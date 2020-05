Felpörgette a digitális bankolást a járványhelyzet

Felgyorsította a bankhasználat digitalizációját, átalakította a korábbi szokásokat a pandémiás helyzet. Az Erste Banknál megugrott a digitálisan aktív ügyfelek száma, a NetBankban és a MobilBankban a tranzakciók száma az egy évvel korábbi kétharmadával- illetve csaknem a háromszorosára nőtt, az elektronikusan befizetett csekkek száma pedig a korábbi többszörösére emelkedett. A járvány a költési szokásokat is átalakította, az Erste kártyaforgalmi adatai szerint azonban a korlátozások lazításával megindult a visszarendeződés.



A járványhelyzetben elvárt szociális távolságtartás nem csak a vásárlási, de a bankhasználati szokásokat is átalakította. Az Erste Bank ügyfelei eddig is a digitálisan legaktívabbak közé tartoztak, mintegy 60 százalékuk használja rendszeresen a pénzintézet online csatornáit mindennapi pénzügyei intézésére. A pandémiás időszakban azonban így is egy hónap alatt olyan arányban nőtt a digitálisan aktív ügyfelek aránya, mint korábban egy év alatt: 2019 márciusa és 2020 márciusa, valamint idén március és április között egyaránt 4 százalékkal.

A NetBankban az utalások átlagos havi darabszáma a tavalyi első negyedévi 529 ezerről az idei első három hónapban csaknem 888 ezerre nőtt, ami közel 68 százalékos emelkedést jelent. Az utalások összértéke 39 százalékkal nőtt az első három hónapban. A MobilBankban a bővülés még látványosabb: az utalások átlagos havi darabszáma a 2019-es első negyedévi 120 ezerről a két és félszeresére, 293 ezerre ugrott, míg az utalások á havi összege csaknem megháromszorozódott – ismertette Bek-Balla László, az Erste Bank Digitális Csatornák és Contact Center Igazgatóság vezetője.



Az elmúlt időszakban a csekkeket is mind többen fizették be egyszerűen, a mobiltelefonjukat használva. Az Erste MobilePay alkalmazásán keresztüli mobilos csekkbefizetések száma idén márciusban több mint a négyszerese volt az egy évvel korábbinak, míg áprilisban már közel a hétszeresére bővült éves összevetésben.

Ám nem csak a postákat, az ügyfélszolgálatokat is sokan elkerülték ebben az időben, és a call centerek mellett a digitális ügyfélszolgálati megoldások is előtérbe kerültek. Az Erste Bank ChatBotja, MIRA márciusban és áprilisban kétszer annyi feliratokozót regisztrált (21 illetve 22 ezret), mint januárban és februárban (12 illetve 11 ezret), a ChatBot interakciók száma pedig januárhoz képest áprilisra ugyancsak megduplázódott. Úgy tűnik, az átállást a digitális kommunikációra azok is jól fogadták, akik eddig kevésbé voltak nyitottak erre a megoldásra, a csevegések elenyésző részét kellett átvenni hús-vér kollégáknak a chatbottól. MIRA folyamatosan monitorozza az ügyfelek elégedettségét is egy 1-től 4-ig terjedő skálán. Áprilisban arra a kérdésre, hogy “Mennyire volt gyors a chatbot?” az ügyfelek átlagosan 3,78-as értékelést adtak. A “Jó választ kapott kérdésére? átlagosan 3,46 pontos értékelés érkezett, míg a “Használná-e újra a botot?” kérdésre 3,5 pont volt az átlag.



A pandémiás helyzet a bankolás mellett a vásárlási szokásokat is átírta: a kártyaforgalmi adatokból kiderül, hogy március-áprilisban nőtt az ételfutárok és az elektronikai üzletek bevétele, míg kevesebbet költöttünk utazásra, vagy tankolásra. A kijárási korlátozások feloldása azonban máris érezhető változást hozott azokban a szektorokban, amelyekben márciusról áprilisra óriási volt a visszaesés a korábbihoz képest. Az Erste kártyaforgalmi adatai szerint például a városi és távolsági tömegközlekedés esetében május első három hetében a tranzakciók átlagos heti darabszáma az áprilisi duplájára ugrott. A benzinkutak forgalma ezen időszakban a másfélszeresére nőtt csakúgy, mint az éttermek kártyaforgalma – igaz, utóbbi még mindig kevesebb mint a fele a februárinak. Az utazásra fordított kártyás fizetések heti átlagos összege májusban megduplázódott áprilishoz képest, ez azonban még mindig mintegy 85 százalékkal marad el az év eleji forgalomtól.