatósága, korunk előrehaladtával a világosabb színeket kedveljük, vezetés közben sokat káromkodunk és szeretünk nevet adni az autónknak – derült ki az FCA Central and Eastern Europe több mint 1500 fős felméréséből, amelyet a hazai autóvásárlási és -használati szokásokról készítettek. Az eredményeket szakértők kommentálják.

A kutatás a klasszikus kérdéseken túl, mint például az autóvásárlási szempontok, olyan területeket is vizsgált, amelyek nem, vagy ritkán olvashatóak, mindazonáltal érdekesek: fontos szempont-e a fenntarthatóság, szoktunk-e nevet adni a gépjárművünknek, melyik a kedvenc autó színünk, és ez függ-e például a beosztásunktól? Mennyire szoktunk káromkodni, illetve mi a helyzet a nőket érintő sztereotípiákkal?

A válaszadók 91%-ának a megbízhatóság a legfontosabb egy autónál. A sztereotípiákra alapozva azt gondolnánk, hogy a nőknek inkább a külcsín és a belső dizájn a fontos egy autónál, míg a férfiaknak inkább a praktikum és a fogyasztás, azonban a kutatás eredményei azt mutatják, hogy a nőknek és a férfiaknak is egyaránt a megbízhatóság az elsődleges szempont. A nők többségének (73%) a megbízhatóság után a fogyasztás a legfontosabb feltétel. A férfiak közel felének számít az autó márkája, míg a női sofőrök harmada tulajdonít csak jelentőséget ennek. A fiatal és az idősebb közép- és felsővezetőknél a megbízhatóság mellett kiemelten fontos még a praktikum, a méret és a forma, míg a beosztott szellemi és fizikai munkát végzők körében, nem meglepő módon, hangsúlyosabb az ár és a fogyasztás.

A kutatás a fenntarthatóság témájára is kitért. A válaszadók 88%-ának fontos a környezetvédelem, mindössze 12% válaszolt nemmel arra a kérdésre, hogy fontosnak tartja-e a fenntarthatóságot vagy a környezetvédelmi szempontokat egy autó vásárlásakor. Városi és vidéki viszonylatokat nézve, a fővárosban élő nők 88%-ának, a férfiak 78%-ának fontos szempont autóvásárláskor a fenntarthatóság. Hasonlóan a budapestiekhez, a vidéken élők is környezettudatosak, sőt, a vidéki városokban és falvakban élő nők 94%-ának, a férfiak 86%-ának lényeges a fenntarthatóság, ha autóvásárlásról van szó. „Tapasztalataink alapján az autóvásárlók a megbízhatóság mellett egyre inkább a fenntarthatóságot keresik, ez nagy változás a 10 évvel korábbi állapothoz képest” – mondja Krupp Tünde, az FCA Central and Eastern Europe regionális marketingmenedzsere.

A fiatalok sötétebb, az idősebbek inkább a világosabb színeket kedvelik

A fiatalabb nők 42%-a, a fiatalabb férfiak 41%-a leginkább a sötét színekre voksol. Összességében elmondható, hogy a fiatalabb korosztály leginkább a sötét autószíneket kedveli, az idősebbeknek azonban mások a preferenciái. Az idősebb nők és férfiak között nagyon népszerű a piros, fehér és szürke, valamint a natúr színek is. A válaszadók közel fele leginkább utánaolvas, körbekérdez, ha autóvásárlásra kerül a sor, közel harmada hozzáértő családtagtól kér segítséget, minden ötödik pedig egyedül vásárol.

A válaszadók csak kis százaléka (7%) tart nassolnivalót a kocsiban, sőt, a sofőrök több mint fele (54%) soha nem is eszik az autójában. A kutatás kitért arra is, hogy a sofőrök szoktak-e vezetés közben káromkodni: a budapesti és vidéki nagyvárosi férfiak mintegy háromnegyede gyakrabban vagy ritkábban, de szokott káromkodni, és a nők között is nagyon hasonló az arány. Érdekesség, hogy a kistelepüléseken élő férfiak közel harmada, a nőknek pedig kevéssel több mint harmada nem használ csúnya szavakat vezetés közben.

A kutatásból jól látszik, hogy ahogy öregszünk, annál kevesebbet káromkodunk. A fiatalabb korosztály 43%-a gyakran, míg az idősebbek mindössze 16%-a káromkodik rendszeresen a volán mögött. Ugyanakkor a fiatalabb vezetőknek csupán 12%-a, míg az idősebb sofőröknek 29%-a egyáltalán nem szokott káromkodni. „A fiatalok káromkodása gyakoribb, aminek azért az erőfitogtatás az elsődleges motivációja. Gyakran tapasztalható, hogy a férfiasság kifejezésére is ezt a módszert alkalmazzák, szinte kötőszóként. Gyorsan célba érni, hamar megoldani, a fiatal vezetőknél gyakoribb ez az elgondolás. A kor előrehaladtával a vezetés tekintetében is nő a türelem. Az elfogadás – mint tény – az idősödő személyiségben bölcsen előtérbe kerül” – mondja Timár Zita, pszichológus.

A férfiak többsége nem ad nevet az autójának, 30%-uk viszont szereti elnevezni a gépjárművét. A nők körében nagyon megoszló volt ez a kérdés, csak 53-47-re maradtak alul a névadók. Kiderült az is, hogy a nők kevésbé szeretnek egyedül tankolni, mint a férfiak. A férfiak 89%-a nem kéri a benzinkutas segítségét a kútnál, a nőknek viszont csak 61%-a tölti maga az üzemanyagot.

A kutatás azt is vizsgálta, hogy a sofőrök szerint jogosak-e a női vezetőkről szóló negatív kommentek. A férfiak 71%-a szerint néha van bennük valami, de a férfiak is bénáznak, 25% szerint ez csak sztereotípia, és mindössze 4% gondolja jogosnak. A nők 56%-a szerint néha jogos, de azért a férfiakra is gyakran igaz, 43% szerint sztereotípia, 1% szerint pedig abszolút jogos.

„A nőkről alkotott negatív vélemény sztereotípiaként alakult ki, ami összeköthető azzal, hogy sokáig inkább csak a férfiak vezettek, nem tartották nőies dolognak az autóvezetést. A nehezebb helyzetekben a férfiak jobban helyt álltak. Az egyenlőség elve segítette ezt átírni, hiszen az egyre több vállalás a vezetés kapcsán fokozatosan elismertté tette a nők közlekedésben való szerepét” – mondja Timár Zita, pszichológus.

A kutatásról:

A kutatás 1510 fős, a teljes magyar lakosság tekintetében nem reprezentatív, online lekérdezéssel készült a Google Form online kérdőíves rendszer segítségével.

A válaszadók 29%-a vidéki kisvárosban, községben, 27%-a megyei jogú városban, 19%-a Budapesten, 15%-a falun, 10%-a pedig vidéki nagyvárosban él. A kitöltők 65%-a férfi, 35%-a nő. Koreloszlás szerint 62% 51 év feletti, 16% 36-50 év közötti, 16% 51-60 év közötti, 4% 26-35 év közötti, 2% pedig 17-25 közötti életkorú személy.