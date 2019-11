Felpörgeti a kártyás fizetéseket a karácsony és a black friday

Az év végi ünnepeket megelőző hetekben – a kereskedelmi forgalom növekedésével párhuzamosan – jelentősen emelkedik a bankkártyás költések volumene. A hazai háztartások ugyanakkor megfontoltabban vásárolnak, az év utolsó egy-másfél hónapját már kevésbé lehet az eladósodáshoz kötni.

Idén jelentős mértékben tovább nőtt a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlási forgalom. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a tranzakciók száma (467 millió darab) és értéke (3496 milliárd forint) az első félévben 20 illetve 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben a kártyák száma csupán 4 százalékkal gyarapodott ez idő alatt. Az online kártyás forgalom ennél gyorsabb tempóban bővült: 2019 első hat hónapjában a tranzakciók száma (64 millió darab) 30 százalékkal, míg az értékük (747 milliárd forint) 39 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakával összevetve.

Az Erste Bank adatai szerint a kártyás fizetések bővülése a harmadik negyedévben sem állt meg. Az Erste kártyás tranzakciók száma és a költések volumene – pénztári- és ATM-tranzakciók nélkül – egyaránt mintegy 23 százalékkal emelkedett (37 millió darabra illetve 276 milliárd forintra) a július-szeptember közötti időszakban éves összevetésben. Így az első kilenc hónapban a lakossági tranzakciók száma és értéke összességében 20 illetve 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit (102 millió darabra illetve 756 milliárd forintra nőtt).









A forgalom egyre nagyobb hányadát adják az online vásárlások, értékük ma már meghaladja a teljes kártyás költés 20 százalékát. A technológia terjedésének köszönhetően jelentősen emelkedik a bolti érintésmentes fizetések száma is, ma már a bankkártyás vásárlások 75 százalékát ezek teszik ki. Mind többen alkalmazzák a mobilfizetési technológiát is: az Ersténél október végéig már 51 ezer ügyfél 76 ezer eszközön használja az ApplePay-t vagy Android NFC-t.

A pénzintézet várakozása szerint a bankkártyás fizetések növekedése az utolsó negyedévben sem áll meg, sőt az Erste tapasztalatai szerint az ügyfelek a black friday-t illetve a karácsonyi-szilveszteri időszakot megelőző hetekben átlag 10-20 százalékkal költenek többet, mint az év ezt megelőző időszakában. “Jól mutatja a kártyás fizetések felfutását, hogy tavaly a legnagyobb napi forgalmat a Glamour-napokhoz kapcsolódó akciók idején mértük, míg idén már év közben is több olyan nap volt, amikor a 2018-as rekordot meghaladó költést regisztráltunk – mondta el Harmati László, az Erste Bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

Hasonló folyamatok figyelhetők meg a hitelkártyák esetében is. Az Ersténél a második negyedévben a belföldi vásárlások darabszáma és volumene 9 százalékkal, míg a külföldi tranzakciók esetében több mint 20 százalékkal nőtt éves összevetésben, ami megfelel a hazai bankszektor átlagának. Ám míg az MNB adatai szerint a hazai kibocsátású hitelkártyák száma összességében 1,5 százalékkal csökkent egy év alatt, az Ersténél 5 százalékkal bővült, és ezzel a bank piaci részesedése is tovább nőtt.

A black friday illetve az adventi időszak a hitelkártyáknál is jelentős, a kártyás fizetések átlagos növekedési ütemét meghaladó tranzakció számot és volument generál. Az idei évben is ebben az időszakban 15-20 százalékos forgalom növekedésre lehet számítani az év többi időszakához képest. Ugyanakkor az ügyfelekre is mindinkább a felelős magatartás a jellemző, a gazdasági szereplők megtanulták, hogy a hitelfelvételnek nem lehet célja pusztán a fogyasztás növelése, s ma már kevésbé lehet az adventi időszakot az eladósodáshoz kötni. “A hitelkártyákat egyre tudatosabban használják az ügyfelek, felértékelődtek a különböző loyalty és cashback funkciók. Ügyfél oldalról a hitelkártya használatkor ezek már higiéniás faktorként kapcsolódnak a termékhez. Jövőre az ilyen funkciókkal rendelkező hitelkártya termékek további erősödését várjuk” – tette hozzá Harmati László.