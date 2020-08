Felvételi – Felvi.hu: csütörtökön hozzák nyilvánosságra a pótfelvételi ponthatárokat

Csütörtökön, a délutáni órákban teszik közzé az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait, amelyeket először a felvi.hu oldalon lehet majd böngészni.

A felvi.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint az eredmények az E-felvételiben is elérhetők lesznek, akik pedig a jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, SMS-t is kapnak az eredményekről.

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban már meghirdetett képzések esetében a pótfelvételi ponthatára nem lehet alacsonyabb a július 23-án meghatározottnál. A ponthatár egyetlen képzés esetében sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alap- és osztatlan képzés esetén 280, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzés esetén pedig 50 pontnál.

A besorolási határozatok legkésőbb augusztus 28-tól tölthetők majd le az E-felvételiből.

A pótfelvételi során csak egy képzést lehetett megjelölni, valamint csak azok jelentkezhettek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 23-án zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is jelentkeztek felsőoktatásba. Felvételi kérelmet beadni kizárólag elektronikus úton lehetett, augusztus 9-ig.



Az elmúlt évektől eltérően idén állami ösztöndíjas formában több képzési területen is be lehetett jutni az egyetemekre a pótfelvételi eljárás keretében. Ilyen képzések az agrár-, a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógusképzés és a társadalomtudományi területek alapképzési szakjain indulhattak.(MTI)